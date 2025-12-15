Pondelok15. december 2025, meniny má Ivica, zajtra Albína

TRAGICKÝ koniec pátrania: Telo chlapca (†14) so slovenskými koreňmi našli až po MESIACI! Slová matky trhajú za srdce

Pátranie po nezvestnom Benjaminovi Spotovi (†14) so slovenskými koreňmi. Telo chlapca našli v rieke Boyne.
Pátranie po nezvestnom Benjaminovi Spotovi (†14) so slovenskými koreňmi. Telo chlapca našli v rieke Boyne. (Zdroj: Facebook/Boyne Fishermans Rescue and Recovery)
NAVAN – Benjamin mal celý život pred sebou. V osudný deň sadol na bicykel, no domov sa už nevrátil. Rodina a blízki ho vyhlásili za nezvestného. Po chlapcovi pátrali policajti aj dobrovoľníci. Po takmer mesiaci prišla zdrvujúca správa.

Benjamin Spot (†14) odišiel dňa 19. novembra z domu na bicykli. Svedkovia uviedli, že naposledy ho videli o 17:55 miestneho času v centre mesta Navan. Z námestia Market Square sa mal presúvať na Kenstown Road. Od tej chvíle sa pod ním akoby prepadla zem. Informujú o tom The Irish Times. 

Matka zo Slovenska 

Záchranári pátrali po nezvestnom od 20. novembra. Rodina a blízki nestrácali nádej ani takmer po mesiaci. Benajminova matka Renáta Molnarova žila na Slovensku, zatiaľ čo jej syn aj s otcom v Írsku. Po vyhlásení syna za nezvestného odletela do Írska. Do pátrania sa zapojila od samého začiatku a prosila širokú verejnosť o pomoc. 

"Neverím tomu, že Benjamin si spôsobil nejaké zranenie, alebo že len tak vošiel do rieky. Neviem ani miesto jeho trvalého pobytu. Nemohol sa stratiť. Určite žije a býva u niekoho iného," hovorila Renáta ešte pred cestou do Írska. Svojho syna opísala ako bystrého a inteligentného chlapca, ktorí mal veľa kamarátov. O tom, že pochádza zo Slovenska píše britský The Sun. 

 
 

Telo našli v rieke 

Benjamina hľadali takmer mesiac. Posun prinieslo objavenie jeho bicykla pri Ramparts, čo pátranie zúžilo na oblasť rieky Boyne.

 
 

V sobotu 13. decembra vytiahli potápači z rieky bezvládne telo chlapca. Totožnosť Benjamina Spota potvrdila polícia ešte v ten istý deň. Telo lokalizovali zhruba 10 km od miesta chlapcovho bydliska. 
 

Viac o téme: RiekaTragédiaSmrťNešťastieÍrskoKrimiBenjamin SpotRampartsNavanBoyneRenata MolnarovaBoyne Fishermans Rescue and Recovery
Ďalšie zo Zoznamu