Kukláči prehľadávali terén v okolí Kolárova: Odviezli strom, ktorý môže súvisieť s vraždou Kuciaka

Zdroj Tv JOJ uviedol, že by to malo mať súvis s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Polícia túto informáciu nepotvrdila ani nevyvrátila. Informovala o tom spomínaná televízia na svojom spravodajskom portáli noviny.sk. "Vo štvrtok boli vykonávané úkony týkajúce sa trestnej veci úkladnej vraždy. Vzhľadom na to, že vo veci prebieha naďalej prípravné konanie, nebudeme uvádzať žiadne podrobnosti, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie," pre Tv JOJ to povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Minulý týždeň, 21. februára, uplynul rok od vraždy novinára redakcie Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Verejnosť sa o vražde dozvedela v pondelok ráno 26. februára 2018. Ešte v ten deň vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že Kuciakova vražda pravdepodobne súvisí s jeho novinárskou prácou. Momentálne sú v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej štyria obvinení, konkrétne Tomáš Sz. a Miroslav M. ako vykonávatelia, Zoltán A. ako sprostredkovateľ a Alena Zs. ako objednávateľka.