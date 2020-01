VIDEO Prvý deň pojednávania sa skončil: Mrazivé slová Marčeka, večný úsmev Zsuzsovej a chladný Kočner

začína sa megaproces v prípade brutálnej popravy novinára a jeho snúbenice

Miroslav Marček priznal, že je vinný vo všetkých bodoch obžaloby

Marian Kočner priznal, že je vinný v bode nedovoleného ozbrojovania, v prípade vraždy vinu necíti

Alena Zsuzsová sa cíti byť nevinná

Zoltána Andruskóa na základe dohody o vine a treste odsúdili na 15 rokov

Marián Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček dohodu o vine a treste odmietli

všetkým štyrom obžalovaným hrozí v prípade dokázania viny 25 rokov až doživotie

Pred dvoma rokmi sa stala dvojnásobná brutálna vražda, ktorá zmenila nielen Slovensko, ale celý svet. Piati ľudia sa dohodli a zorganizovali brutálnu popravu dvoch nevinných mladých ľudí - investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

VIDEO Vyjadrenia po prvom dni pojednávania v kauze Kuciak

​

VIDEO Dnešná časť pojednávania sa skončila

VIDEO Na súd priviedli štyroch obžalovaných

Ďakujeme, že ste s nami sledovali náš ONLINE. Sledujte s nami aj zajtra druhý pojednávací deň, na ktorom by mali vypovedať rodičia Jána a Martiny a ďalší svedkovia vrátane Zoltána Andruskóa.

19:20 Pojednávanie je prerušené do zajtra rána do 9:00.

19:15 Eduard Jenčo odmietol vypracovať znalecký posudok.

19:11 Senát vyhovel Marčekovej žiadosti. Zatiaľ známe januárove a februárové dni pojednávania budú konať v jeho neprítomnosti.

19:09 Prokurátor Marčekov návrh nekomentuje, no dodal, že je možné vykonať hlavné pojednávanie aj bez prítomnosti obžalovaného.

19:04 Obhajca Miroslava Marčeka podáva podnet na zrušenie kolúznej väzby a rovnako žiada, aby pojednávanie pokračovalo v jeho neprítomnosti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

19:03 Sestra Jána Kuciaka zrejme nebude kvôli jej zdravotnému stavu vypovedať. Prokurátori navrhli, aby bola jej výpoveď iba prečítaná. Súd sa k tomuto vyjadrí zajtra.

19:00 Výsluch Silvie Molnárovej sa skončil. Zajtra bude pojednávanie pokračovať výsluchom ďalších svedkov, medzi prvými budú vypočúvať Zlaticu Kušnírovú a Janu Kuciakovú. Okrem nej budú vypovedať aj rodičia Kuciaka a poobede by malo patriť Zoltánovi Andruskóovi.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

18:50 Tomáš Szabó reaguje. „To, čo uviedla Silvia Molnárová, sa nezakladá na pravde, medzi nami je dlhoročný spor.“

18:47 Molnárová odpovedá na otázky predsedníčky súdu. „Kontaktovali sa telefonicky,“ uviedla Molnárová. Okrem pracovných aktivít mali spoločné aj voľnočasové.

18:40 Harsányi, Szabóov švagor, sa s Molnárom stretával na dennej báze a poznal aj finančné pomery. Szabó bol akýmsi šoférom Molnára. „Musela som sa odsťahovať z mesta, nemohla som sa pozerať na nich, ako okolo mňa krúžili.“

18:36 „Vedela som, že požičiava peniaze. Andruskóovi požičal asi 15-tisíc,“ uviedla. Dlžníkov by mohlo byť okolo 15 až 20.

18:33 Podľa Silvie Molnárovej sa vražda stala tak, ako ju opisuje Marček. „Len nerozumiem tomu, že keď tam malo byť 70-tisíc eur v lete, čo tam hľadali v zime,“ povedala.

18:29 Molnárová opisuje, ako našla brata mŕtveho. V kufri našli policajti drahé hodinky. „Detaily, ako som ho našla, nechcem uviesť.“

18:27 „Aj Andruskó bol dlžný môjmu mladšiemu bratovi a chcem sa opýtať, prečo zabili môjho brata,“ uviedla Molnárová. Kočnera a Zsuzsovú nepozná.

18:26 Molnárová pozná Szabóa 26 rokov, Marčeka nie. „Tomi bol za posledný rok veľa s mojím bratom a veľa o ňom vedel.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

18:21 Poškodená Silvia Molnárová si uplatnila nárok na náhradu škody. Molnárová vypovedá pomocou tlmočníčky z maďarčiny.

18:09 Výsluch Langerovej skončil. Nasleduje výsluch sestry Petra Molnára Silvie.

18:04 „Peniaze držal v kúpelni, mal tam skrýšu. A na chodbe v skrini mával monterky.“ Langerová tvrdí že išlo v minulosti o 10 alebo 20 miliónov forintov. V eurách sa suma rôznila, bolo to päť až desaťtisíc. Za akým účelom si nechával doma peniaze, to už nevie povedať.

18:03 Marček bol zamestnancom v čase, keď tam pracovala Langerová, odporučil ho Szabó.

17:56 Po jeho smrti sa z výpisov dozvedela, koľko jej muž dlhoval a komu, poznala len jedného. Vzťah Szabóa a jej exmanžela nevedela komentovať. Vraj vedela, že mali kamarátsky vzťah a že občas zašli do Maďarska.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

17:54 Langerová bola vo manželstve s Molnárom od roku 2010 do roku 2015. Čo sa týka financií, Langerová uviedla, že hospodáriť vedel. Nič bližšie jej však nehovoril.

17:46 Langerová uviedla, že o smrti Molnára dozvedela od známej, ktorá jej nevedela povedať v tej chvíli viac.

