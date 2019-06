Koaličná dohoda opäť zlyhala! Sága na ÚS pokračuje, poslanci zvolili len jedného kandidáta

BRATISLAVA - Dnes sa koná ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov. Líder SNS Andrej Danko vyhlásil, že koalícia sa dohodla na piatich menách. Pokiaľ ani táto voľba nebude úspešná, ďalšia už musí byť verejná. Prebehla by však až na septembrovej schôdzi. Dohodu na piatich kandidátoch potvrdili aj strany Most a Smer. Po podvečernom hlasovaní je však jasné, že koaličná dohoda opäť zlyhala. Poslanci zvolili len jedného kandidáta na ústavného sudcu.

V prípade, že napokon nebudú zvolení piati kandidáti, na ktorých sa dohodli koaličné strany, to bude posledná tajná voľba, v ktorej budú hlasovať poslanci za Slovenskú národnú stranu. V septembri v takom prípade SNS podporí verejné hlasovanie. Most a Smer potvrdili, že v koalícii už je doheoda na piatich menách. Koaličná dohoda však opäť zlyhala.

Aktualizovaní 18:37 Niektorí poslanci Smeru nerozumejú, ako je možné, že sa nezvolil počet podľa koaličnej dohody. Tie zrejme nefungujú.

Aktualizované 18:36 Blízko k hranici zvolenia bol Libor Duľa a Peter Melicher. Obaja dostali 72 hlasov. Úspešný kandidát musel dnes získať minimálne 74 hlasov.

Aktualizované 18:14 Výsledky tajnej voľby - Poslanci opäť zvolili len jedno meno

Na tajnú voľbu bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov z toho šesť bolo neplatných. Poslanci opäť zvolili len jedno meno, a to Editu Pfundtner. Koaličná dohoda opäť nevyšla. Opäť sa musí vykonať nová voľba, pretože opäť nebol zvolený potrebný počet.

Aktualizované 18:11 Podľa Klusa to vyzerá, ako keby sa koaličné strany navzájom testovali. Pri hlasovaní sa podľa neho objavujú tie isté chyby.

Aktualizované 18:04 Podľa SaS hlasujú koaliční poslanci zrejme za troch kandidátov. Sú medzi nimi Edita Pfundtner, Libor Duľa a Peter Melicher. "Podľa toho, čo sme videli, bude takmer definitívne opakovaná voľba v septembri. Na viacerých, čo som videl, boli dve, tri, maximálne štyri mená," povedal Klus.

Aktualizované 18:03 Tajná voľba skončila. Nasleduje prestávka, počas ktorej sa zrátajú hlasy.

Aktualizované 18:02 "Piatich treba voliť, nie šiestich. Lebo už aj taký prípad sme mali," upozornil Bugár. "Ja sa nebojím, len bude to treba potom zoapkovať a už nás to unavuje," povedal Bugár a vyzval poslancov, aby dovolili.

Aktualizované 17:49 Poslanci pristupujú k tajnému hlasovaniu. Béla Bugár upozornil poslancov, aby nezaškrtávali čísla pred menami kandidátov, lebo lístok bude neplatný. "Neutekajte zo sály, lebo niektorí z vás nevedia poriadne ako hlasovať v tajnej voľbe."

Ak nezvolíme piatich sudcov, bude verejná voľba

Koalícia je dohodnutá na piatich menách ústavných sudcov. To je záver Koaličnej rady, na ktorej sa lídri zišli v utorok dopoludnia. V prípade, že napokon nebudú zvolení, to bude posledná tajná voľba, v ktorej budú hlasovať poslanci za SNS. Uviedol to dnes na tlačovom brífingu v súvislosti s voľbou ústavných sudcov predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. „Za SNS je to poslednýkrát, keď budeme voliť tajne. V koalícii je dohoda na piatich menách, ak nebudú zvolení, bude v septembri verejná voľba. Viac by sme nemali spoločnosť traumatizovať. Vždy v histórii však bol problém s voľbou ústavných sudcov. Robí sa tu z toho téma, ktorá zbytočne vytvára napätie,“ povedal Danko po Koaličnej rade.

„Za tou plentou môže dôjsť k zlyhaniu ľudského faktora,“ povedal v súvislosti s chybnými hlasovacími lístkami pri predchádzajúcich voľbách. Prípadnú chybovosť chce pri ďalšej voľbe odstrániť verejnou voľbou, predpokladá však, že v septembri už voľba potrebná nebude. Danko v súvislosti so vzťahmi v koalícii deklaroval, že SNS predčasné voľby nechce. Vysvetlil, že s partnermi debatujú aj o rozličných názoroch. „To neznamená, že by sme sa teraz relevantne o predčasných voľbách bavili,“ dodal.

Most a Smer potvrdili koaličnú dohodu

Dohodu v koalícii na voľbe piatich kandidátov potvrdil aj predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák a podpredseda NR SR Martin Glváč za Smer po rokovaní Koaličnej rady. „Každý toto deklaroval, takže dúfam, že to každý dodrží,“ skonštatoval po Koaličnej rade Bastrnák. Do plného počtu kandidátov treba ešte zvoliť piatich.

Koaličné strany musia ukončiť znevažovanie spravodlivosti

Líder SPOLU Miroslav Beblavý opakovane vyzýva koaličné strany, aby konečne prestali pozerať len na seba a ukončili znevažovanie spravodlivosti. „Súčasný postup vládnej koalície je prejavom hrubej neúcty k ústavnému súdu a jeho úlohe garantovať ochranu základných práv a slobôd ľudí na Slovensku. Za SPOLU sme vždy volili maximálny možný počet kandidátov a naďalej sa zaväzujeme zodpovedne postupovať tak, aby sme čo najrýchlejšie naplnili ústavný súd. Dnes sme pripravení znovu hlasovať za plný počet kandidátov,“ uviedol s tým, že poslanci SPOLU sa dohodli, že budú hlasovať za Rudolfa Čirča, Ladislava Duditša, Martinu Jánošíkovú, Peter Straku a Roberta Šorla.

SaS zverejnila päť mien

Poslanec parlamentu a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre spravodlivosť Alojz Baránik zverejnil vopred mená kandidátov, ktorých odporučil poslaneckému klubu strany podporiť v dnešnej tajnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Ide o Katarínu Čechovú, Rudolfa Čirča, Martinu Jánošíkovú, Petra Straku a Roberta Šorla.

„Na rozdiel od koalície my nepolitikárčime, ale volíme, keďže ide o najdôležitejšiu voľbu v tomto volebnom období. Od samého začiatku hovoríme, že voľba ústavných sudcov má byť verejná a voliči majú právo vedieť, ako poslanci hlasovali v tak dôležitej otázke. Preto sme opakovane zverejnili zoznam uchádzačov, ktorí by podľa nášho názoru boli dobrými kandidátmi na ústavných sudcov,“ povedal Baránik.

Siedme hlasovanie

Plénum parlamentu počas aktuálneho kalendárneho roka hlasovalo o nových sudcoch sedemkrát. Doposiaľ zvolili zákonodarcovia 13 uchádzačov. K dvojnásobnému počtu na uvoľnené miesta musia poslanci nájsť ešte piatich kandidátov. Ústavný súd SR stále funguje v obmedzenom režime, pričom chýba šesť sudcov z trinástich. Vo štvrtok (20. 6.) zvolili len jedného kandidáta, a to Radoslava Procházku. Doteraz volili štyrikrát, plný počet kandidátov, čiže 18, sa im zatiaľ zvoliť nepodarilo. Ak sa im nepodarí zvoliť päť mien ani teraz, ďalšia voľba bude až na septembrovej schôdzi.