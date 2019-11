Kočnerova THREEMA, Tóth mu odporučil šéfredaktora týždenníka, ten nevydržal: Zdechol ti kôň

Z predchádzajúcej Threemy vyplynulo, že Kočner dohadoval rozhovory prostredníctvom redaktorky Martiny Ruttkayovej. Informácie z Threemy, ktoré zverejnil denník SME, ukazujú, že v Plus 7 dní mal mať Kočner ešte vyššie postaveného novinára. Išlo o bývalého šéfredaktora týždenníka Ivana Čeredejeva.

Zdeochol ti kôň

Na tomto poste však vydržal len tri mesiace. Za ten čas týždenník opustili viacerí prispievatelia, ktorí mali problém s tým, že Čeredejev nekriticky pristupuje k strane Smer. Kočner si o ňom písal s Petrom Tóthom prostredníctvom aplikácie Threema. „Tak kua zdechol ti kôň... dlho nevydržal,“ napísal Kočner Tóthovi po odchode šéfredaktora vo februári 2018. „Viem, nezvládol to,“ odpísal Tóth s tým, že aj on má na tom svoj podiel viny. „Do pi.. prezentoval si ho ako boha,“ odpísal Kočner, ktorého odchod šéfredaktora nahneval. Z komunikácie, ktorú má denník k dispozícii, vyplýva, že do vedenia týždenníka presadil šéfredaktora.

Zdroj: Jan Zemiar

Okrem toho za odmenu úkoloval aj jeho dnes už bývalú redaktorku Ruttkayovú. Prostredníctvom nej vybavil riadený rozhovor v rovnakom týždenníku. Ľudia z Kočnerovho prostredia o jeho kontaktoch v médiách vedeli, preto ho oslovovali. Jeho plánom bolo, aby sa mu podarilo cez kauzu zmenky výhodne zobchodovať Markízu s Jaroslavom Haščákom z Penty, ktorý mal o Markízu v minulosti záujem. Haščák však prostredníctvom hovorcu Martina Danka opäť odmietol, že by zmenky využíval pri rokovaniach s Markízou o prípadnej kúpnej cene.

Musíš tam mať niekoho, koho budeš vedieť riadiť

Tóth sa snažil kontakt na šéfredaktora využiť. „Čeredejev mi sľúbil, že sa na to pozrie a ak to bude možné, urobia s Partikom nejaký rozhovor. Dá mi ešte vedieť,“ písal vo februári 2018 Tóth Kočnerovi. Podľa SME ide o výkonného riaditeľa PPA Ľubomíra Partiku, ktorého ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná v tom čase odvolala pre podozrenia z korupcie. Čeredejev o pár dní po tejto správe skončil. „Proste sa stratil v redakčných intrigách. Obsahovo bol v pohode. Ale vzťahy nezvládol. Áno, mám na tom aj ja zodpovednosť,“ písal vtedy Peter Tóth Kočnerovi.

Zdroj: Topky/Maarty

Kočner sa v Threeme chválil, že do týždenníka dokázal dostať Čeredejeva. V septembri 2017 Kočner upozornil podnikateľa Norberta Bödöra, že Čeredejev by bol vhodným človekom pre Haščáka z Penty. „Musíš tam mať niekoho, koho budeš vedieť 'riadiť' tak, aby nevedel, že ho riadiš Ty,“ písal Kočner Bödörovi. „Myslím, že Slávo by ho chcel do Plusky.“ Meno nového šéfredaktora spomenul aj v konverzácii so sudcom Vladimírom Sklenkom a chválil sa, že ho odporučil on.

Šéf News and Media Holding Michal Teplica v reakcii pre denník uviedol, že Čeredejev nastupoval na pozíciu šéfredaktora v rovnakom období, keď on nastúpil do vedenia NMH a nepodieľal sa tak na jeho výbere. „Nemám žiadne vedomosti o tom, že by sa na výbere podieľal pán Haščák,“ povedal Teplica. Zároveň tvrdí, že nevedel o tom, že by Tóth s Kočnerom považovali Čeredejeva za svojho koňa. Z Threemy vyplýva, že o tom nemusel vedieť ani samotný Čeredejev. „Nie som si vedomý jediného výstupu, ktorý by bol v uvedenom období publikovaný v prospech záujmov osôb, ktoré uvádzate vo vašej otázke,“ tvrdí Teplica o Čeredejevovom pôsobení v týždenníku.

Kočner dohodol paparazzovanie Ruska

Okrem toho dohodil Kočner Ruttkayovej aj paparazzovanie Pavla Ruska v jeho dome v Budmericiach. Písal sa 26. november 2017. „Máme ho! Budmerice. Marian ste moja najväčšia láska,“ napísala Ruttkayová Kočnerovi cez Threemu. Kočner jej poradil, aby ho tam hľadala. S Kočnerom udržiavala dobré vzťahy a označovala ho ako „srdiečko“. Ruska sledovali, až kým neprišli do Bratislavy k známej bytovke. „Stratili sme ho. Pri Five Star si nás všimol a dali sme naháňačku,“ písala mu. Kočnerovi však nebolo príjemné, že ho tam prichytili, s Miriam Hatinovou si písal, že pre neho nie je dobré, že tam Rusko býva.

Zdroj: Topky/Maarty

Kočner sa zaujímal, či ho tam nafotili. Keď sa dozvedel, že áno, požiadal Ruttkayovú, aby fotografie zmazala. „Fotky z Five Star neprospejú Lackovi ani mne,“ napísal jej Kočner. Zzrejme myslel Ladislava Bašternáka, ktorý je v súčasnosti za fiktívne prevody bytov v tejto budove odsúdený. „Viem a nebojte sa. Píšem, aby ste vedeli. Ale viem, čo mam robiť,“ odpísala mu Ruttkayová. O dva dni Ruttkayová poslala Kočnerovi odkaz na článok a fotografie pri Five Star Residence tam neboli. „Fotky od five star už neexistujú,“ písala v správe. Práve cez Ruttkayovú sa do týždenníka dostalo viacero textov. Kočner a Rusko su v kauze zmenky obžalovaní.