17:37 Langerová nepozná Zsuzsovú ani Kočnera. „Poznám len Marčeka a Szabóa. So Szabóom sme chodili na rovnakú základnú školu.“

17:29 Súd pokračuje výsluchom Viktórie Langerovej, manželka zavraždeného Petra Molnára.

17:27 Výsluch Mariana Kočnera skončil.

17:24 Kočner sa vyjadruje k vražde Kuciaka a Kušnírovej. „Keďže máme ja aj môj obhajca výhrady k obžalobe, nebudem sa vyjadrovať k obžalobe, nebudem odpovedať na otázky, budem sa vyjadrovať len ku konkrétnym dôkazom.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

17:23 Kočner sa najprv vyjadruje k skutku, ku ktorému sa priznal. „Náboje pochádzajú z čias základnej vojenskej služby. Nezlikvidoval som ich, zabudol som na nich. Mrzí ma to, že som ich zabudol odovzdať.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

17:22 Začína výsluch Mariana Kočnera. „Z obžalovaných poznám pani Zsuzsovú.“

17:19 Nasleduje výsluch Mariana Kočnera. Jeho obhajca Marek Para požiadal o poradu. Kočner má stále úsmev na tvári.

17:18 Výsluch Zsuzsovej skončil.

„Keďže dnes nebolo vyhovené mojej žiadosti, aby som vypovedala po Andruskóvi, budem sa vyjadrovať krátko a nebudem vypovedať na otázky. Po výsluchu chcem a bude vypovedať v plnom rozsahu a odpovedať na všetky otázky,“ uviedla. Po jej vyjadreniach odmietla odpovedať a výsluch sa skončil. Lipšic uviedol, že komunikácia z Threemy, ale aj ďalšie dôkazy sú v rozpore s vyjadreniami Zsuzsovej. „Akákoľvek ďalšia výpoveď Zsuzsovej znižuje jej dôveryhodnosť, pretože bude môcť prispôsobovať svoju výpoveď.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

17:18 Zsuzsová uviedla, že si nikdy vraždu u Andruskóa neobjednala, ani Kočner u nej. „Čo sa týka pána Kočnera, nikdy si u mňa žiadnu vraždu neobjednal. Nikdy sa ani nesprával tak, že by chcel niekomu fyzicky ublížiť,“ uviedla.

17:17 „Čo sa týka Kočnera, za celé roky, čo sa poznáme, som žiadala pána Kočnera, že chcem pracovať a bolo mi nepríjemné, že mi posledné štyri roky prispieval na dcéru. Opakovane mi povedal, že nemá pre mňa žiadnu prácu. Teda mal, ale v Báči alebo na Donovaloch. Povedal mi, nech si rozdelím peniaze, ktoré dáva mojej dcére a nech si splatím všetky dlhy a exekúcie a keď budem čistá potom mi pomôže,“ uviedla na nadresu Kočnera.

17:15 Nepoznám ani Marčeka, ani Szabóa, ani Kuciaka, ani Kušnírovú

„Čo sa týka dôkazov obžaloby voči mne, dokážem ich vysvetliť a vyvrátiť. Sú absurdné,“ uviedla na adresu obžaloby. „Čo sa týka Marčeka a Szabóa, vôbec ich nepoznám. Vedela som len to, že Andruskó pozná niekoho z Kollárova,“ uviedla na adresu vraždy Molnára a vzťahu s Marčekom a Szabóom. „Ani pána Jána Kuciaka, ani slečnu Kušnírovú nepoznám. Nikdy som ich nevidela, nebola som s nimi v žiadnom kontakte. O Kuciakovi som vedela len z medializovanej kauzy, kedy podal na neho trestné oznámenie. O slečne Kušnírovej som sa dozvedela až po jej smrti.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

17:14 Odmietam vinu

„Čo sa týka skutku, ktorý mi je kladený za vinu, ten v plnej miere odmietam. Od p. Andruskóa som si v živote žiadnu vraždu neobjednala. Nikdy som mu nedala peniaze. jediné, čo som si objednala bola pizza alebo denné menu, čistenie bazéna a prerábka izby mojej mamy. Všetky tvrdenia Andruskóa sú klamstvá. Počas súdneho pojednávania ich dokážem,“ uviedla.

17:13 Kočnera spoznala začiatkom roka 2012. „Náš vzťah bol zo začiatku, dá sa povedať, nezáväzné flirtovanie. Nakoniec, keď sme si vysvetlili, kto sa ako, prečo správal, potvrdil si, že nie som žiadna zlatokopka, a ja som si potvrdila, že ma za ňu nemá. V roku 2014 kvôli mojej chorobe sa ponúkol, že sa stane krstným otcom mojej dcéry."

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

17:11 Poznám len Kočnera, je to môj dobrý priateľ

„Zo spoluobžalovaných, okrem Kočnera, nepoznám nikoho. Ostatných dvoch nepoznám, nie som s nimi v žiadnom príbuzenskom ani rodinnom vzťahu,“ uviedla Zsuzsová. „Je môj veľmi dobrý priateľ a krstný otec mojej dcéry,“ uviedla na otázky, aký vzťah má s Kočnerom.

16:57 Nasleduje výsluch Aleny Zsuzsovej.

16:51 Lipšic uviedol, že Marčekova výpoveď je dôveryhodná. „Marčekova výpoveď je podľa nás v rozsahu pravdy,“ konštatuje Kvasnica. Právni zástupcovia rodina Molnára takisto považujú Marčekovu výpoveď za vierohodnú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:50 Výsluch Tomáša Szabóa sa skončil.

16:48 Daniel Lipšic považuje výpoveď Tomáša Szabóa za nedôveryhodnú. Fakty prispôsobuje dôkazom. Roman Kvasnica považuje jeho výpoveď za účelovú. Rovnako aj právni zástupcovia rodiny Petra Molnára.

