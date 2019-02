Ústavný súd má provizórne riešenie pre prípad nevymenovania nových sudcov

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Ústavný súd (ÚS) SR má provizórne riešenie situácie, ak by do soboty (16. 2.) nedošlo k vymenovaniu nových ústavných sudcov. Informovať o ňom bude, až keby k tejto situácii došlo. Potvrdila to Ivana Vilinská z tlačového a informačného odboru Kancelárie ÚS SR. Poukazuje na to, že prípadné nevymenovanie nových ústavných sudcov súd paralyzuje.