FOTO O primátorské kreslo v Košiciach zabojuje aj Alena Bašistová

KOŠICE – O priazeň Košičanov sa v nadchádzajúcich novembrových komunálnych voľbách bude uchádzať aj Alena Bašistová. Rodená Košičanka je prvou a nateraz jedinou ženou, ktorá potvrdila svoju kandidatúru na post primátorky mesta. Vysokoškolská učiteľka, manažérka a súčasná poslankyňa Národnej rady SR (nezaradená) bude kandidovať ako nezávislá bez podpory politických strán. Oznámila to dnes na brífingu v Košiciach.

Ako Bašistová uviedla, jej snahou je zúročiť skúsenosti z praktickej politiky, manažérskych pozícií aj z pedagogického pôsobenia. Za silnú stránku považuje to, že dokáže spájať ľudí naprieč politickým spektrom. „Rozhodujem sa na základe jasných argumentov, svojho najlepšieho vedomia a svedomia, bez tlaku záujmových skupín. Košiciam ponúkam aktívnu a efektívnu prácu a zo strany Košičanov sa poteším akejkoľvek účasti na riešení veci verejných,“ povedala Bašistová. Ako dodala, do volieb ide samostatne, bez podpory skupiny kandidátov na poslancov. „Komunikujem aj so súčasnými poslancami, či starostami. Mojou snahou je spojiť Košičanov,“ povedala.

Medzi základné priority Bašistovej patrí bezpečnosť a dostupnosť mesta, vytvorenie spokojnej atmosféry pre život a kultúru a podpora športu. V oblasti bezpečnosti ako prioritu vníma obnovenie mestských hliadok, odstránenie prostitúcie z obytných zón a z okolia škôl, efektívny boj proti drogám a zníženie pôsobenia neprispôsobivých skupín hlavne v centre mesta na najnižšiu možnú mieru. „Nie je hanbou sa vrátiť k dobrým veciam, akými bol projekt Bezpečné Košice za čias Rudolfa Schustera,“ dodala.

V oblasti dopravy sa chce zasadiť za lepšiu a rýchlejšiu mestskú hromadnú dopravu a do mesta chce vrátiť trolejbusy. Preferuje spoplatnené parkovanie v centre Košíc. „V súvislosti s obchvatom Šaca-Košické Olšany budem interpelovať ministra dopravy, aby dodržal termíny dobudovania obchvatu. Alfou a omegou je i integrovaná doprava. Máme pripravené riešenia, v minulom období nepribudol reálne jediný meter novej trate,“ dodala Bašistová.

Za jednu z najdôležitejších považuje sociálnu oblasť. Zabezpečiť chce projekt nájomného bývania pre mladých a slušné bývanie pre seniorov. Prioritou sú funkčné sociálne služby. „Budem dbať na to, aby sa dobudovali nízkoprahové centrá, nocľahárne a útulky pre bezdomovcov. Iba tak ich dokážeme centralizovať, evidovať a mať pod kontrolou. Okrem toho sa zasadím za realizáciu domova pre seniorov, dostupnosť obedov pre dôchodcov a vybudovanie vývarovní,“ informovala Bašistová.

Na každú pozíciu šéfov mestských podnikov navrhuje transparentné výberové konania bez politických nominácií. Podporovať chce aj zmysluplné projekty v oblasti kultúry a starostlivosti o pamiatky. „Nie je prípustné aby významné technické pamiatky, napríklad Mlynský náhon, namiesto toho, aby slúžili Košičanom pre oddych i vzdelávanie, chátrali vďaka nekompetentnosti či ľahostajnosti zodpovedných,“ uviedla Bašistová. Za kritickú označila situáciu v profesionálnom športe, ktorú chce zlepšiť. Budovaním nových a revitalizáciou starých športovísk ako aj sprístupnením školských priestorov verejnosti chce vytvoriť priestor pre aktívny relax.

Alena Bašistová má 41 rokov a pochádza z Košíc. Je vydatá, dlhé roky pôsobí ako vysokoškolská učiteľka a manažérka, ktorej doménou je sociálna oblasť. V súčasnosti je poslankyňou parlamentu, kam ju ako nominantku strany Sieť posunuli voľby v roku 2016, momentálne je nezaradená. Je šéfkou Výboru NR SR pre sociálne veci. Na post primátorky mesta kandiduje po druhýkrát. Pred štyrmi rokmi kandidovala za stranu Sieť, kandidatúry sa vzdala v prospech pravicového kandidáta Rudolfa Bauera.

Ako dodala Bašistová, išlo vtedy o politické rozhodnutie, ktoré rešpektovala. Aj preto teraz kandiduje ako nezávislá a kandidatúry sa nemieni vzdať. Celkové náklady na kampaň momentálne nemá presne vyčíslené. Z vlastných prostriedkov, ako aj od rodiny, priateľov a podporovateľov má zatiaľ prisľúbených zhruba 20-tisíc eur. Na príspevky má vytvorený transparentný účet. Kampaň bude viesť najmä cez osobné stretnutia, či sociálne siete, využije ale aj bilbordy a články v médiách.