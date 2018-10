ROZHOVOR s Petrom Peukerom, kandidátom na post primátora Banskej Bystrice

Peter Peuker

Zdroj: TASR - Dušan Hein

BANSKÁ BYSTRICA - Občiansky aktivista, 65-ročný Peter Peuker je jedným zo štyroch kandidátov, ktorý 10. novembra zabojuje o post primátora Banskej Bystrice. Do volieb ide ako kandidát strany NAJ - Nezávislosť a Jednota, ktorá má okrem iného v programe aj zavedenie hmotnej zodpovednosti členov vlády a vedúcich štátnych úradníkov, minimálny starobný dôchodok 550 eur a minimálnu mzdu 550 eur, ktorá by do troch rokov stúpla na 1000 eur.