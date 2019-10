Čižnár k podaniu obžaloby na Kočnera: Výsledky vyšetrovacieho tímu a prokurátorov hovoria za všetko

"Z mojej strany som od začiatku vyvinul maximálne úsilie pre to, aby sa podarilo objasniť tento neospravedlniteľný skutok. V rekordne krátkom čase, počas pár týždňov, pričom zvyčajne to trvá aj pol roka, sa podarilo zriadiť medzinárodný vyšetrovací tím. Osobne som sa zúčastnil pri jeho kreovaní na rokovaniach so zahraničnými partnermi na pôde Eurojustu. Vyšetrovací tím, ktorý bol na Slovensku vytvorený, posilnili svojou pomocou aj medzinárodné zložky FBI či Europolu," uviedol Čižnár.

Zopakoval, že to bola práve Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ktorá analyzovala posledný článok nebohého. Na základe neho preskúmali desiatky spisov, prijali opatrenia, vydali pokyny na začatie trestných stíhaní a pre niektorých prokurátorov to malo aj personálne konzekvencie.

"Chcem sa pristaviť už pri mojej pamätnej vete, ktorú som povedal na tlačovej besede vo februári 2018. Slová o 'rozpútaní pekla', ktoré som vtedy povedal, zľudoveli a mrzí ma, že sa dodnes interpretujú vytrhnuté z kontextu a s dávkou cynizmu. Na tlačovej besede som doslova povedal: 'Keby sa preukázalo, že tento skutok bol spáchaný v súvislosti s prácou nebohého novinára a jeho družkou, tak ja tu rozpútam peklo. Peklo také, že sa urobí všetko pre to, aby sa to objasnilo.' Výsledky práce vyšetrovacieho tímu a dozorových prokurátorov, ako aj moja nápomocná súčinnosť, hovoria za všetko," povedal Čižnár.

Prokurátor ÚŠP podal v pondelok na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu na obvinených Mariana K. a ďalšie tri osoby, keď obžaloba bola podaná za šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy. Vyšetrovací spis má viac ako 25.000 strán a desiatky príloh a samotná obžaloba má 93 strán.

Dvojicu zavraždili 21. februára 2018 v jej dome vo Veľkej Mači. Za Kuciakovu vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Okrem Mariana K. sú obvinení aj Alena Zs., Tomáš Sz., Miroslav M. a Zoltán A. Sú vo väzbe. Zoltán A. sa dohodol s prokurátorom na vine a treste, čím si mal výrazne znížiť trest. Dohodu má ešte odobriť súd.

Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Ľudia na námestiach žiadali vyšetrenie vraždy, potrestanie páchateľov aj predčasné voľby. Neskôr od požiadavky predčasných volieb iniciatíva ustúpila. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).