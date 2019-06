Blanár nevidí dôvod na paniku: V utorok by sa mohla voľba kandidátov na ústavný súd zavŕšiť

BRATISLAVA - Voľba kandidátov na ústavných sudcov by sa v parlamente mohla utorkovou voľbou zavŕšiť. Uviedol to v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS poslanec Juraj Blanár.

„Posúvame sa dopredu,“ povedal s tým, že ústava nikde nehovorí, že kandidátov treba zvoliť na prvýkrát. „To tam vôbec nie je napísané a myslím si, že úplne oprávnene. Myslím si, že sa počíta s tým, že pri tajnej voľbe v parlamente je možnosť vyjadriť osobný názor každého poslanca,“ povedal Blanár s tým, že požiadavku opozície na verejnú voľbu označil za „komunistické maniere".

Naopak, demokracia podľa Blanára hovorí o tom, že pri významných hlasovaniach, ako napríklad pri výbere kandidátov na Ústavný súd, je tajná voľba dôležitá. „Pretože potom ten ústavný sudca, keď poviete, kto ho volil, bude zaujatý,“ skonštatoval Blanár.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Koalícia podľa Blanára ohľadom tejto problematiky hľadá dohodu a je snaha navoliť zvyšných chýbajúcich kandidátov. „My dnes máme koalíciu, ktorá funguje,“ zdôraznil. Zopakoval však, že v tajnej voľbe má každý jeden poslanec slobodnú vôľu vyberať kandidátov. „Máme slobodný mandát, do ktorého nemôže ani predseda hociktorej strany hovoriť,“ dodal Blanár.

Proces sa zmenil na frašku

Podľa poslanca Jána Budaja však hodnovernosť voľby kandidátov zo strany koalície „očividne pokulháva“, čomu nasvedčuje aj menší počet kandidátov v každej ďalšej voľbe. Podľa Budaja sa celý proces voľby zmenil na frašku, pri ktorej sa nevyberá podľa odbornosti, ale rozhodujú zákulisné dohody a ani tie vždy nefungujú. „Koalícia verejne povedala, že sa dohodli najmenej na štyroch menách a predsa Robert Fico ešte dosiahol, že niektorí poslanci zmarili svoju voľbu, bola neplatná, a tak neprešli tie štyri mená, ale iba jedno,“ povedal v súvislosti so štvrtkovou voľbou.

Pokiaľ ide o tajnú alebo verejnú voľbu, tajná je podľa Budaja určená pre občanov. Zvolení zástupcovia by podľa neho však mali voliť vo verejnej voľbe. „Zastupitelia majú vydávať odpočet, ako pracujú a koho volia,“ dodal.

Predčasné voľby nie sú reálnou možnosťou

Predčasné parlamentné voľby nie sú podľa podpredsedu Smeru-SD reálnou možnosťou. Koalícia podľa neho funguje, hoci priznal, že hľadanie konsenzu nebýva ľahké. Témou diskusie bola aj strana, ktorú zakladá Andrej Kiska. Budaj to však verejne komentovať nechce.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Myslí si však, že to, či bude nová strana spájať, alebo rozdeľovať, ukáže až prax a kroky, ktoré bude podnikať. Poznamenáva, že stredopravé spektrum je už v súčasnosti fragmentované a hrozí ďalšie delenie. Konečným rozhodcom ale podľa neho bude volič. Podľa Blanára má Kiska právo založiť si stranu, treba však brať do úvahy to, že nie je nepopísaný papier.