MIMORIADNE Kaliňák bol na detektore lži! Toto sú výsledky na otázky o únose Vietnamca

VIDEO Vyhlásenie Roberta Kaliňáka

14:30 OĽANO žiada okamžité vypočutie Roberta Kaliňáka

Ľudia podozriví zo spáchania trestných činov nepatria do televízie, ale pred vyšetrovateľov. „Je absurdné, že sa Robert Kaliňák snaží vyviniť zo zločinu únosu testom na detektore lži u človeka, ktorý podnikal s dcérou Vladimíra Mečiara, rovnako podozrivého z únosu Michala Kováča mladšieho," uviedol predseda hnutia OĽANO Igor Matovič s tým, že kým jemu v roku 2014 určili médiá, u koho má absolvovať test na detektore lži, Robert Kaliňák si túto firmu zaplatil sám.

Takéto podozrenia sa neoverujú na detektore lži

Ako uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová, na Slovensku existujú vážne podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov. „Takéto podozrenia sa neoverujú na detektore lži, ale musia byť riadne vyšetrené orgánmi činnými v trestnom konaní. Na používanie detektora lži sú rozporuplné názory a slovenské súdy ho neuznávajú ani ako dôkaz,“ povedala Remišová. „Snahu o vyšetrenie zapojenia svojej osoby do únosu a do operácie cudzej tajnej služby označuje Robert Kaliňák za útok na Slovensko. Robert Kaliňák nie je Slovensko. Dobrú povesť Slovenska poškodili predovšetkým tí, ktorí umožnili zneužitie štátneho majetku a našej krajiny na operáciu cudzej tajnej služby,“ pokračovala.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Žiadame generálneho prokurátora, aby okamžite vytvoril vyšetrovací tím a v prvom rade vypočul Roberta Kaliňáka. Ľudia podozriví zo spáchania trestných činov nemajú vystupovať v televízii, ale pred vyšetrovateľmi,“ dodala Veronika Remišová. Podľa tieňového ministra vnútra Gábora Grendela pripomína dnešné vystúpenie Roberta Kaliňáka taktiku Mariána Kočnera v kauze zmenky. „Robert Kaliňák by mal nechať dokazovanie na vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí jediní môžu potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia o jeho účasti na únose vietnamského podnikateľa,“ uzavrel.

14:15 Takýto test by mal Kaliňák absolvovať aj u slovenských a nemeckých vyšetrovateľov, myslí si Galko.

14:13 Hrnko verí, že sa nič také nestalo

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko sa dodnes nevie stotožniť s tým, že by sa SR mohla na takom niečom, ako je únos vietnamského občana, vedome podieľať. Ako povedal dnes v reakcii na vyhlásenie Roberta Kaliňáka, pokiaľ sa nepreukáže opak, stále verí, že sa nič také pod egidou SR neudialo.

14:10 Po dnešnom vyhlásení bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, že absolvoval detektor lži, sa KDH pýta predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára a predsedu Národnej rady SR Andreja Danka dokedy sa plánujú zúčastňovať „na tejto komédii, ktorá poškodzuje našu krajinu“. Informoval o tom hovorca KDH Stano Župa. „Táto otázka je namieste a žiaľ, nemá už zmysel ju dávať predstaviteľom Smeru, keďže tí už potrebujú poradenstvo iných zariadení. Preto sa kresťanskí demokrati pýtajú priamo ich koaličných partnerov, či mienia pokračovať v deštrukcii Slovenska dovnútra, ale aj navonok,“ uvádza tlačová správa.

14:08 „Vyzývame Bélu Bugára, aby nevstúpil do prezidentskej kampane s ďalším podvodom na občanoch Slovenska a konečne vyviedol stranu SaS z tejto katastrofálnej koalície,“ povedal Galko. Kaliňák si nemeckých vyšetrovateľov kúpiť nevie, tvrdí Jozef Rajtár. „Saková nemá našu dôveru.“

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

14:05 Robert Kaliňák absolvoval test na detektore lži vo firme, ktorú vlastní Nihad Malkic. V roku 2014 sa objavili informácie, že podniká s dcérou Vladimíra Mečiara Magdou. Test sa uskutočnil na prístroji vyrobenom v Rusku. Informoval Denník N.

14:03 Kiska sa stretol s veľvyslancom Nemecka

Prezident Andrej Kiska sa dnes stretol s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Bleickerom. Informoval o tom hovorca prezidenta Roman Krpelan. „Prezident veľvyslanca informoval, že Slovensko začalo robiť potrebné kroky, aby objasnilo podozrenie zo zapojenia slovenských štátnych orgánov do únosu občana Vietnamu. Podľa nemeckých vyšetrovateľov bol na to použitý vládny špeciál pri lete z Bratislavy do Moskvy,“ uviedol Krpelan.

Podľa prezidenta Andreja Kisku je nevyhnutné, aby sa verejnosť dozvedela pravdu a Slovensko zostalo dôveryhodným partnerom Nemecka. „Preto je dôležité poctivo vyšetriť, akú úlohu zohrali v tomto prípade slovenské štátne orgány a zároveň poskytnúť súčinnosť nemeckým vyšetrovacím orgánom,“ dodal hovorca.

