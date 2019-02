Kiskovo mimoriadne vystúpenie: Hlasovanie o ústavných sudcoch je o ochote konať v záujme Slovenska

Prezident Andrej Kiska požiadal o mimoriadne vystúpenie v Národnej rade SR vo štvrtok pred voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Snemovni zdôraznil, že poslanci budú rozhodovať o tom, či budeme mať funkčný ústavný súd, schopný brániť ústavný poriadok Slovenskej republiky. Apeluje na zvolenie 18 kandidátov. Prečítajte si celý jeho príhovor.

Celý príhovor Andreja Kisku v parlamente

„O deväť dní sa skončí funkčné obdobie deviatim sudcom a sudkyniam Ústavného súdu Slovenskej republiky. Dve tretiny sudcovských miest sa uvoľnia a ich obsadenie bude definovať charakter súdu na najbližších 12 rokov. To, ako vaša dnešná voľba dopadne, bude pre budúcnosť Slovenska a dôveru ľudí v štát, demokraciu a spravodlivosť nesmierne dôležité. Preto som sa rozhodol využiť svoje právo prezidenta republiky a predstúpiť pred vás, poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.



Osobne som od jesene rokoval o Ústavnom súde s predstaviteľmi všetkých inštitúcií, ktoré mohli navrhovať kandidátov a s predstaviteľmi demokratických politických strán v Prezidentskom paláci. Výsledkom je, že kandidátov máme dostatok. Pred sebou dnes budete mať mená 39 uchádzačov. Právnikov a právničky, ktorých odbornosť a morálny profil sme spolu s verejnosťou v uplynulých týždňoch starostlivo skúmali. Poznáme ich životopisy a motivácie, čítali a počuli sme o ich silných stránkach aj nedostatkoch. Som rád, že väčšina z nich sa rozhodla otvorene komunikovať svoje názory na významné právne a spoločenské otázky.



Dovolili nám lepšie spoznať tých, ktorí chcú rozhodovať o základných právach a slobodách, vykladať ústavu, rušiť zákony, či rozsudzovať politické spory medzi ústavnými orgánmi. Potvrdilo sa, že na Slovensku máme dostatok kvalitných a čestných odborníkov. Niet žiadnych pochýb o tom, že aj spomedzi dnešných 39 uchádzačov je možné zostaviť dôveryhodný ústavný súd.

To, či k tomu však dôjde, či budeme mať funkčný ústavný súd, schopný brániť ústavný poriadok Slovenskej republiky, je dnes iba vo vašich rukách. Výsledok nadchádzajúceho hlasovania však bude aj dôležitým signálom verejnosti. Jasnou správou o vašom postoji — pani poslankyne a páni poslanci — k povinnosti obnoviť dôveru obyvateľov Slovenska v štát a v jeho politické vedenie.



Ústavný súd Slovenskej republiky, o ktorého budúcnosti rozhodujete, je jednou z najvýznamnejších inštitúcií v našej krajine. Ako občania, ale aj ako zvolení zástupcovia ľudí doň vkladáme dôveru, že bude nestranne a nezávisle vykladať ústavu, rozhodovať o našich právach a slobodách. Že bude garantovať demokratický charakter štátu a chrániť vládu práva na Slovensku. Sila a presvedčivosť inštitúcií je však daná schopnosťami a dôveryhodnosťou tých, ktorí ich tvoria.



Myslite na to, že výsledok vášho hlasovania nebude mať vplyv len na dôveryhodnosť ústavného súdu, či dôveru v spravodlivosť. Ak nebudeme opatrní, to, čo je dnes krízou dôvery v politiku, môže byť zajtra krízou dôvery v demokraciu. Lebo ľudia musia uveriť schopnosti štátu a ochote politikov chrániť ich záujmy. A dnešné hlasovanie bude o ochote a schopnosti parlamentu konať v záujme Slovenska a zabezpečiť normálne fungovanie štátu. Vládna koalícia má všetko, čo k tomu potrebuje – dostatok kvalitných uchádzačov aj parlamentnú väčšinu.

Je na vás, panie poslankyne a páni poslanci, aby ste ukázali, ako vám záleží na tom, aby bolo Slovensko právnym štátom. Je na vás, aby ste ukázali, že chcete, aby tie najťažšie spoločenské a právne otázky riešili skutočne tí najlepší z najlepších. Po stránke odbornej, ale aj morálnej.

Našou spoločnou zodpovednosťou je, aby Slovensko dobre fungovalo a všetky inštitúcie si plnili svoje úlohy. V mene splnenia tohto cieľa sme povinní hľadať riešenia aj dohody. Vašou ústavnou povinnosťou je zvoliť 18 kandidátov. Ja ako prezident som pripravený vymenovať z nich 9 sudcov ústavného súdu bez zbytočného odkladu. Tak, aby k 16. februáru 2019 ústavný súd riadne fungoval a bola zabezpečená účinná ochrana práv ľudí na Slovensku.



Vážené dámy a páni.

Slovensko je mladá krajina, ktorá sa stále formuje. Voľby, ktoré robíme, princípy, ktoré nedovolíme pokriviť a hodnoty, ktoré sme ochotní brániť, sú tým, čo nás ako spoločnosť a štát bude definovať.

Keď som tu pred vami stál naposledy, hovoril som aj o tom, že naše dobré historické voľby z nás urobili demokratickú krajinu postavenú na vláde práva. V týchto víťazstvách impulz prichádzal zo spoločnosti, od ľudí.



Počúvajme ich aj dnes. Ľudia na Slovensku žiadajú slušnosť a spravodlivosť, aby mohli opäť veriť štátu. Som presvedčený, vážení poslanci a vážené poslankyne, že dnes to znamená zvoliť 18 kandidátov, ktorí môžu byť kvalitnými ochrancami ústavnosti na Slovensku.



Ďakujem vám za pozornosť.“