Prezident otvorene: Aj rok po Kuciakovej vražde je stále veľa otázok

BRATISLAVA - Rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej máme s najväčšou pravdepodobnosťou chytených vrahov a tušíme minimálne jedného z objednávateľov. Takisto ale ostáva veľmi veľa otázok a úloh, vrátane navrátenia dôvery ľudí v štát. V súvislosti s dnešným výročím Kuciakovej vraždy to uviedol prezident Andrej Kiska, ktorý si nemyslí, že situácia sa výrazne zlepšila.

Pripomenul, že Kuciaka zabili len preto, že chcel odhaľovať pravdu o vysokopostavených ľuďoch, ktorí sa javili ako nedotknuteľní. Prezident zároveň pochválil vyšetrovateľov, rozumie, že potrebujú čas, ale takisto pripomenul, že všetci očakávajú odpovede čím skôr. "Otázok je stále veľa. Ukázalo sa, že chceli zavraždiť prokurátora, politika. Ukázalo sa, že bývalý člen SIS sledoval novinárov, aj Jána Kuciaka. Ukázalo sa, že možná spojka, jedna z osôb zapojených do vraždy, sa stala osobným dôverníkom a miláčikom niektorých našich politikov a vypisovala si s nimi a viedla s nimi zaujímavú komunikáciu. Toto sú veci, ktoré nás znepokojujú," povedal dnes Kiska počas návštevy Košíc.

"Všetci sme boli v šoku. V našom modernom, krásnom Slovensku sa udeje takáto strašná, ohavná vec, že zabijú človeka len a len preto, že chce písať pravdu," pokračoval prezident. Podľa neho treba vrátiť dôveru ľudí v štát. "Ľudia musia veriť, že keď sa stane niečo zlé, tak sa to vyšetrí. Keď to zlo spraví aj vysokopostavený človek, že sa dokáže, kto za tým stojí," apeloval Kiska s tým, že dôvera sa nadobúda postupnými krokmi, pričom jedným z takých krokov je aj voľba ústavných sudcov. "Ak sa parlament zmení na frašku, ako môžu ľudia uveriť, že to politici s navrátením dôvery myslia vážne," pýtal sa prezident. Dodal, že sa dnes zúčastní na spomienkovej akcii za Kuciaka, kde bude smutne stáť a klásť si otázky, čo ešte treba na Slovensku spraviť, napríklad pokiaľ ide o zmenu nálady v spoločnosti.