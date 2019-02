Zlaticu Kušnírovú nepustili na oslavy MDŽ: Chcela sa stretnúť s Ficom a vrátiť mu kvety pokropené krvou

Strana Smer ako každý rok oslavuje Medzinárodný deň žien vo viacerých mestách na Slovensku. Zavítala aj do Prešova, kde na predsedu Roberta Fica čakala aj mama Martiny Kušnírovej. Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára vo Veľkej Mači spolu s novinárom Jánom Kuciakom. Na oslavy ju však nakoniec ochranka nepustila. Kušnírová chcela vrátiť Ficovi kyticu, ktorú jej dal pred rokmi v Sabinove.

Nechcem kvety pokropené krvou

Ficovi sa chcela postaviť tvárou v tvár, no dnu ju nepustili. Vraj nemala pozvánku. Priniesla štyri ruže, dve za Martinu a dve za Jána. Keďže ju dnu nepustili, kvety položila ku dverám a odišla. S ostatnými ľuďmi pritom problém nemali. „Som to dlžná svojej dcére a chcem mu (Robertovi Ficovi, pozn. red.) vrátiť tie kvety, ktoré mi pred štyrmi rokmi dal. Zlyhala som, nemala som tam byť, zlákal ma program, tak ako teraz tieto ženičky a dcéra mi to vtedy vytkla. Teraz mu ich idem vrátiť, pokropené krvou a slzami,“ povedala pre portál pani Zlatica.