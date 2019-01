Szigeti: Nikdy som nebol v situácii, že by ma chcel niekto ovplyvniť

Ľuboš Szigeti

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Predseda Okresného súdu v Galante Ľuboš Szigeti, na ktorom pôsobí už viac ako 30 rokov, sa nikdy nedostal do situácie, že by sa ho v jeho činnosti niekto pokúšal ovplyvniť. Povedal to poslancom na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR počas vypočúvania kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Szigetiho nominovala Slovenská komora exekútorov.