Ďalší mimoriadny výbor v kauze únosu Vietnamca: VIDEO Šéf SIS prehovoril, ich účasť bola nulová

BRATISLAVA – Úloha SIS v kauze únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bola nulová. Po informáciách, ktoré zazneli na rokovaní mimoriadnej schôdze Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS, na ktorom vystúpil riaditeľ tajnej služby Anton Šafárik, to uviedol jeho predseda Gábor Grendel. Podľa Grendela by však mala odstúpiť ministerka vnútra Denisa Saková.

Poukázal na to, že SIS nebola Ministerstvom vnútra SR požiadaná o spoluprácu pri preverení informácií a organizácii pobytu vietnamskej delegácie na Slovensku v júli 2017, počas ktorého malo dôjsť k účasti slovenských orgánov a zneužitiu vládneho špeciálu pri únose Vietnamca. „Ak došlo k nejakému pochybeniu, tak to mohlo byť jedine na strane rezortu vnútra,“ upozornil Grendel.

Saková by mala odstúpiť

Grendel zopakoval, že po rokovaní piatkového výboru i štvrtkového brannobezpečnostného výboru parlamentu u neho zosilnelo podozrenie, že unesený Vietnamec sa dostal zo schengenského priestoru prostredníctvom slovenského vládneho špeciálu. „Nemecké, a ani iné zdroje totiž neuvádzajú žiadnu alternatívu ku slovenskej stope. To sme sa dozvedeli aj vo štvrtok, aj dnes na výbore​," uviedol. Podľa neho by však mala ministerka vnútra Denisa Saková odstúpiť. „Zbaviť mlčanlivosti 14 príslušníkov ochranky mala už v apríli,“ myslí si Grendel.

Šéf SIS: O únose sme nevedeli

Šéf Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik odmietol zodpovednosť tajnej služby za únos vietnamského manažéra. Podľa neho SIS o činnosti vietnamskej služby na našom území nikto neinformoval, povedal Šafárik, ktorý dnes vysvetľoval činnosť SIS v čase únosu parlamentnému výboru na jej kontrolu. O únose sa dozvedel niekoľko týždňov po ňom.

Na začiatok povedal, že tajná služba nevedela o únose Vietnamca cez Slovensko. „Poviem vám prečo. Únos Vietnamca sa stal v Nemecku v Belrine. Kde sa musel pripravovať, lebo uniesť niekoho z krajiny, ako je Nemecko, to dá zabrať,“ povedal Šafárik. „Myslím si, že tu urobili Vietnamci chybu,“ odpovedal Šafárik na otázku, či nie je chyba, že Vietnamci využili pri únose GPS.

Osobný názor sa s oficiálnym nezhoduje

Na otázku, či si myslí, že sa skutok stal tak, ako bol popísaný, povedal, že „jeho osobný názor sa nezhoduje s oficiálnym názorom riaditeľa SIS". Vyzval vyčkať na definitívne závery vyšetrovania únosu. "Nemci sú precízni vyšetrovatelia, príde čas, kedy budeme presne informovaní o tom, ako to bolo," zdôraznil. „Ak tam (v aute pred Bôrikom) bol, realizácia únosu vietnamského občana na území Slovenskej republiky trvala dve hodiny, v Nemecku niekoľko dní, v Čechách zhruba dva dni,“ povedal Šafárik. SIS podľa neho nemala signály o možnom únose. Uviedol, že ani jeden príslušný orgán nepovedal, že k nemu cez územie Slovenska došlo.

„SIS má na to možnosti a takých až polobohov v službe? Kým tu my sedíme, cez Kúty a Lanžhot prešlo 200 áut. A ja mám vedieť, že tam sedel nejaký unesený?“ Pýtal sa Šafárik po výbore, podľa ktorého sa ročne na Slovensku vystrieda takmer 200 zahraničných návštev. „SIS v žiadnom prípade nezaisťuje ani po spravodajskej stránke tieto stretnutia. Jedine vtedy, ak by bola požiadaná,“ povedal šéf SIS. Podľa neho k návšteve Vietnamcov žiadnu žiadosť nedostali. Šafárik povedal, že sa o zavlečení dozvedel niekoľko dní alebo týždňov po realizácii tohto skutku.

SIS nepochybila, zodpovednosť je na vnútre

Informácie, ktoré odzneli na výbore, nepotvrdzujú podľa Grendela to, že by SIS niečo v prípade zatajila. „Musím konštatovať, že akonáhle SIS získala nejaké informácie v súvislosti s týmto únosom, ich postúpila povinným adresátom," povedal. Šafárik podľa neho zodpovedal na všetky otázky členov výboru dostatočne.

SIS teda v prípade únosu vietnamského občana nepochybila, nepotvrdilo sa ani zatajovanie informácií, povedal po mimoriadnom rokovaní výboru jeho predseda Gábor Grendel. Vnútro nepožiadalo v tom čase SIS o súčinnosť, preto podľa neho zodpovednosť padá na ministerstvo. „Venovali sme sa dvom okruhom tém – prvým bolo, aké nové informácie má SIS k prípadu v porovnaní s májovou schôdzou, a druhý, či SIS nejaké informácie zatajovala,“ uviedol Grendel.