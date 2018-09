Kaliňák reaguje na nové obvinenia o únose: Poliaci to chápu zle, ja som to robil pre dobro krajiny

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí koncom minulého týždňa v rámci kauzy uneseného vietnamského zločinca informovalo, že v deň odletu upravilo ministerstvo vnútra žiadosť o prelet na Poľskom. Podľa upravenej žiadosti mal byť na palube ministerského lietadla aj Robert Kaliňák a mal letieť do Ruska. Exminister vnútra však vysvetlil aj tento krok. Podľa neho ide o štandardnú situáciu pre dobro krajiny a občanov.

Slovenské úrady mali klamať poľským orgánom v zaslanej žiadosti o povolenie preletu vládneho lietadla, na palube ktorého sa vlani v lete mohol nachádzať unesený vietnamský občan Trinh Xuan Thanh. Ministerstvo vnútra totiž požiadalo o prelet slovenským vládnym špeciálom ponad územie Poľska 25. júla 2017 - teda deň pred odletom vietnamskej delegácie, v deň odletu (26. júla) žiadosť upravili. V upravenej žiadosti sa pritom uvádzalo, že slovenský vládny špeciál prepravuje vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka na pracovnú cestu do Ruska. Exminister vnútra to pár hodín po tom vysvetlil na svojom Facebooku. Poliaci to vraj chápu zle.

Ide o štandardnú situáciu

„Rád by som vysvetlil, čo znamená ministerský let. Do tejto kategórie patria všetky lety, ktoré treba v krátkom čase sprocesovať, pretože sa objaví neobvyklá situácia, prírodná katastrofa, teroristický útok alebo neočakávaná požiadavka partnera zo zahraničia,“ uviedol Kaliňák na sociálnej sieti a nezabudol pridať aj niekoľko príkladov.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Rovnako narýchlo podpísal vyslanie vládneho špeciálu do Tuniska pre deti z folklórneho súboru po teroristickom útoku, rovnako podľa jeho slov pomohli generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý sa v krátkom čase potreboval dostať do Paríža. „Alebo keď sme potrebovali dostať čo najskôr na Slovensko z egyptskej nemocnice choré dieťa. Všetky tieto a mnohé ďalšie lety som podpísal s vedomím, že je to pre dobro krajiny alebo dobro jeho občanov,“ napísal exminister.

„Žiadny z týchto letov nebol nárokovateľný, ale uskutočnili sa, lebo som ich vyhodnotil na základe vtedy dostupných informácií ako potrebné. V prípade žiadosti z Vietnamu teraz s veľkou pravdepodobnosťou vieme, že išlo o zneužitie našej pohostinnosti. Netreba však zabúdať, že vtedy to bola jedna z mnohých žiadostí, na ktorej nebolo nič nezvyčajné alebo podozrivé” uviedol.