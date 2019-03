Ostré slová Moniky Smolkovej na adresu Smeru: Súhlasím s Kažimírom, strácame voličov

„Súhlasím s vyjadrením podpredsedu strany Petra Kažimíra. Vyhlásil, že Smer kráča od porážky k porážke. Strácame každými voľbami voličov, ale vždy navonok tvrdíme, že sme víťazi, lebo aj ostatné strany strácajú,“ reagovala europoslankyňa a tvrdí: „Do kampane sme dali najlepšieho kandidáta, akého sme kedy mali, skúseného politika, človeka bez akýchkoľvek káuz, odborne a jazykovo zdatného, v zahraničí uznávaneho, ktorý by od prvej minúty po inaugurácii vedel odletieť na akúkoľvek zahraničnú návštevu, alebo prijať akéhokoľvek významného zahraničného štátnika. Ale počas celej kampane mal nálepku strany Smer-SD a to mu poškodilo.“

Monika Smolková Zdroj: Topky/Miro Vacula

Monika Smolková je presvedčená, že práve odpor voči Smeru znevýhodňuje i kvalitných kandidátov. „Myslím si, že aj keby sme boli postavili „Matku Terezu“, nebola by vyhrala. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice je Slovensko iné. Na povrch vyplávali kauzy, ktoré sa roky tolerovali, neriešili. Preto už nám ľudia neveria. Antismerovú vlnu sme mali aj v Košickom kraji pri voľbe župana, pri voľbe primátora. Zvíťazil ten, kto najviac kričal proti kandidátovi Smeru. Moja veľká úcta patrí Marošovi Šefčovičovi, ktorý zvládol voľby so cťou. Ak by bol išiel ako občiansky kandidát s podporou 15 tisíc voličov, volebný rozdiel by bol minimálny a možno aj opačný.“