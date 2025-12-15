V Bratislave sa koná občiansky protest proti oslabovaniu spravodlivosti v SR

BRATISLAVA - V Bratislave sa v pondelok večer koná občiansky protest proti systematickému rozoberaniu právneho štátu a oslabovaniu spravodlivosti na Slovensku. Organizátori ním reagujú na nedávno schválené zmeny Trestného zákona. Informovali o tom organizátori z Hnutia nahnevaných žien a Mladých proti fašizmu.
„Toto nie je ich krajina. Nedovolíme, aby ju unášali a rozkladali,“ odkázali organizátori. Z bratislavského Námestia slobody chcú počas protestu vyzvať prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal schválené zmeny Trestného zákona a podal návrh na ich preskúmanie Ústavnému súdu SR. Parlamentom schválené zmeny v trestnej legislatíve podľa organizátorov pomáhajú mafiánom a vrahom, oslabujú vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, ale aj kriminalizujú občiansku spoločnosť.
Tvrdia, že vláda namiesto riešenia kolabujúceho zdravotníctva, rozpadajúcej sa infraštruktúry a reálnych problémov ľudí prijíma zákony na ochranu „svojich ľudí“. Zároveň upozorňujú, že novela Trestného zákona môže výrazne oslabiť aj dôkaznú situáciu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
Parlament minulý týždeň schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu v ten deň ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.