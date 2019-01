Podnet OĽaNo smerom k polícii: Žiada preverenie lustrácie Kuciaka a prepojenia dôstojníkov

Ako povedala dnes na tlačovej besede predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, príslušné orgány polície a prokuratúry by sa mali bezodkladne začať zaoberať tým, ako fungovala NAKA pod vedením Tibora Gašpara a Petra Hraška. „Každý druhý deň vychádzajú na povrch podozrenia, že mohlo dochádzať k zneužívaniu právomocí verejných činiteľov koordinovanou formou na najvyšších miestach polície, pričom doteraz nie je jasné, do akej miery boli zaangažovaní súčasní aj bývalí policajní dôstojníci. V tejto chvíli situácia vyzerá byť natoľko vážna, že by sa tým mal zaoberať branno-bezpečnostný výbor, ako aj policajné prezídium a inšpekcia ministerstva vnútra,“ povedala Remišová s tým, že pokiaľ vedenie polície a inšpekcia ministerstva vnútra nie sú schopné dôsledne vyšetriť tak vážne a dlhodobé podozrenia, je úlohou prokuratúry ako orgánu dozoru zabezpečiť dôsledné vyšetrovanie a preveriť vedenie NAKA, pretože je nemysliteľné, aby neustále podozrenia z prepojenia dôstojníkov elitného policajného útvaru s prostredím biznisu, alebo dokonca organizovaného zločinu ostali bez dôsledkov a bez vyvodenia zodpovednosti.

Remišová pripomenula, že hnutie OĽaNO minulý týždeň vyzvalo ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby okamžite odvolala z funkcie poradcu bývalého policajného prezidenta Gašpara. „Správy o tom, že vysokopostavený policajt zisťoval na pokyn Tibora Gašpara informácie o zavraždenom Jánovi Kuciakovi len niekoľko mesiacov pred jeho vraždou, sú mimoriadne závažné. Je neprípustné, aby bývalý policajný prezident Tibor Gašpar zastával akúkoľvek funkciu na ministerstve vnútra v čase, keď vychádzajú na povrch podozrenia o spôsobe fungovania elitných policajných dôstojníkov pod jeho vedením. To platí aj pre bývalého policajného funkcionára Roberta Krajmera, ktorý na ministerstve po odchode z polície dostal vedúcu funkciu,“ uviedla.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO tiež upozornila, že Gašpar skončil ako poradca v českej polícii. „Podľa českej novinárky sa deň jeho odchodu zhoduje s dňom, keď vyšli najavo práve tieto škandalózne informácie. Len na Slovensku sa nič nestalo a ministerka vnútra stále nekoná. V krajine, kde platí zákon, by malo byť normálne, aby ministerka urobila okamžité opatrenia tak, aby tieto osoby minimálne do vyšetrenia všetkých podozrení zo svojich postov odišli,“ konštatovala.

Tibor Gašpar bol podľa Remišovej príčinou obrovskej nedôvery v políciu, keďže je rodinne previazaný s Miroslavom Bödörom, nitrianskym oligarchom a majiteľom SBS Bonul, kde sa na firemnom večierku zúčastnil aj bývalý premiér Robert Fico. „Syn majiteľa Bonulu sa zas mal podľa medializovaných informácií stretávať s Marianom Kočnerom a na jeho pokyn zisťovať informácie údajne od policajtov o osobách, ktoré chcel dať Kočner sledovať,“ uviedla.

Podľa nej nesmieme zabudnúť, že prišiel čas aj na otázky o možných väzbách pochybného kandidáta na Ústavný súd SR Roberta Fica práve na spomínanú nitriansku skupinu, na lukratívne štátne zákazky, na rozdeľovanie dotácií z čias Ľubomíra Jahnátka a podľa Remišovej by sa mali začať pýtať nielen občania, ale konečne aj polícia a prokuratúra. „V polícii je mnoho čestných, šikovných a angažovaných príslušníkov Policajného zboru. No ak vedenie ministerstva vnútra a polície takéto praktiky toleruje a zakrýva u niektorých jedincov, vrhá to nedôveru na celý Policajný zbor. Je to doslova rozklad štátu a jeho základnej funkcie – chrániť a starať sa o bezpečnosť občanov Slovenskej republiky,“ dodala.

Podľa poslanca NR SR Gábora Grendela Gašpar by mal povedať, z akého dôvodu dal lustrovať novinára Jána Kuciaka, aké informácie polícia z tejto lustrácie nazbierala a čo s nimi urobila a komu ich poslala. Zavraždeného novinára Jána Kuciaka pár mesiacov pred jeho vraždou podľa medializovaných informácií lustrovali v policajnej databáze na policajnom prezídiu. Mal byť za tým riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície na policajnom prezídiu Pavol Vorobjov.