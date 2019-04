Nová kauza pobúrila ľudí: Bratislavské gymnázium zrušilo študentskú akciu na podporu LGBTI

BRATISLAVA - Podpora práv inak sexuálne orientovaných skupín na Slovensku stále vyvoláva veľké vášne. Momentálne sa s rozpačitou odozvou potýka Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave, ktorého vedenie sa pod vplyvom dezinformačných portálov rozhodlo zrušiť akciu Žiackej školskej rady pod názvom "Tematický štvrtok - Gender Swap". Ako už názov napovedá, išlo by o "zmenu pohlaví" s tým, že dievčatá by sa prezliekli za chlapcov a chlapci za dievčatá. Pod stanoviskom školy na sociálnej sieti sa rozprúdila búrlivá debata.

Zajtrajší tematický štvrtok sa mal na bratislavskom gymnáziu niesť v duchu Gender Swap. Námet vybrala legitímne zvolená Žiacka školská rada a nikto by nad tým možno nepozastavil, keby sa študentská akcia nedoniesla až do uší dezinformačných médií, ktoré školu okamžite odsúdili.

Vedenie preto v utorok zverejnilo svoje stanovisko na sociálnej sieti, v ktorom uvádza, že "téma štvrtku je vždy dopredu prediskutovaná s vedením školy a následne zverejnená v priestoroch školy a na sociálnych sieťach. Kvôli prebiehajúcim veľkonočným prázdninám sa tento týždeň žiaci rozhodli usporiadať akciu, ktorej obsah ani forma nebola prediskutovaná, ani inak plánovaná, a teda bez súhlasu vedenia školy".

"Veríme, že akciu ohlásenú na najbližší štvrtok pripravovali s najlepším vedomím a svedomím. Rovnako sa ale domnievame, že akékoľvek akcie, prebiehajúce na pôde našej školy alebo pod hlavičkou našej školy, musia byť dopredu odsúhlasené a prediskutované s vedením školy, aby sme sa vyhli ich nesprávnej interpretácií tak, ako sa to stalo teraz, keď informáciu o konaní sa akcie prebrali niektoré médiá. Preto sme sa rozhodli tento týždňový tematický štvrtok zrušiť. O ďalšom postupe budeme s našimi učiteľmi aj žiakmi diskutovať," dodala škola.

Ako sa dalo čakať, okamžite sa pod príspevkom strhla vášnivá diskusia. Rozhodnutie vedenia má svojich zástancov aj odporcov. Podľa niektorých študentov či bývalých študentov škola iba zbytočne podľahla mediálnym tlakom. Iní však z plánovej akcie až takí nadšení neboli a nevyhli sa ani veľmi drsným slovám. To, čo bolo pre niektorých "cez čiaru", zase pre iných predstavovalo iba nevinnú študentskú podporu, pričom išlo o dobrovoľnú akciu, nikto nikoho do ničoho nenútil a radšej by sa škola mala venovať ozajstným problémom.

