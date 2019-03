Výsledky prezidentských volieb: Čaputová presvedčila takmer všetky kraje, Šefčovič len jeden

Zuzanu Čaputovú v druhom kole prezidentských volieb v Bratislavskom samosprávnom kraji podporili takmer tri štvrtiny voličov. Po zrátaní všetkých okrskov podľa neoficiálnych výsledkov zvíťazila v Bratislavskom kraji so ziskom 227 954 hlasov, čo znamenalo podporu od 73,74 percenta voličov.

Kompletné VÝSLEDKY prezidentských volieb

Maroša Šefčoviča podporilo 81 164 voličov, čo mu zabezpečilo 26,25-percentný zisk. Volebná účasť v Bratislavskom kraji bola najväčšia spomedzi samosprávnych celkov, keď dosiahla 54,66 percenta.

Víťazka takmer vo všetkých krajoch

Čaputová však Šefčoviča porazila takmer vo všetkých krajoch. V Banskobystrickom samosprávnom kraji získala vyše 107 tisíc hlasov, čo predstavuje 55,5 % zúčastnených voličov. Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič získal v kraji takmer 44,5 % hlasov.

V Trnavskom samosprávnom kraji Zuzana Čaputová jednoznačne dominovala. Podľa neoficiálnych výsledkov po spočítaní všetkých okrskových zápisníc ju podporilo 123 198 voličov, čím získala 65,68 percenta hlasov. Maroš Šefčovič v Trnavskom kraji získal 64 370 hlasov, čo predstavovalo 34,31-percentnú podporu.

Čaputová zvíťazila aj v Trenčianskom samosprávnom kraji, v ktoromPodľa predbežných výsledkov získala viac ako 112 tisíc hlasov, čo predstavuje takmer 52 percent. Druhý kandidát Maroš Šefčovič získal v Trenčianskom kraji vyše 48 percent s počtom hlasov 105 tisíc. Nová prezidentka porazila Maroša Šefčoviča aj v Košickom kraji.

V Žilinskom samosprávnom kraji prezidentské voľby podľa neoficiálnych výsledkov tesne vyhrala Zuzana Čaputová. Po spočítaní všetkých okrskových zápisníc v kraji ju podporilo 50,96 % voličov, kým Maroš Šefčovič získal 49,03 % hlasov. Celkovo pritom Zuzana Čaputová v Žilinskom kraji získala 123 803 hlasov a jej protikandidát Maroš Šefčovič 119 093 hlasov. Volebná účasť v kraji dosiahla 44,38 %.

V Nitrianskom samosprávnom kraji tiež vyhrala Zuzana Čaputová. Podľa neoficálnych výsledkov po spočítaní všetkých okrskových zápisníc v kraji ju podporilo 58,06 percenta voličov, kým Maroš Šefčovič získal 41,93 percenta hlasov. Celkovo Čaputová získala v Nitrianskom kraji 121 499 hlasov a Maroš Šefčovič 87 702 hlasov. Volebná účasť v nitrianskom regióne pritom dosiahla 37,44 percenta.

Šefčovič zvíťazil v jednom kraji

Len Prešovský samosprávny kraj ovládol neúspešný kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič. Získal 51,03 percenta s počtom hlasov 119 596. Nová prezidentka SR Zuzana Čaputová získala v najväčšom kraji 48,96 %, čo predstavuje 114 763 hlasov. Účasť v Prešovskom kraji dosiahla takmer 39 percent.

Šefčovič zablahoželal Zuzane Čaputovej k víťazstvu a ako povedal novinárom po spočítaní väčšiny hlasov voličov, Čaputovej telefonoval. "Povedal som jej, že od dnešného večera má pred sebou veľkú zodpovednosť, pretože sa stáva hlavou štátu. Zdôraznil som, že napriek tomu, že sme mali veľmi živú predvolebnú kampaň, že pred Slovenskom stoja časy, ktoré si budú vyžadovať to, aby Slovensko bolo zjednotené, aby sme sa vedeli zamerať na tie najdôležitejšie úlohy do budúcna," povedal Šefčovič s tým, že on bude pracovať pre SR a že Slovensku aj Čaputovej želá len to najlepšie.

"Posielam jej kyticu, lebo si ju zaslúži," uviedol. Šefčovič poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli k voľbám a aj tým, ktorí mu dali svoj hlas. "Budem rozmýšľať, ako s týmto záväzkom v budúcnosti naložím," povedal. Zároveň poďakoval manželke Helene, ktorá stála pri ňom aj v zložitých časoch. "V tejto kampani sme strávili spolu veľa času," uviedol a poďakoval rodine, dcéram, synovi a zvyšku rodiny ako aj svojmu volebnému tímu.