Danko: Ústavný súd nezhorel, parlament bude opäť voliť kandidátov na sudcov

Nová voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR bude na marcovej schôdzi parlamentu. Mala by byť tajná, keďže verejná zlyhala, a mali by sa nájsť prienikové mená. Mal by sa zvoliť aspoň nejaký počet kandidátov. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) na piatkovej tlačovej konferencii v parlamente.

Oprávnené inštitúcie môžu predkladať návrhy na kandidátov do 5. marca do 16. hodiny. V koalícii podľa Danka nie je zlá situácia, iba by bolo potrebné si niektoré veci dovysvetliť či vyjasniť. "Budeme hľadať v rámci koalície mená ústavných sudcov, na ktorých sa budeme vedieť zhodnúť. Ak je v súčasnosti platná legislatíva, že sudcov volí Národná rada SR, tak je potrebná politická dohoda. V prípade, že sa nezvolia kandidáti, je možné otvoriť diskusiu, či nezmeniť systém samotnej voľby," povedal Danko. Ústavný súd SR bude od soboty 16. februára pracovať v obmedzenom režime, pretože na ňom zostávajú iba štyria sudcovia z trinástich. Národná rada SR mala za úlohu zvoliť osemnásť uchádzačov, z ktorých prezident vymenuje polovicu.

Podľa predsedu SNS je potrebné hľadať kompromis. "Druhá voľba by mala byť zrejme tajná. Nemyslím si, že by všetci uchádzači mali absolvovať verejné vypočutie. Tí, ktorí sa prihlásia opäť, by mali byť automaticky zaradení do voľby. Nehľadajte senzáciu o tom, ako zhorí ústavný súd. Podobné situácie tu boli aj v minulosti a aj v rámci koalície si dajme priestor, aby sme si veci vysvetlili. Nevnímam situáciu ako napätie," povedal Danko. Podľa jeho slov počas štvrtkovej voľby nebola v koalícii finálna dohoda ani na šiestich menách. "Boli to predbežné rokovania. Nenašli sme takých šesť mien, na ktorých by sme sa definitívne zhodli. Preto sa skončila voľba tak, ako sa skončila," dodal.

Poslanci Národnej rady SR nedokázali v dvoch voľbách zvoliť ani jedného z 37 uchádzačov o post ústavného sudcu. Ústavný súd SR je preto od sobotňajšieho rána paralyzovaný a zostali na ňom iba štyria sudcovia. Na fungovanie pléna ústavného súdu je pritom potrebných minimálne sedem sudcov. Do Košíc chce vycestovať aj prezident Andrej Kiska, ktorý sa chce rozprávať s predsedníčkou Ivettou Macejkovou o ďalšom fungovaní súdu.