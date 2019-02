Most-Híd nechce, aby bol Ústavný súd SR paralyzovaný, vyhlásil Sólymos

"My sme pripravení zúčastniť sa voľby a sudcov zvoliť. Hľadáme prienik s koaličnými stranami, aby sme tam našli takých kandidátov, na ktorých sa vieme zhodnúť. My sme na to pripravení, závisí to od toho, ako dopadnú koaličné rokovania. Nechceme, aby bol ÚS paralyzovaný," povedal Sólymos.

Most-Híd sa podľa neho bude snažiť, aby na ÚS nevznikla nejaká kríza. "Samozrejme, my sme volili aj v prvom kole, ale nenašiel sa prienik, takže musí sa o tom rokovať. Ja si myslím, že koalícia by mala zvoliť sudcov," doplnil.

Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok (12.2.) vyhlásil, že mal záujem uchádzať sa o post predsedu ÚS. Či by bol dobrým predsedom, Sólymos komentovať nechcel. "Keďže odstúpil od voľby, táto otázka je už teraz irelevantná," dodal.

Poslanci parlamentu budú o kandidátoch na ústavných sudcov hlasovať vo štvrtok o 17. hodine. Rozhodli o tom poslanci hlasovaním. Návrh podal koaličný poslanec Miroslav Číž (Smer-SD) za tri poslanecké kluby. Podľa Číža treba totiž vytvoriť skutočne dobré podmienky na voľbu. Pôvodne mala byť voľba o 11. hodine.

Parlamentný ústavnoprávny výbor vo štvrtok ráno prijal uznesenie, ktorým poslancom odporúča vykonať opakovanú voľbu verejne. Za toto uznesenie hlasovali aj poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) a predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

V utorkovom (12. 2.) prvom kole voľby poslanci nezvolili ani jedného kandidáta. Majú vybrať 18 kandidátov na ústavných sudcov a tých ponúknuť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na Ústavný súd SR. Spolu je na ÚS SR 13 sudcov.