16:47 Marček sa nebude k výpovedi Szabóa vyjadrovať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:46 „Nie, na otázky nebudem odpovedať,“ uviedol Szabó. Predsedníčka súdu skonštatovala, že Szabó využil svoje právo nevypovedať.

16:43 Marček je podľa Szabóa ako filozof. „O všetko vie, ku všetkému sa vie vyjadriť.“ Szabó opisuje, ako vyrábali zbraň.

16:32 Szabó aj naďalej odmieta odpovedať na otázky. Predsedníčka súdu uviedla, že tým pádom nesmie ani vypovedať. Napriek tomu mu dovolila vyjadriť sa k zbrani.

16:29 Szabó sa vyjadruje k zbrani, ktorou zabili Kuciaka.

16:28 Szabó odmietal odpovedať na otázky. Vyjadruje sa k vražde Petra Molnára. Podľa Szabóa sú to nezmysli a Marček bol čudný.

„Ja s tým nemám nič spoločné, neviem prečo si to na mňa Marček vymyslel. V poslednej dobe sme nemali dobré vzťahy ako na začiatku. Možno kvôli priateľke, neviem. Neviem, čo sa s ním stalo. Úplný nervák sa z neho stal. Myslím si, že už dlhšiu dobu mal problémy a nechcel mi to povedať do očí, teda možno sa bál. Už keď sme si založili obchod, začali problémy, úplne ho zničil.“ Szabó uviedol, že o problémoch vedia všetci v rodine. „Ja som s Molnárom nemal žiaden problém. Boli sme niečo medzi kamarátmi a známymi.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:27 Szabó spomína akciu, na ktorej bol so Zoltánom Andruskóm. Pýtal sa ho, ako to bolo s tým novinárom. „Bude lepšie, keď sa nebudeš pýtať. Povedal mi, že sa nemám starať do toho, lebo ja a moja rodina budú mať problémy. Vraj sú za tým mocnejší ľudia.“

16:24 Szabó povedal, že Marček mal vraj pri sebe vyskakovací obušok. „Povedal mi, vraj zistil, že je to bývalý boxerista. Tak som mu povedal, že maximálne dostaneš na p**u.“ Szabó opisuje ako čakal s naštartovaným autom. Marček mal po návrate jednu stranu nohavíc zablatenú. Následne sa pýtal Marčeka, prečo je taký zablatený, či sa pobili. „Povedal mi, že vošiel do domu a videl dvoch mŕtvych. Tak som mu povedal, že najlepšie by to bolo nahlásiť na polícii. Ale on, že nebude nič nahlasovať, lebo kvôli mne do basy nepôjde.“ Szabó potom zavolal Andruskó a šli za ním do Chotína.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:23 „Stále, keď sme chodili do Veľkej Mače, tak mi povedal Marček, že choď sa povoziť. Tak na pol hodinu. Ja som nevedel, čo robí. Potom som mu povedal, že sa mi tam nechce stále chodiť,“ uviedol Szabó. „Poslednýkrát sme tam boli 21. februára. Prišiel za mnou a pýtal sa, či pôjdem do tej Mače. Ja, že dobre, poslednýkrát.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:22 Výpovede Szabóa a Marčeka sa rôznia. Szabó stále nazerá do svojich poznámok.

16:18 Szabó uviedol, že Marček inicioval prehliadku domu Kuciaka. „Keď sme už tu, poďme sa pozrieť, kde býva, spýtal sa ma Marček. Ja že ty vieš kde býva? On uviedol, že áno.“ Szabó sa vraj Marčeka pýtal, prečo tam toľkokrát musia ísť. „Vraj si to chcel lepšie obzrieť.“

16:15 Marček do toho išiel, potreboval peniaze. „Andruskó uviedol, že za týždeň dva bude vedieť, o koho ide. Vraj ide o mladého novinára Jána Kuciaka. Ja som o ňom nikdy nepočul, rovnako ani Marček.“ Szabó zopakoval, že Andruskó následne zháňal informácie o Kuciakovi.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:13 Szabó uviedol, že sa ho Andruskó pýtal, či nepozná niekoho, kto by vedel dotyčnú osobu „prefackať“. Szabó oslovil Marčeka, keďže mal dlžoby a súrne potreboval peniaze. „Spoločne sme prišli za Zoltánom Andruskóm a začal nám vysvetľovať, že je to mladý novinár, meno nepovedal. Malo za to byť 1500 eur.“

16:05 Szabó teraz vypovedá k vražde Jána Kuciaka.

16:02 Szabó začína svoju výpoveď domovou prehliadkou. Číta časť obžaloby, podľa ktorej služobný pes objavil isté náboje. „Žiadny služobný pes použitý nebol,“ uviedol Szabó s tým, že nemohli psa použiť, keďže sám mal doma dvoch psov. „Ďalej náboje neboli na mieste, na ktorom uviedli, že boli.“ Podľa Szabóa táto časť obžaloby nie je pravdivá.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:00 „Nikdy v živote som sa s ňou nerozprával.“ Szabó sa vyjadruje k bodom obžaloby.

15:59 Szabó uviedol, že vypovedať bude, ale nebude odpovedať na otázku. Odpovie len na jednu o vzťahoch medzi ním a obžalovanými. „Marček je môj bratranec, s Andruskóm sme kamaráti, Kočnera nepoznám a s Zsuzsovú len z videnia, keďže som bol policajt v Komárne,“ uviedol Szabó.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

15:57 Pojednávanie pokračuje výsluchom Tomáša Szabóa. Výsluch sestry Petra Molnára a manželky sa odložil na zajtra na 9:00.

