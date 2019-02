Výročie vraždy pohlo aj politikmi: Pellegrini chce spájať, Danko zapáliť sviečku a opozícia zmenu

Premiér Peter Pellegrini vyzýva na pokojnú spomienku na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Zároveň si želá, aby táto vražda prestala rozdeľovať spoločnosť, nechce totiž rozhádané Slovensko. Uviedol to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Strana SaS uviedla, že Slovensko je rok po vražde stále na rázcestí.

Neželám si rozhádané Slovensko

Dnes si pripomíname rok od tragickej udalosti, ktorá otriasla Slovenskom. „Vraždu dvoch mladých ľudí považujem za brutálny akt a útok na jeden z pilierov mladej slovenskej demokracie, ktorým je sloboda slova,“ povedal Pellegrini. Hneď po svojom nástupe do kresla predsedu vlády sa jasne vyjadril, že vyšetrenie vraždy je jednou z priorít vlády. Poďakoval sa vyšetrovateľom i prokurátorom, že vykonávajú svoju prácu a že podozriví aktéri vraždy už sedia vo väzbe.

„Zároveň si však želám, aby táto vražda prestala rozdeľovať spoločnosť. Pokrok vo vyšetrovaní je zreteľný. Neželám si rozhádané Slovensko, kde sa bičujú vášne,“ uviedol a vyzval na to, aby si ľudia pokojne pripomenuli pamiatku zavraždených. „Je to memento a zároveň dôstojný odkaz, že si všetci želáme, aby sa podobné udalosti už nikdy v živote našej spoločnosti nezopakovali,“ dodal.

Danko vyjadril úctu pozostalým

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko tak ako vlani, keď sa vražda stala, tak aj dnes, v deň prvého výročia tragickej udalosti, vyjadruje veľkú úctu pozostalým rodinám pána Kuciaka a slečny Kušnírovej. „Už niekoľkokrát som apeloval, aby túto tragickú udalosť nik nezneužíval. Pre mňa je prioritou, aby páchatelia tohto ohavného trestného činu niesli za svoje skutky zodpovednosť. V takéto dni sa nesmie politizovať a zneužívať smrť dvoch mladých ľudí. Každý z nás by si mal túto udalosť pripomenúť so sklonenou hlavou a na ich pamiatku zapáliť sviečku,“ povedal pri príležitosti smutného výročia predseda parlamentu Andrej Danko.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Rok po vražde stojí Slovensko stále na rázcestí

Rok po vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Slovensko stále stojí na rázcestí. Ak obyvatelia nepochopia, že stranám vládnej koalície, osobitne Smeru-SD a SNS, sú spravodlivosť a právny štát prekážkou v ich činnosti, nemôže prísť demokratickou cestou k žiadnym pozitívnym zmenám. Vo svojom stanovisku to uviedla strana Sloboda a Solidarita.

Zdroj: Topky/Maarty

„Od týchto strán nemožno očakávať žiadne razantné kroky na očistenie súdnictva, polície či prokuratúry od ľudí, ktorí sa svojou činnosťou spreneverili zákonu i morálke. Smer-SD a SNS nedávajú občanom vierohodné garancie na účinný boj s organizovaným zločinom, pretože ich mnohí funkcionári sú jeho súčasťou. Osobné kontakty Roberta Fica na predstaviteľa talianskej mafie hovoria za všetko,“ uviedol predseda strany Richard Sulík.

Výsledky vidíme vďaka jednotlivcom v polícii a na prokuratúre

To pozitívne, čo liberáli po roku od týchto tragických a alarmujúcich udalostí vidia, je výsledkom úsilia jednotlivcov v polícii a na prokuratúre, ktorí poháňaní nespokojnosťou občanov nachádzajú odvahu ísť proti prúdu. Z toho dôvodu je v kolúznej väzbe Marian Kočner, a preto bol odsúdený za daňové podvody aj Ladislav Bašternák.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Podľa predsedu SaS to však nie je výsledok zmeny systému. „Systém je stále nastavený tak, aby chránil beztrestnosť vyvolených. A práve na udržaní takéhoto systému doslova lipnú papaláši v Smere-SD a SNS. Bez neho im hrozí, že prídu nielen o majetok, získaný nečestným spôsobom, ale aj o svoju slobodu,“ zdôraznil Sulík.

