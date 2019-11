V prípade vraždy Kuciaka sa vynárajú nové informácie: Kočner v tom ostal len so Zsuzsovou

Podľa zdroja portálu Čas.sk mal Marček aj Szabó spolupracovať s políciou a preto by mali mať samostatné konanie. Na hlavnom pojednávaní by tak zostali len Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Štvorici, na ktorú podaľ prokurátor obžalobu, hrozí za úkladnú vraždu doživotie. Jedným z dôvodov, prečo teda Marček so Szabóom spolupracujú môže byť aj to, že si chcú znížiť trest.

Právni zástupcovia obžalovaných informáciu o rozdelení pojednávania zatiaľ nepotvrdili. „Túto informáciu neviem potvrdiť. To je veľmi skoro povedať v tomto štádiu,“ povedala pre portál obhajkyňa Tomáša Szabóa Ivana Kochanská. Marčekov advokát Martin Endrödy to odmietol komentovať.

Dohoda s prokurátorom

Zoltán Andruskó sa v tomto prípade dohodol s prokurátorom na vine a treste, pričom od začiatku spolupracuje s políciou. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v pondelok na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na schválenie dohody o vine a treste s obvineným Zoltánom Andruskóm pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.

Andruskó je obvinený zo sprostredkovania vraždy novinára Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Uzavretie dohody medzi prokurátorom a obvineným potvrdila obhajkyňa Lívia Kňažiková. O výške trestu nie sú zatiaľ oficiálne informácie. Obhajca poškodených Daniel Lipšic vysvetlil, že všetky zúčastnené strany sa dohodli, že to zatiaľ zverejňovať nebudú. Priblížil však, že Andruskóovi znížili trest o viac ako tretinu, keďže s políciou a prokuratúrou od začiatku spolupracoval a jeho výpoveď je kľúčová.