15:46 Vyjadruje sa otec Jána Kuciaka.

15:33 Marček uviedol, že spraví všetko preto, aby nahradil škodu. Výsluch Marčeka sa končí.

15:27 Szabó bol vo vzťahu k Marčekovi dominantnejší. „Vnímali to tak všetci, predsa len, bol starší,“ uviedol Marček s tým, že to vnímal prirodzene a nikdy nemal so Szabóom žiadny konflikt.

15:11 Prečo ste vystrelili na Molnára dvakrát? Pýta sa prokurátor. „Pre istotu. Istý som si bol aj prvou ranou, ale ako hovorím, bola to rana istoty.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

15:10 „Ja som Molnára nepoznal. Iniciátorom bol pán Szabó,“ odpovedal Marček na otázku prokurátora. Opäť zopakoval, či musí odpovedať, keďže to je jeho rodina. Podľa Marčeka Szabó často fabuloval o svojich financiách.

15:07 Marčekova výpoveď trvá už vyše dvoch hodín. Podľa pôvodného plánu mali vypovedať aj sestra a manželka zavraždeného Petra Molnára. Vypočuť dnes majú zrejme ešte ďalších troch obžalovaných. Nie je známe, dokedy bude súd trvať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

15:00 Marček potom hľadal so Szabóom peniaze, ale našli len niečo okolo tisíc eur. Potom odišli z domu rovnakou cestou, akou prišli. Marček nevedel, kto je Peter Molnár. Szabó sa vraj podľa Marčeka chodil s Molnárom zabávať do Maďarska, do Budapešti.

14:57 Chceli sa obohatiť o 70-tisíc, ktoré mal mať doma. „Tlmič som vyrobil ja z plastovej fľaše a peny,“ uviedol Marček. Spolu so Szabóom mali vraždu vykonať, Szabó na to objednal oblečenie. Molnára pozorovali asi 45 minút. Keďže bol doma sám, vlúpali sa dnu. „Rozbil som okno, vošiel som dnu. Vtedy p. Molnár pred nami utekal do spálne. Šli sme za ním. zakričal som na neho, aby si ľahol. Spýtal som sa, či je ešte niekto v dome. On povedal, že nie. Potom som ho dvakrát strelil do hlavy.“

14:55 Nasledujú otázky o vražde Petra Molnára.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:50 Medzi informáciami nebola žiadna o Martine Kušnírovej, iba o Kuciakovi. Kvasnica sa pýta na rusky hovoriaceho muža. „Spomenul nám to raz, odvtedy nikdy, viac sme sa o tom nebavili,“ uviedol.

14:48 Medzi objednávkou vraždy a poskytnutím informácií o Kuciakovi bolo päť dní. „Prepáčte, ja som sa pomýlil, nebolo to päť dní. Bolo to viac. Vražda bola zadaná skôr. Už si nepamätám. Mám z toho guláš,“ opravil Marček svoju odpoveď.

14:45 Kvasnica sa pýta na informácie o Kuciakovi, okrem fotografií, ktoré dostali. „Dostali sme všetko, pán Szabó opísal len časť.“ Marček uviedol, že dostali veľa informácie, no vybrali si len to dôležité. Informácie mal Andruskó odfotené v telefóne.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:43 Marček rozporu zo strany Paru nerozumel. odpovedal, že tam nič nevidí. Predsedníčka senátu uviedla, že rozpor bol vyvrátený a Para ďalšie otázky nemal. S otázkami pokračujú obhajcovia.

14:36 Para hovorí o ďalších rozporoch v obžalobe a v pôvodnej výpovedi Marčeka. Rozpor sa týka toho, aké informácie mal Andruskó povedať a ukázať Marčekovi v deň zadania.

14:34 Marček na otázku Kočnerovho obhajcu uviedol, že čakal, že Kušnírová ostane na toalete dlhšie. „Bohužiaľ, nestalo sa tak.“

14:31 Otázky kladie Marek Para.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:28 Prečo ste zabili Martinu Kušnírovú? Pýta sa obhajkyňa Tomáša Szabóa. „Keď som usmrtil Kuciaka, vtedy sa chytil dverí a padal na zem. Vtedy som za dverami zbadal slečnú Kušnírovú. Nevedel som, že tam stojí. Vzhľadom na to, že som nemal kuklu, nebolo možné konať inak.“ Kochanská sa pýtala, či a ako sa Szabó podieľal na vražde. „Podieľal sa na tom tak, že ma tam zaviedol.“

14:26 Senát na základe návrhu Zsuzsovej obhajcu navrhuje z dôvodu rozporu výpovede obžalovaného s jeho skoršou výpoveďou odstrániť rozpor týkajúci sa doby zaobstarania zbrane. Marček tvrdí, že objednávka na zbraň bola zadaná v lete 2017 a zaobstaraná bola v zime 2018. „Ja tam rozpor nevidím.“

14:22 Zsuzsovej obhajkyňa sa Marčeka pýta, ako reagoval Andruskó, keď mu povedali, že došlo k vražde. „Povedalo sa mu, že zomreli dvaja ľudia, pousmial sa a povedal, že dobre,“ Marček povedal, že Andruskó mu Zsuzsovú nikdy nespomínal.

