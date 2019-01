Danko o Matovičovi: Mandát mu nikto neberie, treba však vylepšiť zákon

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií totiž ešte pred troma rokmi rozhodol, že Matovičovi by mal byť odobratý mandát. Opakovane totiž porušil zákon o konflikte záujmov tým, že dvakrát nemal pozastavenú živnosť. Predseda parlamentu Andrej Danko by chcel tento problém priniesť na schôdzu, ktorá sa začína v utorok.

„Pán Matovič porušil zákon. Dva roky som žiadal poslancov o zaujatie stanoviska a o zmenu zákona. Opozícia to na rokovanie parlamentu neposunula, skôr túto tému kritizovala a blokovala. A vrchol bol, keď ma poslanec Poliačik kritizoval za to, že to blokujem ja! Pán Matovič túto tému len spolitizoval, robil cirkus, aby vyvolal v ľuďoch emóciu. Chcem mu pripomenúť, a zároveň aj každému vysvetliť, že mu nikto nejde brať mandát. Treba sa však na tento zákon pozrieť a zapracovať doň také úpravy, aby to bolo aj v takýchto prípadoch jednoznačné. Ja som ten zákon nedržal dva roky v šuplíku, ohradzujem sa voči úmyselnému konaniu voči Matovičovi, ja som zo zákona povinný zaradiť tento bod na program schôdze,“ vysvetlil na adresu lídra opozičnej strany Andrej Danko. O tomto bode budú ešte poslanci rokovať na pondelkovom poslaneckom grémiu.