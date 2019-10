Kočnerova taktika je jasná: Námietky k vyšetrovaniu vraždy, spochybňuje THREEMU

Para sa mal pôvodne oboznamovať s výsledkami vyšetrovania od 30. septembra do piatka 4. októbra. "Po úvodných dňoch oboznamovania sa so stavom vyšetrovania a spisu sme spolu s klientom Marianom K. vzniesli viaceré námietky pre neúplnosť spisu, porušenie práva na obhajobu a zároveň sme podali viaceré návrhy na doplnenie dokazovania. Pretože nám spis nebol predložený úplný, musel nám vyšetrovateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na oboznamovanie sa so spisom do stredy 9. októbra. V tento deň zosumarizujem námietky voči vedeniu vyšetrovania, ktoré posúdi následne prokurátor," priblížil obhajca.

Podľa jeho názoru, pokiaľ sa týka dokazovania, nie sú produkované žiadne dôkazy, ktoré by oprávňovali postavenie Mariana Kočnera pred súd. "Zároveň sa ukázalo nezákonné zaistenie telefónu, v ktorom sa mala nájsť komunikácia aplikácie Threema, tento telefón má nejasný pôvod, pričom aj spôsob, akým sa orgány činné v trestnom konaní dostali ku komunikácii, ju diskvalifikuje ako dôkaz," zdôraznil Para.

Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) predpokladá podanie obžaloby na Mariana Kočnera v prípade vraždy investigatívneho novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) do konca tohto mesiaca. Informovala o tom v pondelok (7. 10.) hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Približne pred troma týždňami vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie a obhajobe dal lehotu od 30. septembra do 4. októbra na oboznámenie sa s jeho výsledkami. Rovnako ako Para, aj právni zástupcovia poškodených Daniel Lipšic a Roman Kvasnica mali možnosť predtým sa oboznámiť s výsledkami vyšetrovania. Obhajcovia poškodených nemali ďalšie návrhy na dokazovanie. Podľa Lipšica zámerom prokuratúry bolo nežiadať o ďalšie predĺženie väzby, ale podať obžalobu ešte v predĺženej lehote väzby. To vychádza na koniec októbra, keď už lehota väzby je predĺžená do konca novembra.

Mariana Kočnera obvinili z objednávky vraždy novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica, 8. marca tohto roka. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť, ktorú ÚŠP v apríli zamietol. Len nedávno ÚŠP opätovne zamietol sťažnosť Mariana Kočnera voči obvineniu.