14:10 Otázky chcel položiť len obhajkyňa Zsuzsovej Vestenická. Týkajú sa objednávky vraždy prokurátora Žilinku. „Andruskó žiadal stále Szabóa. Vim o objednávke vraždy prokurátora Žilinku, Jána Kuciaka a prokurátora Petra Šufliarskeho.“

14:05 Marčekovi teraz predkladajú tri dôkazy váhu, bundu a kliešte. „Váhu objednal Szabó cez internet, ja som ju mal u seba. Bunda patrí Szabóovi, nosil ju často, mal ju aj na obhliadke vo Veľkej Mači. Modré kliešte patria mne, je možné, že s nimi bol rozobratý niektorý náboj, ale s týmito kliešťami nie je možné ich zložiť.“ Počas výpovede Marček už predtým uviedol, že nechápe, prečo vzali tieto kliešte. Náboje upravoval inými kliešťami, týmito sa to podľa neho nedalo.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:02 Zo strany obžaloby už nie sú otázky, Marčekovi chcú predložiť tri dôkazy zaistené počas domovej prehliadky, aby ich presne špecifikoval. Dôvodom je vyvrátenie pochybností. „Chceme, aby sa obžaloaný vyjadril k dôkazom, nič viac, nič menej,“ povedal prokurátor.

14:00 Marček odpovedá na otázky predsedníčky senátu.

Ružena Sabová, predsedníčka senátu: „Rozhodli ste sa konať tak, ako ste konali. Hovorili ste, že finančná situácia bola taká, že ste mali príjem. Prečo ste sa k tomuto kroku odhodlali, aj keď ste prvýkrát upustili?“

Miroslav Marček: „Musím na to odpovedať? Tomáš Szabó je moja rodina, nechcem všetko hádzať na neho. Ja som tiež dospelý človek, mohol som sa rozhodnúť inak, nerozhodol.“

13:58 Prečo Marček vykonal vraždu?

19. február 2018. „Išli sme tam so zámerom zavraždiť Jána Kuciaka, v kuchynke som videl dve osoby, tak som sa otočil a išiel preč. Prezvonil som mu na jeho súkromny telefón, lebo na jeho pracovný si zabudol simkartu,“ uviedol.

21. február 2018. „Asi narážate na to, prečo som neupustil vtedy. Pán Andruskó dosť tlačil na to, že to je súrne urobiť, preto som sa rozhodol konať. Andruskó zakaždým hovoril, že už to malo byť. On to hovoril vždy na všetko,“ dodal.

Tomáš Szabó Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13.56 Marček podrobne deň po dni rozprával, ako sledovali Kuciaka, s kým. Väčšinou bol s Tomášom Szabóom. Andruskó podľa jeho slov dosť tlačil na „tú vec“.

13:55 Marčekov obhajca nemá otázky.

13:45 Skutok sa mal udiať ako únos a následnou vraždou. Telo sa nemalo nájsť. „Áno s únosom. Malo sa to ale skončiť v každom prípade to vraždou.“ Andruskó, Szabó a Marček sa o vražde rozprávali medzi 5. a 16. februárom. „Bolo nereálne uniesť pána Kuciaka,“ odpovedal na otázku predsedníčky súdu.

13:41 Marček o mobiloch a Kuciakovi

„Ja som mal Alcatel, p. Szabó Nokia. Náš signál bol ten, že po spáchaní vraždy mu prezvoním, že príde po mňa. Bol to jediný signál, nič iné. Tak sa aj stalo,“ uviedol vo výpovedi. Telefón Szabóa bol nájdený u neho doma, Alcatel Marček zničil u seba doma. „Pokiaľ sa pamätám, bolo povedané len toľko, že píše niečo, čo by nemal písať. Nevedel som, čo píše, ani kto bol zadávateľ. Nevedeli sme, že to je jeho meno, bolo nám povedané, že je to jeho prezývka.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13:29 Otázky sa teraz týkajú zbrane, ktorou vraždy vykonali. Marček opisuje, kto bol človek, ktorý zbraň upravil. „Marián Sehnal je bývalý spolužiak Tomáša Szabóa, preto ho oslovil. Mal doma frézu. Nechcel to robiť, trvalo dosť dlho, kým ho nahovoril. Myslím si, že to bolo v januári až v polovici februára 2018. Trvalo mu dosť dlho, kým to aj upravil,“ povedal Marček.

„Bolo mu povedané, že zbraň bola upravená preto, aby bránil svoj obchod. Sehnal to nechcel urobiť, preto ho bolo treba oklamať. Pravda je taká, že zbraň bola určená na vraždu. Nie na účel splatiť dlh,“ povedal Marček. Časti zbrane boli zahodené v Kollárove pod novozámocký most.

13:21 Zbraň zháňal Ladislav Krepčík, prerobil ju Marián Sehnal.

13:20 Rodia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa nedokážu ubrániť slzám.

13:19 Momentálne nasledujú otázky prokurátora a senátu.

13:16 Priznanie k vražde

Marček hovorí o dni, kedy šli so Szabóom vykonať vraždu. Potvrdili, že mal byť najprv unesený. „Nesvietilo sa, bolo zamknuté. Počkal som v letnej kuchynke, potom sa p. Kuciak a p. Kušnírová vrátili. Čakal som na vhodnú príležitosť. Slečna Kušnírová išla na záchod, zazvonil som a strelil p. Kuciaka do hrude. Nanešťastie som zbadal ďalšiu osobu, keď slečna Kušnírová vošla dnu, vystrelil som, vedel som, že je mŕtva. Pri odchádzaní som ešte raz strelil do Jána Kuciaka ako ležal na schodoch,“ povedal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Zatvoril som dvere a vyšiel som. Zavolal som p. Szabóovi, aby po mňa prišiel. Šli sme do Kolllárova a zbavili sme sa zbraní, tlmičov, ostalo len puzdro,“ dodal.

13:14 Marček dostal kompletné informácie o Kuciakovi od Andruskóa. „Následne sme s Andruskóm vykonali prehliadky vo Veľkej Mači, bolo to počas niekoľkých februárovyvh dní v roznych časoch,“ Marček opísal, že si zaobstarali zbraň. „Zbraň prerobil Marián Sehnal, vyrobil dve hlavne z čoho jedna použiteľná a vyrobil na to aj tlmič. Muníciu som mal vlastnú, ja som ju prerábal, znižoval som hmotnosť pušného prachu na spomalenie strely,“ opisuje marček.

13:12 „Informácie o Kuciakovi, bydlisku, časoch, kedy chodí domov a do práce... sme mali od Andruskóa,“ Marček uviedol, že mali kamarátsky vzťah a zoznámil ich Szabó. S Tomášom Szabóom sa Andruskó pozná ešte z čias, keď bol na polícii. Szabó odišiel z polície na vlastnú žiadosť, vraj to bolo zle finančne ohodnotené, uviedol Marček.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13:10 Začalo sa to tým, že Zoltán Andruskó oslovil Tomáša Szabóa. „V prvom rade to bola požiadavka na likvidáciu prokurátora Žilinku, následne na to bola požiadavka na likvidáciu Kuciaka. Zadanie vraždy pána Kuciaka bolo asi tak koncom roka 2017. Zadal ju Zoltán Andruskó môjmu bratrancovi Tomášovi Szabóovi a on to posunul mne,“ hovorí Marček.

13:09 Marček sa ospravedlnil

„Začal by som s tým, že sa chcem ospravedlniť za ujmu, ktorú sme im spôsobili. Nič im nedokáže nahradiť to, čo sme im zobrali,“ uviedol na úvod Marček. „Som si vedomý toho, čo sme spáchali. To, že som ich videl v televízii ma prinútilo rozprávať. Je mi to ľúto.“

12:59 Kočner sa pri odchode z miestnosti usmieval.

12:58 Prvým, kto bude vypovedať, je Miroslav Marček. Kočner, Zsuzsová a Szabó opúšťajú miestnosť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:55 Nasleduje výsluch obžalovaných. Každý bude vypovedať v neprítomnosti tých, ktorí ešte nevypovedali. Každá výpoveď bude zaznamenaná.

12:49 O malú chvíľu pokračuje pojednávanie. Do miestnosti sa vrátili rodičia poškodených i novinári.

11:55 Predsedníčka senátu prerušila pojednávanie do 12:55 h. Bude sa pokračovať výsluchom Miroslava Marčeka, ktorý sa priznal vo všetkých bodoch.

11:48 Bude nasledovať vypočúvanie obžalovaných v poradí Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zsuzsová chce vypovedať, ale až potom, čo bude vypovedať Zoltán Andruskó. Zsuzsová požiadala o vylúčení Daniela Lipšica z pojednávania z dôvodu zaujatosti, odvoláva sa na ich komunikáciu, pretože podľa nej sa poznajú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:45 Súd prijal aj priznanie viny Mariana Kočnera, dokazovanie nebude vykonané len v bode, v ktorom sa priznal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:44 Súd prijal Marčekovo priznanie viny, Marček počúva predsedníčku senátu opäť so sklonenou hlavou. Rozhodovať sa bude už len o jeho treste.

Predsedníčka senátu uviedla, že súd prijal stanovisko Miroslava Marčeka o tom, že je vinný vo všetkých bohodoch a dokazovanie sa nevykoná. Vykonajú sa dôkazy súvisiace s výrokom o treste, náhrade škody a ochrannom opatrení. „Súd nemal pochybnosti o dobrovoľnosti priznania,“ uviedla Sabová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:35 Marček mal po priznaní viny sklonenú hlavu, teraz sleduje senát. Prokurátor i obhajcovia navrhujú, aby senát prijal Marčekovo a Kočnerovo priznanie viny.

11:28 Všetci štyria obžalovaní sa vyjadrili k svojej vine, resp. nevine:

Alena Zsuzsová: „Som nevinná.“ Zsuzsová sa necíti byť vinná ani v jednom z bodov obžaloby.

Tomáš Szabó: „Nepodávam vyjadrenie v zmysle ustanovenia paragrafu.“

Miroslav Marček: „Som vinný zo skutkov v bodoch 1, 2, 5 a 6.“ Marček sa priznal, že je vinný zo spáchania všetkých skutkov, ktoré sa mu v obžalobe kladú za vinu.

Marian Kočner: „Som vinný v bode 3, v bode 1 som nevinný,“ uviedol Kočner, ktorý priznal vinu v prípade prečinu nedovoleného ozbrojovania. V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice vinu nepriznal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:25 Miroslav Marček sa priznal v všetkým bodom, v ktorých je obvinený. „Som vinný,“ povedal a proznal sa k úkladnej vražde Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára, ako aj k ostatným veciam.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:10 Všetci obžalovaní okrem Marčeka vinu v prípade vraždy odmietli. Marček sa k svojej vine či nevine nevyjadril. V prípravnom konaní sa však už priznal.

11:04 Roman Kvasnica navrhuje, aby boli zabezpečené všetky zmenky, ktorými Marian Kočner disponuje.

11:02 Súd pokračuje po prestávke.

10:57 Súd po prestávke pokračuje, priviedli štyroch obžalovaných.

10:51 Vyjadrenie Štefana Neszméryho, ktorý obhajuje Alenu Zsuzsovú.

10:45 Vyjadrenie Zlatice Kušnírovej po prečítaní obžaloby.

10:41 Nasleduje 20-minútová prestávka.

10:40 Kočner si počas celého pojednávania píše lístočky so svojím obhajcom Marekom Parom.

10:38 Sestra zavraždeného Molnára žiada takmer 62-tisíc eur.

10:36 Sestra Petra Molnára si uplatní nárok na odškodné v prípade majetkovej aj nemajetkovej ujmy. Týka sa to Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa.

Silvia Molnárová (vpravo) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:34 Zlatica Kušnírová si takisto uplatňuje majetkovú ujmu súvisiacu s nákladmi na pohreb.

