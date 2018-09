Bugár získal potrebné podpisy a vrhne sa do kampane: Slovensko už dozrelo, tvrdí

BRATISLAVA - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý kandiduje za prezidenta SR, už má viac ako 34.000 podpisov potrebných pre kandidatúru. Začína viesť kampaň, počas ktorej sa mieni stretávať s ľuďmi. Svoje šance vo voľbách vidí reálne napriek jeho maďarskej národnosti. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii v centrále strany Mosta-Híd spolu so šéfom petičného výboru Rudolfom Chmelom.

"Slovensko už dozrelo. Predtým, ak niekto kandidoval ako príslušník menšiny, držal sa hesla, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Situácia sa ale zmenila, preto si myslím, že príslušník menšiny, Maďar, má šancu," vyhlásil Bugár. Je podľa neho reálna šanca, že sa dostane do druhého kola volieb. Kampaň si bude Bugár financovať sám, prispeje aj strana a kolegovia.

Bugár nepovedal, kto ho nahradí, ak by v prezidentských voľbách uspel. "Hľadáme odpoveď aj na túto otázku. Máme určité riešenie, ale budeme o ňom hovoriť, keď sa to stane realitou," uviedol. Doplnil, že dnešným dňom zastavuje fyzický zber podpisov a začína kampaň. Počas víkendov chodí na stretnutia s ľuďmi. "Pýtajú sa na všetko, čo rezonuje v spoločnosti," poznamenal Bugár.

Chmel zdôraznil, že Bugár nekandiduje ako Maďar, ale ako občan SR. "Béla Bugár je politik zdravého rozumu, ktorý má zmysel pre zjednocovanie. Je politik aj do zlého počasia. Kedysi bola takáto kandidatúra istou utópiou, ale spoločnosť sa vyvíja. Dnes to je možnosť, ktorá sa môže premeniť na realitu," doplnil Chmel.

O návrhu ústavných sudcov je neoblomný

Návrh Smeru-SD, aby ústavných sudcov volil priamo parlament ústavnou väčšinou bez toho, aby potom o kandidátoch rozhodoval aj prezident SR, klubom Most-Híd neprejde. Povedal to Bugár na tlačovej konferencii v bratislavskej centrále strany. "Takéto zásadné zmeny sa nedajú urobiť pár mesiacov či týždňov pred takouto dôležitou voľbou. U nás to vyzerá tak, že to nemá šancu prejsť," uviedol Bugár.

Neočakáva, že by to viedlo ku koaličnej kríze. "Toto nie je v programovom vyhlásení vlády (PVV), takže ideme podľa koaličnej zmluvy a tak, ak niekto navrhne niečo, čo nie je v PVV, musí s tým súhlasiť každý koaličný partner," uviedol.

Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sú v druhom čítaní, poslanci k nim môžu prinášať pozmeňujúce návrhy. Vládny Smer-SD avizoval, že navrhne, aby parlament nevolil kandidátov na ústavných sudcov, ako je to v súčasnosti, ale aby priamo volil ústavných sudcov aspoň 90 hlasmi. Kandidát, ktorý by získal ústavnú väčšinu, by sa automaticky stal ústavným sudcom.

V súčasnosti predkladá parlament zvolených kandidátov prezidentovi SR a ten z nich vyberá a menuje ústavných sudcov. Prezident Andrej Kiska považuje tieto úvahy za nebezpečné a zdôrazňuje potrebu systému bŕzd a protiváh. Novely predložil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), predchádzajú veľkej personálnej obmene ÚS SR. Gál upozorňuje, že pokiaľ sa parlament na zmene pravidiel nedohodne, deväť z celkovo 13 ústavných sudcov, ktorým sa vo februári 2019 končí funkčné obdobie, sa bude voliť po starom. Minister považuje súčasný stav za nevyhovujúci a verí, že sa podarí nájsť zhodu na nových pravidlách.

Na zmenu ústavy bude koalícia potrebovať aj podporu opozície. OĽaNO v reakcii na zámer Smeru-SD uviedlo, že jeho kľúčovou požiadavkou je, aby ústavní sudcovia boli volení ústavnou väčšinou tak, ako odporúča Benátska komisia. Predsedníčka klubu Veronika Remišová zároveň kritizovala postup Smeru-SD, ktorý prichádza s návrhom na poslednú chvíľu. Alojz Baránik z SaS o návrhu Smeru-SD povedal, že Slovensko sa jeho predložením ocitá na zásadnej križovatke, kde sa rozhoduje, či bude smerovať k demokracii a právnemu štátu alebo do autoritárneho štátu.