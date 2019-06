Predstaviteľ iniciatívy Za slušné Slovensko končí: Dva hlavné ciele sa nemenia!

BRATISLAVA - Jedna z popredných tvárí iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga už viac nebude súčasťou tohto projektu. Iniciatíva uviedla, že nikdy to nebolo len o jednom človeku. Ich požiadavky ostávajú stále rovnaké a plánujú sa zamerať na nadchádzajúce parlamentné voľby.

Iniciatívu Za slušné Slovensko opúšťa Juraj Šeliga. Predstavitelia iniciatívy o tom informovali v tlačovej správe. Predstavitelia sa zviditeľnili organizáciou protestov po smrti Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári minulého roka.

Iniciatíva nebola len o jednom človeku

„Jednou z našich hlavných tvárí bol od začiatku Juraj Šeliga. Juraj už ďalej nebude vystupovať ako hovorca iniciatívy a rozhodol sa, že z nej odstupuje. Naša iniciatíva nikdy nebola iba o jednom človeku, ale jeho práca, odhodlanie a hlavne osobná obeta boli mnohokrát to, čo celú iniciatívu ťahalo napred a preto môžeme vyjadriť len veľkú vďaku za celé jeho pôsobenie v iniciatíve,“ uvádza sa v tlačovej správe s tým, že novou hovorkyňou bude Eva Lavríková. Ďalšími tvárami ostávajú Karolína Farská a Ján Gálik. Za slušné Slovensko informuje aj o tom, na čom sa počas celoslovenského stretnutia zhodli.

„Naše dve požiadavky sú stále tie isté. Vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a nová dôveryhodná vláda bez podozrení na napojenie na organizovaný zločin. Len necelý rok nás delí od parlamentných volieb a ich výsledok rozhodne o tom, akým smerom sa Slovensko bude uberať ďalšie roky. Spoločne sa nám podarilo zvládnuť komunálne voľby, prezidentské voľby a rovnako aj voľby do Európskeho parlamentu. Veríme, že ten najťažší zápas, ktorý nás ako občanov čaká, zvládneme,“ píše sa v tlačovej správe.

Občianska mobilizácia

Kľúčová je pre nich občianska mobilizácia. Chcú s ňou začať v lete, vyrazia na cestu po Slovensku. „V novembri nás čaká 30. výročie nežnej revolúcie. Práve touto historickou udalosťou sa začala cesta Slovenska ako slobodnej a demokratickej krajiny. Chceme spoločne s ďalšími občianskymi iniciatívami dôstojne osláviť toto výročie. Rovnako však pri tejto príležitosti chceme hovoriť aj o tom, ako Slovensko môže vyzerať, ako sa môžeme posúvať dopredu k slušnejšej a spravodlivejšej krajine,“ uviedli organizátori. Stále chcú reagovať na kauzy a aj naďalej budú pozorne sledovať vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

„Niektorí nám vyčítajú, že delíme ľudí na slušných alebo neslušných. Nie je to pravda, snažíme sa len veľmi jasne pomenovať zlo korupcie, šírenia nenávisti a populizmu. My spoločne chceme to, čo drvivá väčšina Slovákov – žiť v krajine, kde vládne právo a nie mafia, žiť v krajine, kde sa štát nerozkráda, kde korupcia nesiaha až na úrad vlády, žiť v krajine, kde majú všetci rovnakú šancu na dobrý a spokojný život,“ uvádza na záver iniciatíva.