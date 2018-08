Mimoriadny výbor k únosu Vietnamca: VIDEO Padli nové závažné obvinenia!

Na výbor postupne prichádzali členovia Milan Krajniak, Marian Kotleba, Gábro Grendel, Ľubomír Galko, Anton Hrnčiar i Robert Kaliňák. Výbor sa začal pár minút po desiatej kvôli meškaniu ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá sa za meškanie ospravedlnila. Prvá časť výboru mala byť pôvodne neverejná a druhá verejná. Kaliňák si však po odchode médií presadil, že celý výbor bude neverejný. Podľa Beblavého rezort vnútra i polícia vo veci zavádzali.

Vnútro aj polícia zavádzali verejnosť

Prvý po výbore informoval Miroslav Beblavý zo strany SPOLU, ktorý nie je členom výboru, no zúčastnil sa ho. „Vysvetľujem si to tak, že sa obávali toho, že pod verejným vypočutím by bolo zrejmé, že pani ministerka Saková ani pán policajný prezident nemajú záujem na skutočnom vyšetrení udalosti,“ uviedol Beblavý na adresu Kaliňákovho návrhu na neverejné zasadnutie.

„Nemám dôveru k úprimnej snahe pána policajného prezidenta a pani ministerky to vyšetriť, mám pocit, že ich riadi pán poslanec Kaliňák,“ povedal s tým, že stále im tlmočí veci tak, že Slovensko sa na únose podieľalo nevedome. „Jeho postoj ako to vyšetriť, je zrejmý.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Dnes je zrejmé je policajný zbor a ministerstvo vnútra v minulosti zavádzali poslancov národnej rady a verejnosť, pretože formulovali svoje výstupy tak, aby sme nechápali, čo sa skutočne dialo,“ povedal Beblavý. Saková klamala, keď v tlačovej správe 6. augusta vyhlásila, že postavila riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov Petra Krajčiroviča „mimo službu počas vyšetrovania celého prípadu, aby bola zabezpečená nestrannosť vyšetrovania“. Saková to priznala na rokovaní výboru. Krajčirovič je totiž len na pracovnej rehabilitácii, potvrdil Beblavý. Saková podľa neho poslancom vysvetlila, že nemá kompetenciu postaviť Krajčiroviča mimo službu, „ale poslala ho na nútenú dovolenku“.

Kaliňák bol nervózny

Beblavý zhodnotnotil dotarejšie zasanutie výboru, na ktorom podľa neho vystupoval Lučanský a jeho nadriadení Saková a Kaliňák. „Kaliňák voľne vstupoval do diskusie, rozprával za nich aj cez nich a rozprával aj cez nás. Skutočným ministrom vnútra aspoň vo vzťahu k tejto veci a podľa tohto výboru je stále pán poslanec Kaliňák,“ povedal predseda SPOLU s tým, že Saková poslancom povedali, ktoré informácie sú utajované a o ktorých informovať môžu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Pán Kaliňák neustále všetkým skákal do reči. Bol extrémne nervózny aj na jeho pomery,“ povedal Beblavý. Či smeruje situácia k mimoriadne schôdzi zatiaľ nie je známe. „S kolegami som nekomunikoval, to bude predmetom zrejme po výboroch.“

Kaliňák presadil, aby bol celý výbor neverejný

Ministerka vnútra Denisa Saková sa po takmer desiatich minútach sprostrekovane ospravedlnila za meškanie. Na výbor dorazila aj policajným prezidentom Milanom Lučanským. „Prepáčte, trochu sme nezvládli dopravnú situáciu v Bratislave,“ povedala na úvod Saková.

Hrnko následne otvoril výbor. Program schôdze bol shcávlený jednohlasne, Saková požiadala o rokovanie v režime vyhradené, pretože ide o utajované informácie. Grendel navrhol, aby časť ministerky bola neverejná a časť, kde budú klásť otázky poslanci Sakovej, ostala verejná. „Určite máme množstvo informácií, ktoré myslím si, že vzhľadom na to, čo odznelo v médiách, sú relevantné, aby sme tieto domnienky vyvrátili. No sú v nejakom režime, tak závisí na pánoch poslancoch, že čo budú chcieť počuť,“ povedala Saková s tým, že množstvo informácií, ktoré môžu povedať, bude obmedzené.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Členovia výboru sa potom dohodli, ktorá časť bude verejná a ktorá neverejná. Po odchode médií sa však situácia zmenila. Miroslav Beblavý, ktorý je na výbore, aj keď nie je členom, informoval, že Kaliňák presadil, aby bol celý výbor neverejný. „Po odchode novinárov sa Kaliňák práve pokúša zabezpečiť, aby celý výbor o únose bol neverejný, aj keď predtým koalícia súhlasila za prítomnosti novinárov, že bude aj verejná časť,“ uviedol na sociálnej sieti s tým, že Kaliňákovi to prešlo a ďalej už o výbore nemôže informovať.

Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy

VIDEO Členovia výboru postupne prichádzali

Hrnko vysvetľoval

Ešte pred oficiálnym začiatkom výboru novinárom Hrnko vysvetľoval, že výbor bude zrejme neverejný. Novinári chceli byť prítomní aspoň na úvodnej časti hlasovania. „Podľa môjho názoru k žiadnemu hlasovaniu nemôže prísť, keď pani ministerka povie, že jej informácia je vyhradená, výbor to musí rešpektovať,“ povedal Hrnko na fakt, že novinárov musia pustiť na úvod, keď to bude hovoriť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ak chcete mať teátro, môže byť aj verejný

Predseda výboru Anton Hrnko reagoval, ak sa chcú opoziční poslanci dozvedieť dôležité informácie, rokovanie musí byť bez verejnosti a médií. „Ale ak chcú 'teátro', tak môže byť verejný,“ poznamenal s tým, že sa prispôsobí rozhodnutiu väčšiny poslancov na výbore.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Výbor zvolal Hrnčiar

Členov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dnes od desiatej hodiny zamestná kauza únos vietnamského občana. Tieňový minister vnútra za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Gábor Grendel trvá na tom, aby bolo rokovanie výboru verejné. Verejnosť by podľa neho mala vidieť na vlastné oči, ako bude ministerka vnútra Denisa Saková vysvetľovať svoje kroky v kauze únosu vietnamského občana.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Pred štyrmi mesiacmi, keď kauza únosu vietnamského občana vypukla, sme sa všetci opoziční členovia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť správali konštruktívne a korektne. Akceptovali sme, že vypočutie ministerky vnútra a policajného prezidenta bude neverejné. Dnes sa ukazuje, že to bola chyba,“ tvrdí poslanec za OĽaNO a člen výboru, podľa ktorého neexistuje dôvod na to, aby sa rokovanie odohrávalo za zatvorenými dverami. „Na začiatku preto požiadam predsedu výboru, aby bolo rokovanie verejné. Ak to však odmietne, predložím to ako procedurálny návrh, aby o tom hlasovali všetci prítomní členovia výboru,“ uviedol.

Saková bude vysvetľovať

Predseda výboru Anton Hrnko ho zvolal na základe naliehania podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara. Hrnko to oznámil na sociálnej sieti. Rozhodol sa tak po podnetoch od opozičného poslanca zo SaS Ľubomíra Galka, ktorý tvrdí, že opozícia má už nazbierané podpisy na zvolanie mimoriadneho výboru. „Požiadal som ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby čo najobšírnejšie vysvetlila predmetnú kauzu, lebo dobré meno nášho štátu nemôže byť poškodzované nikým,“ napísal Hrnko na sociálnu sieť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Hrnka to, čo sa v poslednom čase deje okolo údajného prevozu uneseného Vietnamca letkou ministerstva vnútra, je nedôstojné a mimoriadne škodí dobrému menu našej vlasti, Slovenskej republiky. „Ako vždy v jednoznačných veciach môže byť pravda len jedna. Buď majú pravdu tí, čo tvrdia, že letka bola zneužitá, alebo má pravdu strana druhá. V tomto prípade by nemalo platiť to matovičovské, ja ťa oblejem hnojovkou a ty sa čistí sám. V tomto musí jedna strana dostať to, čo jej patrí,“ konštatoval Hrnko.

Členovia výboru sa majú zaoberať kauzou údajného únosu Vietnamca slovenským vládnym leteckým špeciálom. Ako povedal Grendel, domáce tajné služby musia mať činnosť zahraničných pod kontrolou, v opačnom prípade musí byť patrične vyvodená osobná zodpovednosť. Ak sa tak nestane, vynárajú sa podľa Grendela podozrenia, že tajné služby napomáhali Ministerstvu vnútra SR pri tejto operácii. Opozičný poslanec doplnil, že jedinou možnosťou v tejto situácii sú predčasné parlamentné voľby. Denník N vo štvrtok 2. augusta zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha.