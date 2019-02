Rozhovor Fica s Vadalom: Autenticitu nahrávky potvrdila talianska prokuratúra

Ako prvý na túto skutočnosť upozornil taliansky denník La Repubblica, ktorého tvrdenie neskôr potvrdil aj samotný taliansky prokurátor. Priznal, že k rozhovoru, na ktorý prišli aj talianski investigatívci skutočne došlo, a to ešte v roku 2012. Vadala je pritom spájaný s talianskou mafiou 'Ndrangheta. Jej hlavnou náplňou je pašovanie drog, z čoho je už dlhé roky podozrivý aj samotný Vadala.

Zdroj: foto: Miro Vacula

Pravosť nahrávky odobrila aj prokuratúra

Portál Investigatívneho Centra Jána Kuciaka (ICJK) tiež podotkol, že telefonický rozhovor medzi expremiérom Ficom a Vadalom sa odohrával vo veľmi priateľskej atmosfére. Jeho zachytenie bolo súčasťou úkonov talianskej protimafiánskej jednotky, ktorá pre dlhoročné podozrenia z drogovej trestnej činnosti Vadalu intenzívne sledovala.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Medzičasom už aj talianska prokuratúra potvrdila autenticitu spomínanej nahrávky. Strana Smer sa k ešte včerajšej informácii denníka La Repubblica postavila odmietavo a akékoľvek prepojenia popiera. "Táto informácia je nepravdivá; Robert Fico nepozná A. Vadalu. Ide len o účelovú snahu burcovať vášne pred zajtrajším dňom (pozn. protesty 21. februára na námestiach) a odpútať pozornosť od daňových podvodov A. Kisku, na ktoré dnes Robert Fico poukázal," uviedol v reakcii pre topky hovorca Smeru Ján Mažgút.

​Kto bol Vadala?

Zastrelený novinár Ján Kuciak v poslednom nedokončenom článku informoval nielen o napojení talianskej mafie na vládu, no predostrel aj jej široké pôsobenie na východe Slovenska, kde sa mal Vadala priamo aj so svojím bratom Sebastianom angažovať. Portál ICJK popísal aj kroky, ktoré Vadala podnikol, kým sa dostal na Slovensko. Podobne ako jeho svokrovi Diegovi Rodovi hrozila krvavá vojna mafiánskych klanov v Taliansku, uprednostnil tak ako Roda aj on útek na Slovensko. Roda sa na východnom Slovensku po čase vypracoval na milionára vo sfére chovu dobytka.

Na Vadalu a jeho súrodencov bol v roku 2001 vydaný zatykač pre napomáhanie inému talianskemu mafiánovi pri úteku pred zákonnými orgánmi. Vadala sa radšej pridal k Rodovi, aby mu to pomáhal budovať poľnohospodárskej impérium. Ich odchod z Talianska však nezmazal kontakty s rodným kalábrijským krajom a tamojšími klanmi, práve naopak. Naďalej udržiavali intenzívne kontakty. Neskoršie policajné vyšetrovania preukázali skutočnosť, že obe rodiny sa aktívne podieľali na obchodovaní s talianskou mafiánskou skupinou 'Ndrangheta.

Pomoc od polície

Preprávky kokaínu z Latinskej Ameriky mali jasnú destináciu - Benátky. Práve tento cieľ prepravy si zvolil Vadala. Na to potreboval pomoc prepravnej spoločnosti. Tu sa zjavil mafián s menom Francesko Giraldi, ktorý vlastnil potrebnú spoločnosť Gi.Fra. Vadala jeho služby chcel využiť na to, aby mohol zastieracím manévrom, v tomto prípade transport ovocia, zakryť skutočné zásielky, a síce pašovanie kokaínu z Peru a Ekvádoru. Podstatou skutku bol fakt, že určitá časť z tohto kontrabandu putovala aj z Giraldiho skladu v Benátkach do spoločnosti, ktorú vlastnil Vadala Na Slovensku.

Vadala a Giraldi sa v septembri 2014 dohadovali na detailoch zmluvy, pomocou ktorej sa určil zoznam lodí a lodných kontajnerov z Ekvádoru a Peru. Podľa portálu ICJK Giraldi pár dní po stretnutí všetko spísal na svojom osobnom počítači. “Na tejto schôdzke sa Vadala predstavil ako podnikateľ, ktorý využíva svoje obchodné aktivity v mnohých krajinách na to, aby mohol legálne prepravovať tovar a vytvárať sieť väzieb na dôležitých štátnych úradníkov, policajtov a colníkov," uvádza sa na portále s tým, že Giraldi bol v skutočnosti agentom číslo "8067" benátskej finančnej polície.

Nasadenie Giraldiho bolo súčasťou širších opatrení talianskej polície pri monitorovaní Vadalu. Talianska strana sa v tom čase zameriavala na odpočúvanie kľúčových osôb, ktoré sa na Vadalu telefonicky alebo inak obrátili. Medzi nimi figuroval aj samotný Fico. Portál dodáva, že o obsahu rozhovoru zatiaľ neexistujú bližšie podrobnosti, pretože vyšetrovanie stále prebieha.

Vadala sa mal údajne chváliť svojimi kontaktami na vysoké štátne orgány. "Colníkom na Slovensku prenajímam sklady," vystatoval sa pred agentom "8067" Vadala. "Tamojší šéf je náš, dosadil som ho na miesto... ten zaistí, že všetky pečiatky budú v poriadku." pokračoval.

Vyhýbanie sa zákonu nebolo večné

Po tom, ako sa benátska finančná polícia vrhla na kontrolu skladov firiem Gi.Fra, ktorá patrila Giraldimu a ktorá papierovo pôsobila ako prepravná spoločnosť (no jej hlavnou náplňou bolo pašovanie drog), bolo len otázkou času, kedy sa začnú zaujímať aj o podnikanie Antonina Vadalu. Ten podľa portálu ICJK s Giraldim kedysi dohadoval dodávky kokaínu z Latinskej Ameriky. "Chcem previezť dvesto, tristo kíl v rámci jednej cesty, je ti to jasné?", úkoloval Vadala Giraldiho.

Benátsky súd však 28. februára minulého roka vydal európsky zatykač na Vadalu a ich komplicov. Zadržali ho v Michalovciach a v máji bol vydaný do Talianska práve pre drogové delikty, kde súčasne čelí ďalšiemu vyšetrovaniu.