14:00 Reakcia SaS

13:44 Reakcia Progresívneho Slovenska: Kde je Lajčák?

V kauze únosu vietnamského občana nejde len o obyčajný domáci škandál. Ide o bezprecedentné narušenie dôvery a vzťahov s našim kľúčovým partnerom, Nemeckom, ale aj celkovo ohrozenie povesti Slovenska. V tomto ohľade je to zrejme najvážnejšia kríza slovenskej zahraničnej politiky od čias mečiarizmu. „Preto je nepochopiteľné, že nikde nie je vidieť ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. On a jeho rezort by teraz mali vyvíjať maximálne úsilie, aj verejne, aby uistili nemeckých partnerov a nemeckú verejnosť, že to berieme vážne a prípad vyšetríme,“ povedal podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. „Od našej diplomacie musí teraz zaznieť jasné stanovisko, že na dôvere Nemecka a našich európskych partnerov nám záleží viac, než na obchodoch s komunistickou diktatúrou,“ povedal Šimečka. Progresívne Slovensko preto navrhujeme posilniť mandát Europolu tak, aby mohol viesť vlastné a nezávislé vyšetrovanie kriminality s celoeurópskym presahom.

13:34 Médiá mali k dispozícii aj výsledky testu.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

13:16 Kaliňák vyzval Denník N

„Ja som svoj sľub splnil, teraz je na ťahu Denník N. Vyzývam redakciu, aby sa rovnako zodpovedne postavila k tejto téme, pretože doteraz žiadnym spôsobom nepreukázal dôveryhodnosť zverejňovaných informácií,“ povedal Kaliňák na záver vyhlásenia.

13:15 Zo všetkých otázok boli dve, v ktorých pravdepodobne klamal. Išlo o otázky, či sa bál a či niekomu urobil niečo zlé. Na obe odpovedal nie. „Asi som nebol až taký hrdina,“ povedal Kaliňák.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

13:13 Exminister vnútra odpovedal na štyri kľúčové otázky:

1.) Vedeli ste v čase návśtevy vietnamského ministra o únose občana Vietnamu v Nemecku?

2.) Pomáhali ste organizovať únos?

3.) Dávali ste pokyny zamestnancom ministerstva vnútra, aby pomáhali organizovať únos občana Vietnamu?

4.) Mali ste informáciu, že omámený a zbitý vietnamský občan bol preložený do auta kolóny vietnamskeho ministra?

Na všetky otázky odpovedal nie.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

13:12 Kaliňák informoval o výbere odborníka. „Vybral som experta, u ktorého v minulosti test absolvoval Igor Matovič a výsledky testu ste považovali za relevantné," povedal Kaliňák.

13:12 „Tak ako som uviedol, absolvoval som test na detektore lži,“ uviedol na začiatok tlačovky Kaliňák.

13:11 Pôjde len o vyhlásenie, nebude priestor na otázky.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

13:10 Vyhlásenie Roberta Kaliňáka sa začalo s desaťminútovým meškaním.

Strana Smer-SD dnes ohlásila brífing podpredsedu strany Smer – sociálna demokracia Roberta Kaliňáka. Témou má byť zásadné vyhlásenie k téme únosu občana Vietnamu. Informoval o tom dnes vedúci tlačového oddelenia strany Ján Mažgút. O druhej poobede bude mať tlačovku strana Sloboda a solidarita. Pre kauzu sa v kuloároch čoraz častejšie skloňujú aj predčasné voľby.

Líder SaS Richard Sulík krátko pred Kaliňákovou tlačovkou zverejnil na svojom Facebooku fotky z centrály Smeru, na ktorých vidno auto z firmy, ktorá prevádzkuje detektor lži. Na balkóne je Kaliňák a telefonuje. „Ale pravda je tá, že všetko je len náhoda. Auto z detektora lži parkuje náhodou na Súmračnej, Kaliňák je náhodou tiež na Súmračnej, Vietnamec sa náhodou uniesol, Nemci náhodou zadali pátranie po ňom do Schengenského systému a Kaliňák náhodu klamal,“ napísal Sulík na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Imaginárni policajti

Kaliňák včera vystúpil v televízii TA3, kde uviedol, že svedkovia v článku Denníka N sú „imagnárni policajti“. Podľa Kaliňáka ide o destabilizáciu krajiny. „Mne stačí, čo som dnes počul z úst generálnej prokuratúry," uzavrel exminister. Na tých skutočných výpovediach sa vraj má ukázať, čo sa naozaj stalo. Článok označil za nezmysel, podobne reagovalo aj ministerstvo vnútra.

Hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov označil publikovaný článok za úplný nezmysel, ktorý obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. „Rezort vnútra nevie posúdiť, či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola iba zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov. MV SR odmieta špekulovať, ktorá verzia je pravdepodobnejšia,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva. Slovenské orgány sa podľa Lazarova úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia.