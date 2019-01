Šorl: Z väzby pre aktivistov Greenpeace som nebol nadšený

BRATISLAVA - Slovenská trestná politika je pri stíhaní postavená na tom, že mnoho vecí sa rieši návrhom na väzbu. Počet väzobných stíhaní sa mimoriadne zvýšil, a to nie je v poriadku. Na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR to povedal kandidát na ústavného sudcu Robert Šorl.

On sám je predsedom Okresného súdu v Prievidzi, navrhli ho členovia Súdnej rady, Právnická fakulta Trnavskej univerzity a Slovenská advokátska komora. Práve súd v Prievidzi poslal koncom minulého roka 12 aktivistov Greenpeace za protestnú akciu do väzby. Previnilci vyliezli na ťažobnú vežu hornonitrianskych baní. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár o niekoľko dní prikázal ich prepustiť.

"Tá kauza bola ťažká, obvinení boli zo zahraničia. Pre mňa to je súdne rozhodnutie, do ktorého správnosti ja ako predseda sporu zasahovať nemôžem. Jediné, o čo som sa zaujímal, je, či bolo na súde všetko zabezpečené. Kolegyňa v sobotu rozhodla, ja som sa to dozvedel v nedeľu ráno. Určite som sa tomu nepotešil, nebol som z toho nadšený, prišla mediána kritika," povedal. Či sa to dalo riešiť náramkami, Šorl nevie, pripúšťa však, že áno.

Na margo svojej motivácie kandidovať na sudcu Ústavného súdu SR povedal, že vychádza jednak z toho, že bol navrhnutý a z presvedčenia, že by túto funkciu mohol zvládnuť. Šorl sa okrem iného pochválil zrýchlením práce na svojom súde a poklesom počtu nevybavených vecí.