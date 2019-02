Zoltán Andruskó a jeho bohatá minulosť: Striedanie firiem, vlastníctvo písal na svoju mamu

Na blogu nadácie Zastavne korupciu portálu Denníka N boli popísané viaceré kroky Andruskóa, ktorý bol jedným zo štvorice zatknutých v rámci vraždy Kuciaka a Kušnírovej. V tejto schéme mál fungovať ako sprostredkovateľ objednávky vraždy medzi Alenou Zsuzsovou a dvojicou vykonávateľov Tomášom Szabóm a Miroslavom Marčekom.

Jeho život sa pred rokmi, ako bola jeho osoba masívne medializovaná, podľa spomínaného blogu odohrával v rade niekoľkých firiem. Každá z nich mala pritom úplne iné zameranie. Medzi nimi boli firmy Tatree bar & restaurant, Godzila Slovakia alebo Emiran. Pôsobenie firiem sa orientovalo jednotlivo na poradenstvo a účtovníctvo, ručné práce a balenie či problematika nákladnej dopravy. Išlo však o jednotný prvok, ktorý sa vyznačoval tým, že každá z firiem začala po príchode Zoltána Andruskóa zázračným spôsobom profitovať.

Podľa informácií na blogu bola ako príklad uvedená práve firma Tatree bar, ktorej majetok bol na konci roka 2017 vo výške takmer pol milióna eur. Nehnuteľnosti činili len 170-tisíc eur a takmer 300-tisíc eur držala firma v peniazoch.

Ako druhý, a ešte výraznejší príklad bol uvedený na firme Emiran. Firma mala do júna 2016, kedy do nej Andruskó vstúpil, dlhoročné nulové tržby, no po vstupe spomínanej osoby jej tržby vyleteli hore. A to konkrétne na sumu skoro 1,7 milióna eur. Narástol aj majetok firmy a to hlavne cez miliónové krátkodobé pohľadávky z obchodného styku. Nehovoriac o tom, že nasledujúce ďalšie dva roky už firma nedisponuje žiadnymi účtovnými podkladmi.

Na pomoc prišla mama

Vlastníctvo firiem bolo v Andruskóvom prípade zase nezvyčajná záležitosť. Tieto firmy totiž nikdy formálne nevlastnil. Vždycky uviedol ako vlastníka vlastnú mamu. Tým sa chránil pred situáciou, kedy by sa za istých podmienok mohlo siahnuť na jeho vlastný majetok. Netradične bolo riešené aj sídlo firiem. Aj keď Andruskó a jeho mama oficiálne bývali v obci pri Komárne, sídla firiem boli uvedené v Bratislave.

Zároveň sa vo firmách, v ktorých sa Andruskó vyskytol, udialo tzv. veľké upratovanie. K nemu malo dôjsť na prelome rokov 2017 a 2018. Či už formou zlúčenia s inými firmami, alebo vstupom cudzincov do nich. Išlo pritom často o občanov Maďarska. K tomuto "upratovaniu" malo teda dôjsť len pár týždňov pred vraždou novinára Kuciaka.

Čerešničkou na torte je aj mladá firma s názvom Z&Z com. Zoltán ju so svojou mamou prebrali do svojej opatery len v marci minulého roka. Predošlí majitelia boli pritom dvaja konatelia s čínsky znejúcimi menami. Pochádzali z Bratislavy a Levíc. Títo majitelia mali bohatú minulosť aj v ďalších firmách, kde sa intenzívne striedali majitelia aj konatelia. Išlo o občanov Číny, ktorí si ako bydlisko uvádzali Slovenskú republiku s viacerými adresami.