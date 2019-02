Takto znefunkčniť Ústavný súd je voči krajine nezodpovedné, myslí si politológ

"To, ako sa na poslednú chvíľu vyhlasovala voľba, ako sa posúvalo hlasovanie, nie je zodpovedný postup. Ústavný súd má totiž veľmi dôležité miesto, a kým sa zrealizuje nová voľba, niekoľko mesiacov nebude môcť riadne vykonávať svoju činnosť," povedal Baboš. Vzťahy vo vládnej koalícii podľa jeho slov asi nie sú stopercentne dobré, keď sa politici nedokázali dohodnúť na tom, ako spoločne postupovať, aby zvolili aspoň nejakých ústavných sudcov. Politológ si nevie vyhodnotiť, čo má byť cieľom a v akom časovom horizonte.

Hoci predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že by to nemal byť súčasný prezident SR Andrej Kiska, kto by mal menovať nových ústavných sudcov, podľa Baboša je ešte technicky možné voľbu zopakovať tak, aby nových ústavných sudcov ešte stihol vymenovať Kiska. "Ani Smer-SD si nemôže byť istý, že nový prezident bude človek, ktorý výber ústavných sudcov zrealizuje viac po chuti strany. Možno sa na to spolieha. Cena, že niekoľko mesiacov, možno až polrok, bude ústavný súd nefunkčný len preto, aby si tam mohol Smer-SD dosadiť lepších sudcov alebo priamo Roberta Fica, mi príde ako príliš vysoká za takúto politickú hru," vysvetlil.

Politologička Darina Malová vníma štvrtkové udalosti v parlamente ako postup plne v réžii strany Smer-SD. Fico podľa jej slov jasne deklaroval, že nechce, aby Kiska bol tým prezidentom, ktorý si bude spomedzi zvolených ústavných sudcov vyberať. "Druhá vec, ktorú už spomenul Fico, ale zároveň ju častejšie opakujú poslanci Smeru-SD, je tá, že existuje precedens, ktorým sa aj cez zákon o organizácii ústavného súdu dá predĺžiť funkčné obdobie súčasným ústavným sudcom," povedala Malová. Zároveň podľa nej politici často spomínajú, že už takáto situácia bola, keď ústavný súd bol na pár dní nefunkčný.

"Čím ďalej, tým viac sa tieto argumenty používajú. Zdá sa, že Smer-SD to má veľmi dobre premyslené a ide o to, aby Kiska nemenoval nových ústavných sudcov," skonštatovala. Postoj koaličnej strany Most-Híd spája s prezidentskými voľbami, kde kandiduje šéf strany Béla Bugár. Podľa nej chce Bugár v prezidentských voľbách dosiahnuť lepší výsledok, od ktorého bude závisieť možno aj prežitie strany Most-Híd.

"Ide o to, aby si ako-tak zreparovali renomé ako strana, ktorá rešpektuje transparentnosť a demokratické pravidlá, práve tým, že chcú, aby bola voľba a hlasovanie poslancov verejné," podotkla. Strana SNS a jej predseda Andrej Danko podľa politologičky často improvizujú a akoby testovali verejnosť. Ako tvrdí, postoj SNS nemá vnútornú konzistenciu a dá sa v tejto veci veľmi ťažko čítať.