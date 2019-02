ONLINE Prvé výročie od vraždy Jána a Martiny: Slovensko opäť na nohách, ľudia vyšli do ulíc

- dnes si Slovensko pripomína 1. výročie chladnokrvnej dvojnásobnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

- organizátori Za slušné Slovensko naplánovali zhromaždenie na 17:00

- k zhromaždeniu v Bratislave sa pridalo viac ako 30 miest na Slovensku a 20 miest v zahraničí

Zdroj: Facebook/Za slušné Slovensko

17:15 Protest na Námestí SNP sa začína hudobným vystúpením.

Zdroj: Tip čitateľa

17:10 Ľudia skandujú: "Dosť bolo Danka!"

17:00 Aj tentokrát si ľudia priniesli veľmi kreatívne transparenty.

Zdroj: Tip čitateľa

16:50 Námestie SNP sa pomaly zapĺňa.

Zdroj: topky

16:35 Na priebeh protestu dohliadnu aj zdravotníci.

Zdroj: topky

16:30 Pohľad na Námestie SNP v Bratislave.

Zdroj: topky

16:20 Polícia v Bratislave je už v pohotovosti.

Zdroj: topky

15:50 Výročie zavraždenia novinára Jána Kuciaka si pripomenul aj predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. "Ján nezabudli sme na Teba. Aj rok po smrti Jána Kuciaka stále hľadáme spravodlivosť," napísal na sociálnej sieti. Tajani takisto zverejnil video, v ktorom uviedol, že vražda Kuciaka a jeho maltskej kolegyne Daphne Caruany Galicia bola útokom na základné hodnoty Európskej únie. Európsky parlament však podľa Tajaniho na zavraždených nezabúda. "Očakávame, že vyšetrovacie orgány urobia všetko, aby priviedli páchateľov pred spravodlivosť," vyhlásil.

Ján, we have not forgotten you. One year after Ján Kuciak’s assassination we keep seeking justice. #AllForJan #pressfreedom pic.twitter.com/N41cMMRSL4