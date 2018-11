ROZHOVOR s Igorom Duždom, kandidátom na post primátora Prešova

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Tak ako každý z kandidátov, aj ja mám víziu zlepšenia podmienok pre život v našom meste. Mnohí iba rozprávajú, čo by bolo treba v našom meste zmeniť, no pasívne ostávajú iba pri rečiach. Ak naozaj chceme niečo zmeniť, je nevyhnutné zobrať zodpovednosť aj na seba a aktívne prispieť k pozitívnym zmenám v našom meste.

Moja osoba v meste nie je neznáma a pozná ma veľa Prešovčanov. Okrem toho som si robil analýzu ostatných volieb, zistil som jednu zaujímavú vec. Aj keď v Prešove je približne 74.000 oprávnených voličov, v posledných troch voľbách prišlo voliť len niečo okolo 27.000 voličov, vyše tretina.

Zostáva nám teda 47.000 voličov, ktorí nechodia voliť vôbec. Otázka je, prečo? Sú nerozhodní? Nemajú svojho kandidáta? A práve aj týmto voličom chcem ponúknuť alternatívu. Teda šanca vyhrať voľby nie je len teoretická, ale aj reálna, čiže aj to je ďalším dôvodom mojej kandidatúry.

Doprava je jedným z najväčších problémov, ktorý trápi ľudí v Prešove. Ako by ste ho chceli riešiť?

Dopravu sľubuje riešiť každé voľby každý kandidát na primátora. Reálne sa veci pohnú dopredu vtedy, ak budú vybudované a dokončené južný a severný obchvat. Dovtedy nám bude neustále doprava v centre mesta kolabovať. Mojou úlohou bude tlačiť na ministra dopravy a ďalších kompetentných, aby vyčlenil potrebné financie na výstavbu obchvatu R4 a aby jeho začatie výstavby sa spustilo čím skôr.

S dopravou súvisí i parkovanie, ako plánujete riešiť problém s parkovaním na sídliskách?

Aby sme uchránili aj zelené plochy, parkovanie je možné zlepšiť výstavbou parkovacích domov. Ešte predtým by som dal vypracovať štúdiu odborníkom, ktorá by nám ukázala najlacnejšie a najjednoduchšie riešenie.

V tomto smere by som išiel aj do verejno-súkromného partnerstva za spolupráce investorov. Celá realizácia a spolupráca so súkromným partnerom je vecou rokovania medzi mestom a súkromným partnerom.

Aká je podľa vás súčasná ekonomická situácia mesta?

Vždy je čo zlepšovať. S verejnými prostriedkami treba narábať efektívne a hospodárne. K investičným aktivitám treba pristupovať stále s otázkou, či danú vec chceme, alebo potrebujeme. Je treba sa venovať dôsledne výberu daní a získavaniu mimorozpočtových zdrojov, najmä čerpaniu eurofondov. Samozrejme, je nevyhnutné hľadať aj rezervy v rámci úradu a predpokladám, že by pomohol k tomu aj personálny audit.

Najmä mladí ľudia uprednostňujú hľadanie si zamestnania v susedných Košiciach. Zaujímajú sa hlavne o IT oblasť. Ako ich chcete prilákať do Prešova?

Dá sa to iba vytvorením podmienok pre zamestnávateľov v IT sektore. Je preto nevyhnutná komunikácia s týmito zamestnávateľmi. Žiadna vláda ani mesto neznižuje zamestnanosť. Na znížení nezamestnanosti sa podieľajú podnikatelia, a tým treba vytvoriť podmienky, aby mohli v našom meste realizovať svoje výrobné plány.

Ďalej by som spájal organizácie, ktoré sa zaoberajú vedou a výskumom a zavadzaním inovatívnych technológií, a prípadne by som zriadil odbor, ktorý by to riešil. Čo to znamená? Pokiaľ som dobre informovaný, mesto Košice s košickým VÚC vytvorilo platformu, na ktorej sa IT oblasť vytvorila a vyvíja. Toto plánujem vytvoriť aj v Prešove, keďže naša radnica zatiaľ spala, a tak prilákať Prešovčanov späť domov.

V prípade, že sa predsa len mladí ľudia rozhodnú prísť do Prešova, narazia na problém ubytovania. Ako chcete riešiť otázku nájomných bytov?

Je treba povedať, že štát sa zbavil zodpovednosti za bývanie svojich občanov a túto zodpovednosť hodil priamo na občana. Mestá a obce môžu svojim obyvateľom pomôcť iba formou vytypovania lokalít, ktorých majiteľom pozemkov je mesto, a na týchto pozemkoch môže stavať byty s podporou fondu rozvoja bývania pri splnení určitých podmienok.

Preto treba využívať možnosti v maximálnej miere, ako to dovoľujú súčasne nastavené podmienky. V predchádzajúcom období bolo vybudovaných približne 60 bytov a v tomto trende treba pokračovať.

V čom vidíte rezervy, čo sa týka sociálnej oblasti mesta? Aké sú vaše plány v tomto smere?

Mesto má schválený komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2025, ktorý treba dodržiavať a aplikovať v praxi. Je treba však uvažovať nad rozšírením súčasných kapacít domovov sociálnych služieb na Cemjate alebo na Veselej ulici, keďže populácia starne.

Je potrebné rozšíriť aj kapacity denných stacionárov. Ďalej by som zriadil v meste sociálny podnik, ktorý by zamestnal dlhodobo nezamestnaných občanov mesta (nielen Rómov), a v lokalite Stará tehelňa by som rozšíril personálne terénnu sociálnu a komunitnú prácu a podporil ju finančne a materiálne.

Čo považujete za svoje priority v oblasti školstva? Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti v meste?

V oblasti školstva je možné robiť iba to, čo dovoľuje súčasná legislatíva. Čo sa týka detí so špeciálnymi potrebami, je nevyhnutné urobiť analýzu, koľko takýchto detí na území mesta máme, a na základe toho nastaviť podmienky. Dostupnosť kvalitných škôl je na území celého mesta. Je však otázne či mesto z prostriedkov, ktoré má, dokáže kvalitných pedagógov aj zaplatiť.

Pre rozvoj mesta je dôležitá konštruktívna spolupráca vedenia mesta, primátora s poslancami. Ste na ňu pripravený?

Samozrejme, bez toho to ani nejde. Je potrebné odhodiť politické či osobné záujmy a hľadať prienik záujmov. Robenie vzájomných obštrukcií nie je v prospech občanov mesta. Primátor je odsúdený na spoluprácu s poslancami a poslanci zastupujú svojich voličov. Je nevyhnutné dohodnúť sa na spoločných prioritách, mať spoločné ciele a víziu, kde chceme mať naše mesto nielen o štyri roky, ale výhľadovo aj o desať rokov.

V prípade, že by ste uspeli vo voľbách a stali sa novým primátorom, čo by ste urobili ako prvé po nástupe do úradu?

Ako prvé by som urobil personálny audit a následne reštrukturalizáciu samosprávy. Snažil by som sa na vedúce pozície dostať skutočných odborníkov pre konkrétne oblasti. Pokračoval v realizácii už rozbehnutých projektov a začal prípravy pre realizáciu zámerov v oblastiach, ktoré sú súčasťou môjho predvolebného programu.