Reforma autorského práva sa dá obísť, tvrdí advokát: Viac peňazí to médiám nezaručí

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock

BRATISLAVA - Európsky parlament a členské krajiny EÚ schválili reformu autorského práva. Slovensko i ďalšie členské štáty Únie majú teraz dva roky na to, aby smernicu preniesli do svojho vnútroštátneho práva. Transpozícia smernice do našej legislatívy nebude jednoduchá a hoci nezavádza nové práva, autorom mediálneho obsahu však dáva väčšiu šancu získať odmenu.