Ústavnoprávny výbor vypočul sudcu Mariána Sluka

Vo vystúpení zdôraznil svoju takmer 20-ročnú prax na všetkých stupňoch súdneho systému a tiež pedagogickú, lektorskú a publikačnú činnosť. Zdôraznil, že preferuje spájanie právnej teórie a praxe, keďže jedna bez druhej je "ako slepý uprostred cesty". Taktiež zdôraznil potrebu morálky v práve. "Už Tomáš Garrigue Masaryk s demokraciou a právnym štátom spájal mravnosť," skonštatoval.

Na otázku, aký je jeho názor na zodpovednosť sudcov za ich rozhodnutia, špeciálne keď vydávajú konečné rozhodnutia ako Ústavný súd SR, uviedol, že sudcovia so svojimi rozhodnutiami žijú a často sa k nim aj vracajú. "To je najväčšia kontrola, akú by sme mohli mať," zdôraznil. Na otázku, prečo v roku 2014 navrhol za kandidáta na predsedu NS SR Štefana Harabina povedal, že rešpektuje každého človeka a pristupuje k nemu ako k nepopísanej tabuli. "Chcel som dať možnosť každému na účasť v súťaži," povedal. Na otázku, či bol niekedy členom politickej strany odpovedal, že týmto spôsobom sa nikdy neorganizoval. "Povedal som si, že chcem ostať slobodným človekom," dodal.

Pred ústavnoprávny výbor majú dnes ešte predstúpiť kandidáti Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.