Ficov exporadca prvýkrát prehovoril o kauze únosu: Kriminalizácia, za to, že som Vietnamec

Ako sa ďalej uvádza v jeho vyhlásení, dnes je mimo akejkoľvek verejnej funkcie či štátnozamestnaneckého pomeru a k veci sa vyjadruje ako občan SR. „Zdá sa, že skutočným východiskom snáh o moju kriminalizáciu je fakt, že som, rovnako ako tisíce príslušníkov menšiny, ku ktorej patrím, vietnamskej etnickej príslušnosti. Popri mojom pôvode a etnickej príslušnosti neexistuje azda žiaden relevantný dôvod, prečo by mal fakt, že som sa podieľal na príprave a priebehu vtedajšieho stretnutia vietnamskej a slovenskej strany viesť k bohorovnému verejnému obviňovaniu z účasti na páchaní trestnej činnosti a dokonca zo zastávania kľúčovej úlohy pri jej organizácii,“ uviedol Hong.

Stereotypné a negatívne vnímanie Vietnamcov

Hong zdôrazňuje, že ho mrzí šírenie stereotypného a negatívneho vnímania Vietnamcov v SR i negatívne dopady kauzy na doposiaľ perspektívne sa rozvíjajúce hospodárske príležitosti SR vo Vietname. „V celej veci som však plne pripravený spolupracovať s orgánmi verejnej moci, a to predovšetkým s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ dodal.

Quang Le Hong (uprostred vpravo v pozadí) Zdroj: SITA/Jozef Jarošík

Ako informoval vo štvrtok 2. augusta Denník N, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinha Xuana Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu.

V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom. Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanha vo Vietname odsúdili na dva doživotné tresty. V súvislosti s kauzou bol v médiách spomínaný aj exporadca bývalého predsedu vlády Roberta Fica Quang Le Hong, slovenský občan vietnamskej národnosti, predovšetkým ako spojka medzi slovenskou a vietnamskou vládou.