Slovensko je stále demokratická krajina, hoci s podlomenou vierou ľudí v spravodlivosť. „Jedine občania však môžu v krajine vytvoriť politické prostredie, v ktorom sa mafiánom nebude dariť. Ani tým s hrubými krkmi, ani tým v bielych golieroch. Sú pred nami troje voľby: voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu a nakoniec voľby parlamentné. Sú to tri kľúčové príležitosti, aby Slovensko z toho rázcestia vykročilo správnym smerom,“ uzavrel.

V boji za spravodlivé a lepšie Slovensko musíme pokračovať

Predstavitelia hnutia OĽANO si takisto pripomenuli prvé výročie vraždy položením venca a zapálením sviečok na Námestí SNP. Podľa poslancov je v týchto chvíľach dôležité nevzdať sa a pokračovať v zápase za spravodlivosť a lepšie Slovensko. Ako uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Veronika Remišová, na slovenskej politickej scéne sa po roku toho veľa nezmenilo.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Niektoré tváre odišli, niektoré nové prišli, ale spôsoby ostali rovnaké. Stále nie sú potrestaní tí, ktorí sa neprávom obohacovali, stále sa tie isté skupiny priživujú na obrovských zákazkách a profitujú na eurofondoch. Stále tu vládne generácia politikov, ktorá nemá pre Slovensko žiadnu štátotvornú myšlienku a štát vníma len ako príležitosť na profit,“ upozornila Remišová a pripomenula, že obaja zomreli preto, lebo bojovali za spravodlivosť a nebáli sa postaviť tým ľuďom, ktorí v krajine mali, a stále majú vplyv.

Ficovi treba ukázať, kde je jeho miesto

„Dĺžime rodičom oboch mladých ľudí tento zápas za spravodlivosť. Dĺžime pamiatke oboch mladých ľudí lepšie Slovensko, kde zákon a spravodlivosť bude platiť pre každého rovnako. Vieme, akým prekážkam čelíme, ale nádej na lepšie Slovensko je dnes väčšia, ako prekážky, ktoré nám stoja v ceste,“ dodala Remišová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Predseda OĽANO Igor Matovič adresoval čestným policajtom, prokurátorom a premiérovi Petrovi Pellegrinimu niekoľko výziev. „Vyzývam premiéra Pellegriniho, aby po roku od vraždy, kedy sa každý deň ukazovalo, že za vraždu je viac a viac zodpovedný Smer a ľudia blízko Smeru, aby sa čím skôr odstrihol od tejto skorumpovanej strany, a aby čím skôr ukázal Robertovi Ficovi, kde je jeho miesto. Zároveň vyzývam všetkých čestných policajtov a prokurátorov, aby nabrali odvahu sa odstrihnúť od skorumpovanej mafie, ktorá v minulosti ovládla políciu a prokuratúru, a aby stáli na strane spravodlivosti,“ povedal Matovič.

„Vrahovia a zadávateľka sú vo väzbe, podozrenie z objednávky smeruje k Mariánovi Kočnerovi. Vo svojich funkciách skončili Fico, Kaliňák, Gašpar, Krajmer. Niekto si povie, zázrak. Ale je to omyl,“ uviedol Grendel. „Ak by štátne orgány v minulosti konali tak, ako majú, Ján a Martina by žili. Ak by konkrétni policajti a prokurátori roky nekryli zločiny Mariána Kočnera, Ján a Martina by žili. Časť predstaviteľov štátu preto nesie priamu zodpovednosť za smrť Jána a Martiny. Kým títo ľudia nebudú pomenovaní a potrestaní, nemôžeme byť s vyšetrovaním spokojní,“ uzavrel s tým, že ak policajti a prokurátori uvidia, že za napomáhanie zločincom sa im nestane nič, môžu rovnako konať aj v budúcnosti.

Diplomati si v Bratislave pripomenuli vraždu Kuciaka a Kušnírovej

Výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si vo štvrtok v Bratislave pripomenula aj diplomatická komunita. Na sociálnej sieti o tom informuje Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave. „Brániť slobodu tlače je jednou z priorít britskej zahraničnej politiky. Poukazovaním na zločiny sa totiž médiá stávajú kľúčovými ochrancami demokracie. Podporujem volanie Slovákov po spravodlivom potrestaní všetkých zodpovedných za tento čin,“ povedal v tejto súvislosti britský veľvyslanec na Slovensku Andrew Garth.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou ho 21. februára 2018 zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači. Obvinené sú zatiaľ štyri osoby – Alena Zsuzsová, ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Szabó, ktorý mal strieľať, Miroslav Marček, ktorý ho mal na miesto činu doviezť, a Zoltán Andruskó ako sprostredkovateľ. Všetci sú vo väzbe.