10:30 Kuciakovci žiadajú odškodné milión eur

„Smrť syna bola z pochopiteľných dôvodov predmetom médií,“ prečítal Daniel Lipšic. „Navždy prišli o najvýnimočnejší vzťah - vzťah rodičov a dieťaťa.“ Celková výška, ktorú Kuciakovci v prípade nemajetkovej ujmy žiadajú je jeden milión eur, teda 500-tisíc pre každého. Majetková ujma súvisí s nákladmi na pohreb.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:24 Nasledujú vyjadrenie splnomocnencov o tom, či si plánujú uplatniť náhradu škody. „Majetková ujma spočíva v nákladoch na pohreb Jána Kuciaka, nemajetková ujma bola spôsobená šokom, stresom a stratou syna. Brutálna vražda otriasla Slovenskom a svetom,“ uviedol Daniel Lipšic s tým, že podľa rodičov je záujem médií normálny. „Čo však nie je normálne je, že obžalovaní mali informácie z policajného vyšetrovania.“

10:20 Para číta Kočnerovu obhajobu. „Obžalobu považujem za neodôvodnenú,“ uviedol.

10:17 Predsedníčka súdu upozornila obhajcu Mariana Kočnera, aby si k mikrofónu sadol, keďže ho nebolo počuť. Mikrofón mu zrejme nefunguje. Menší technický problém hneď ostránili.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:13 Obžalovaný Tomáš Szabó sa necíti byť vinný v prípade vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára. Účasť na vražde v oboch prípadoch poprel.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:06 Podľa Zsuzsovej obhajcu je nesporné, že skutok sa stal. „Zo spisového materiálu je jednoznačné, že už na začiatku roka 2019 bol dohodnutný Zoltán A. o výške trestu,“ uviedol. Celá obhajoba Zsuzsovej je postavená na spochybnení výpovede Andruskóa, ktorého súd na základe dohody o vine a treste koncom minulého roka odsúdil na 15 rokov.

10:02 Celá obžaloba je podľa Zsuzsovej postavená len na výpovedi Andruskóa. „Nikto nemal záujem preverovať konanie tohto svedka, je to smutné. Svedok svoje výpovede menil za pochodu. V tak závažných skutočnostiach, ktoré nemožno opomenúť,“ číta obhajkyňa.

10:01 „Obžaloba je vo vzťahu k mojej klientke absolútne nezákonná, nedôvodná a absolútne svojvoľná,“ prečítala obhajkyňa Zsuzsovej Júlia Vestenická. Podanie žaloby je podľa nej svojvoľne vytvorená. „Je zrejmé, že k tomu muselo dôjsť,“ uviedla s tým, že jediným dôvod obžaloby je mediálny tlak. „Takáto žaloba nemôže pred ŠTS obstáť,“ uviedla Zsuzsovej obhajkyňa.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:00 Prokurátor momentálne číta body, v ktorých sú štyria prítomní obžalovaní. Čítanie obžaloby sa skončilo, teraz budú čítať svoje návrhy obhajcovia obžalovaných.

9:53 Okrem iného stoja štyria obžalovaní pred súdom aj pre nedovolené ozbrojovanie.

9:50 Prokurátor teraz číta časť obžaloby, v ktorej sa opisuje vražda Petra Molnára. Jeho rodina nevie udržať slzy. Čítanie obžaloby sprevádzajú silné emócie.

9:38 Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej majú pri čítaní časti obžaloby, v ktorej sa opisuje brutálna poprava, slzy v očiach.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:36 Prokurátor číta obžalobu.

9:34 Ani jeden z obžalovaných nemá záujem uzavrieť dohodu o vine a treste.

9:32 Predsedníčka senátu informuje o možnosti dohody o vine a treste. „Máte šancu vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam. Máte právo odoprieť vypovedať a k priznaniu vás nesmie nikto nútiť,“ Obžalovaní majú možnosť vyjadriť sa k dohode a treste.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:29 „Podmienky pre vykonanie hlavného pojednávania sú splnené,“ skonštatovala predsedníčka súdu. Neevidovala žiadne výhrady, aby sa dnešné hlavné pojednávanie nemohlo konať.

9:24 „U predvolaných svedkov bola zachovaná lehota na prípravu na hlavné pojednávanie,“ uviedla predsedníčka senátu Ružena Sabová Všetci svedkovia boli upovedomení.

9:18 Na dnešnom pojednávaní sú okrem obžalovaných rodičia Jána Kuciaka, matka Martiny Kušnírovej, sestra Petra Molnára Silvia a manželka Viktória Langerová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:03 O dôkazoch, ktoré neboli zahrnuté do pojednávanie, môže senát rozhodnúť počas pojednávanie. Z hlavného pojednávania nie je povolený zvukový prenos.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:01 Predsedníčka súdu zahájila pojednávanie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

8:57 Krátko pred začatím pojednávania priviedli do miestnosti štyroch obžalovaných. Alena Zsuzsová vstúpila do miestnosti s úškrnom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

8:52 Do miestnosti prichádzajú sudcovia.

8:51 V miestnosti sa už nachádzajú rodičia zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a obhajcovia oboch strán.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:49 Novinárska verejnosť sa už nachádza v pojednávacej miestnosti a čaká sa na príchod Mariana Kočnera a ďalších spoluúčastníkov konania.

8:47 Na pojednávanie prichádza aj rodina Kuciakovcov spolu so Zlaticou Kušnírovou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:40 Lipšic si myslí, že príde aj k vyhláseniu zo strany obžalovaného Marčeka.

8:34 Na pojednávanie prichádza Marek Para, ktorý v prípade právne zastupuje Mariana Kočnera.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:13 Na pojednávanie v Pezinku doviezli vyšetrovací spis.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

7:50 Hlavné pojednávanie začína o 9:00.

