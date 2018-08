Gašpar z pádu na vrchol! Dôvod, prečo ide robiť poradcu: A to nie je všetko, získal aj ďalší flek

Tibor Gašpar prezradil bližšie informácie o svojom novom poste na ministerstve vnútra pre parlamentnelisty.sk. V odpovediach uviedol, prečo sa rozhodol vrátiť i čo ho k tomu motivovalo. Sakovej bude pomáhať v niektorých bezpečnostných zložkách a poradcu bude robiť aj českému ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi.

Ľudia sa pýtajú, prečo som to vzdal

Gašpar uviedol, že po svojom odchode sa stretával na Slovensku ľudí, ktorí sa ho pýtali, prečo to vo funkcii šéfa policajného zboru vzdal. „Nejdem ich počítať, či ide o tisícky ľudí, či stovky. Samozrejme, že sa každú chvíľu nerozprávam s niekým cudzím, ale reagujem na tých, ktorí ma oslovia,“ uviedol pre portál. „Nemám preto pocit, že by som mal vyhovieť len nejakej časti občanov, ktorých spomínate. Sú to ľudia, ktorí majú iný názor ako ja, ale sú tu určite tisíce ľudí, ktorí majú k mojej osobe pozitívny postoj. Nerozumiem teda, prečo by som sa mal prispôsobovať práve týmto.“

Poradca českého ministra vnútra

Vyjadril sa aj k otázke platu. Výšku síce neprezradil, no prepokladá, že ministerstvo vnútra jeho plat zverejní. Mediálnu diskusiu očakával a priznal, že dostal aj inú ponuku. „Navyše ma oslovil aj český minister vnútra Jan Hamáček, s ktorým som už dohodnutý a budem pracovať pre neho ako poradca,“ uviedol pre portál exšéf polície. Informácie o tom, že bude radiť aj českému ministrovi potvrdil aj hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. „Tibor Gašpar nie je príslušníkom Policajného zboru. Bývalý policajný prezident by mal taktiež radiť českému ministrovi vnútra,“ uviedol Lazarov.

S Kaliňákom sa o tom nebavil

S exministrom vnútra Robertom Kaliňákom sa o tejto téme nebavil. „Prečo by som sa mal o tom rozprávať s bývalým ministrom? To je vec, ktorú som si prioritne vyriešil s pani ministerkou. Ona v mojom pôsobení vidí pozitívum pre rozhodnutia, ktoré prídu. Poradca predsa neznamená, že spravím rozhodnutia za ňu, ale naopak, ja budem iba radiť a k prijímaným rozhodnutiam budem poskytovať svoje stanovisko a svoj pohľad. Neznamená to však, že sa budú podľa mňa aj realizovať,“ povedal Gašpar.

Diskusie so Sakovou prebehli

So súčasnou ministerkou vnútra sa podľa jeho informácií rozprávali o tom, že by mohol nejakým spôsobom pomáhať v bezpečnostných otázkach už v čase, keď skončil ako prezident PZ „Potreboval som však čas a hlavne si vyriešiť niektoré zdravotné veci. K tejto debate sme sa vrátili v strede leta. Chcel by som však zdôrazniť, že ide o čiastočný úväzok, a tomu zodpovedá, samozrejme, aj čiastočná mzda,“ vysvetlil pre portál.

„Moje poradenstvo by sa malo týkať hlavne otázok vnútornej bezpečnosti. Ide teda o tvorbu a posudzovanie legislatívnych zmien v niektorých zákonoch, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť. Pôjde tiež o poradenstvo pri štrukturálnych a systematizačných zmenách v polícii. Momentálne som už pripomienkoval chystanú novelu o finančnej správe, kde sa rieši aj novela Trestného poriadku a Trestného zákona, čo má vplyv aj na samotnú činnosť polície,“ povedal Gašpar na margo novely.

Gašpar nechcel prácu na plný úväzok

Dosť dlho a intenzívne, skôr než Gašpar odišiel z funkcie, pracoval v oblasti bezpečnostnej situácie v sociálne vylúčených skupinách. „Vtedy sme chystali zmenu zákona o Policajnom zbore, pričom tieto veci ostali nedotiahnuté do konca, respektíve sú rozpracované. Takže toto je ďalšia oblasť, v ktorej by som chcel pomôcť, ak bude vôľa. Samozrejme, je to otázka obojstranného rozhodnutia. Nie je to len o tom, že by som na tejto práci trval iba ja. Ja sám som nechcel prácu na plný úväzok,“ dodal.

Po mesiacoch sa situácia ako tak upokojila a Gašpar dostal novú funkciu. Bude novým poradcom ministerky Denisy Sakovej. Na ministerstve vnútra začal pracovať ako odborník ústavného činiteľa v oblasti legislatívy a v oblasti sociálne vylúčených komunít začiatkom augusta. Podľa Lazarova nejde o novú agendu. „Ide o agendu, ktorou rezort vnútra reaguje na skutočnosť, že kriminalita v niektorých oblastiach sociálne vylúčených komunít má narastajúci trend a treba sa ňou zaoberať. Zdôrazňujeme, že táto agenda nie je nová a rezort vnútra sa ňou zaoberá už niekoľko mesiacov, o čom v minulosti informovali aj médiá,“ uviedol hovorca rezortu vnútra.

Lazarov ďalej uviedol, že nastúpil 1. augusta. „Tibor Gašpar je od 1.8. 2018 zaradený ako odborník ústavného činiteľa v oblasti legislatívy a v oblasti sociálne vylúčených komunít, avšak nie je zamestnaný na plný úväzok. Jeho úlohou je podieľať sa na legislatíve a opatreniach týkajúcich sa potláčania kriminality v oblastiach sociálne vylúčených komunít, čo je problematika, ktorej sa venoval ešte ako prezident Policajného zboru,“ uviedol Lazarov.

Informáciu včera priniesol Denník N. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odstúpil z postu šéfa polície. Predchádzali tomu mnohé demonštrácie, kedy ľudia volali po spravodlivosti. Kvôli Gašparovi bola vládna koalícia v kríze a z funkcie odišiel minister vnútra Tomáš Drucker po necelom mesiaci.