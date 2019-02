OĽaNO vyzvalo Pellegriniho: Musí konať, Slovensko bude mať nefunkčný Ústavný súd

Parlament ani v opakovanej voľbe nikoho nezvolil a tak prezident SR Andrej Kiska nemá ako vymenovať nových ústavných sudcov. V sobotu 16. februára sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Keďže parlament kandidátov nezvolil, bude nová voľba.

"Vládna koalícia dostala Slovensko do chaosu. Celý tento chaos je len mocenským záujmom ľudí, ktorí neváhajú obetovať štát, záujmy občanov. Neváhajú obetovať pre svoje ambície Slovensko. Títo ľudia ťahajú Slovensko do zmätku," zdôraznila Remišová.

Autorom Ústavy SR podľa jej slov ani nenapadlo, že sa môže stať, že parlament nezvolí kandidátov a neponúkne ich prezidentovi. "Povinnosťou Národnej rady SR je vybrať 18 kandidátov a z nich prezident vyberie deviatich. Ústava nepredpokladá, že by si poslanci túto povinnosť nesplnili," poznamenala.

Líder OĽaNO Igor Matovič povedal, že koalícia pritom bola dohodnutá na niekoľkých menách, ktoré by mohla zvoliť a ústavný súd by nebol nefunkčný. Túto dohodu podľa Matoviča však neodobril predseda Smeru-SD Robert Fico, a tak z nej napokon nič nie je. Matovič nevidí dôvod na predlžovanie mandátu dosluhujúcim ústavným sudcom. "V sobotu končí ústavný súd a nedá sa to predĺžiť," vyhlásil a vyzval premiéra Pellegriniho, aby ukázal Ficovi, kde je jeho miesto, prevzal Smer-SD a zabezpečil funkčnosť Ústavného súdu SR.