7:11 Novinárov už vpúšťajú dnu, všetci obžalovaní sú už v budove Justičnej akadémie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

6:59 Pred budovou Justičnej akadémie, kde sa pojednávanie koná, čakajú desiatky novinárov. Proces sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.

6:45 Na pojednávanie sú akreditovaní desiatky novinárov zo Slovenska i zo zahraničia. Dnu môžu vstupovať od siedmej ráno.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

6:30 Dnes by mali vypovedať manželka a sestra zavraždeného podnikateľa Petra Molnára.

6:25 Hlavné pojednávanie začne prečítaním obžaloby. Potom dostanú obžalovaní Kočner, Zsuzsová, Marček a Szabó priestor, aby sa k nej vyjadrili a súd ich vypočuje. Nasledovať budú výsluchy pozostalých po Kušnírovej, Kuciakovi a podnikateľovi Molnárovi. Ešte tento týždeň začnú vypovedať aj prví svedkovia. Prokurátor navrhuje vypočuť 24 svedkov. Ako informovala TV Joj vypovedať príde aj Jaroslav Haščák, šéf finančnej skupiny Penta, a Norbert Bödör.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

6:20 Zatiaľ posledné hlavné pojednávanie je zatiaľ naplánované na 6. februára, čo je 23 dní pred parlamentnými voľbami. Či sa dovtedy podarí obvinených aj odsúdiť, nie je jasné.

6:15 Obžalovanému Marianovi Kočnerovi bola pridelená aj náhradná obhajkyňa, dcéra predsedu ŠTS Natália Trubanová, ktorá sa musela oboznámiť s vyše 25-tisícovým vyšetrovacím spisom. Marekovi Parovi hrozí, hrozí, že bude vylúčený z advokátskej komory.

6:12 Brát Jána Kuciaka Jozef včera na sociálnej sieti zverejnil status pred prvým dňom hlavného pojednávania. „Už zajtra začne boj s čistým zlom.Nedokážem moc dobre popísať, čo sa v nás odohráva. Sme jednoduchí ľudia z dedín a nikdy sme sa o nič nesúdili,“ napísal a vymenoval všetko, čo viedlo k dnešnému procesu.

„Lenže my si Maťku a Janka nikdy nedáme a nie sme samy. Je veľmi veľa ľudí, dobrých ľudí, ktorí sú s nami, zaujímajú sa, nie je im jedno, čo sa stalo a kto to spôsobil,“ uviedol s tým, že pre rodiny bude mimoriadne ťažké pojednávanie zvládnuť. „Neviem ako zvládneme, posadiť sa na lavicu svedka, je to veľmi psychicky náročné a ešte v miestnosti s vrahmi.“

Prvý odsúdený je Zoltán Andruskó

Prvým odsúdeným sa stal koncom decembra Zoltán Andruskó, ktorý uzavrel dohodu o vine a treste. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ho za sprostredkovanie vraždy odsúdil na 15 rokov. Pôvodne mal Andruskó podľa dohody medzi ním a prokurátorom dostať desať rokov, predsedníčka senátu Pamela Záleská mu trest zvýšila. „Obvinený Zoltán A. zobchodoval ľudský život a následne zobchodoval aj trest,“ uviedla.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Obhajkyňa Andruskóa Lívia Kňažíková uviedla, že je trest vyšší, ako so svojím klientom očakávala, doplnila však, že ho nebolo treba veľmi presviedčať. „On si je sám vedomý, čoho sa dopustil,“ uzavrela. Podľa výpovede Andruskóa si mala vraždu u Mariana Kočnera objednať Alena Zsuszová a vykonávateľmi boli bratranci Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Pôvodne bol za strelca označený Szabó, Marček sa však neskôr priznal, že strieľal on.

Prejednanie obžaloby

Takmer po roku a desiatich mesiacoch sa pred súd prvýkrát postavila štvorica obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na súde, ktorý sa konal v polovici decembra, sa prejednávala obžaloba. Predsedníčka senátu krátko po dvanástej vo štvrtok 19. decembra prečítala uznesenie a obžalobu prijala.

„Mám za to, že nedošlo k porušeniu práv na obhajobu. Všetci obvinení majú svojich právnych zástupcov, rovnako môžu podávať aj návrhy na dokazovanie. Súd preto vytýčil termíny hlavného pojednávania,“ skonštatovala sudkyňa.

Tragédia, ktorá zmenila svet

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Podľa obžaloby si vraždu objednal Marian Kočner ako pomstu za články, ktoré Kuciak publikoval o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Polícia našla ich telá o štyri dni neskôr v nedeľu večer. O viac ako tri mesiace neskôr sa odohrala rekonštrukcia činu. Koncom septembra 2018 protizločinecká jednotka NAKA zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Deň na to polícia obvinila tri osoby z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z ďalších trestných činov. V ten istý deň zadržalo policajné komando Lynx Alenu Zsuzsovú.



Všetci štyri obvinení (Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Zoltán Andruskó) išli do väzby. Prokurátor na tlačovej konferencii Generálnej prokuratúry SR oznámil, že objednávka vraždy novinára a jeho partnerky bola za sumu 50-tisíc eur a ďalších 20-tisíc eur bolo odpustenie dlhu. Začiatkom marca 2019 bol z objednávky vraždy obvinení aj Marian Kočner. V polovici októbra uzavrel Zoltán Andruskó dohodu o vine a treste, tá sa týka iba prípadu Kuciaka. Andruskó čelí obvineniam v príprave vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica a obvinený je aj z krátenia dane. Koncom októbra policajný prezident Milan Lučanský rozpustil vyšetrovací tím z dôvodu, že bola podaná obžaloba. Vyšetrovanie bolo ukončené.