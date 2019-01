Remišová: Chceme, aby sa peniaze na podporu vedy a výskumu využívali rozumne

BRATISLAVA – Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (OĽaNO) uviedla, že jediné, o čo hnutiu ide, je, aby sa peniaze určené na podporu vedy a výskumu využívali rozumne a spravodlivo a aby sa podporovali tí najlepší vedci. Poznamenala to vo štvrtok počas tlačovej konferencie Remišová.

Podľa poslankyne ďalší rozvoj slovenského hospodárstva aj dobre platené pracovné miesta sa nám podarí zabezpečiť iba s pomocou výskumu a inovácií. "Preto nemôžeme dopustiť, aby sa financie určené na podporu výskumu rozdeľovali pochybným spôsobom. Pani ministerka namiesto riešenia situácie a vyvodenia zodpovednosti opäť iba múti už i tak mútnu vodu a šíri rôzne polopravdy a dáva protichodné stanoviská," poznamenala.

Podľa Remišovej šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) tvrdí, že výzva bola prvýkrát otvorená a mohli sa prihlásiť akékoľvek firmy. Ako uviedla Remišová, Lubyová tvrdí, že vedci sa boja žiadať o granty. "Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je organizácia podriadená ministerstvu školstva a vo svojich všeobecných výzvach dáva výrazne menšie podpory, väčšinou okolo 150.000 až 250.000 eur. Napriek tomu dostáva stovky žiadostí aj od súkromných firiem a môže si dovoliť podporiť iba zhruba iba dva projekty z desiatich," uviedla Remišová s tým, že v roku 2017 APVV rozdelila vo všeobecnej výzve 32 miliónov eur na 150 projektov. Pripomenula, že pri stimuloch rozdelila Lubyová 33 miliónov na 30 projektov.

Poslankyňa poukázala aj na tvrdenie Lubyovej o tom, že stimuly sú zamerané aj na start-upy. "Na podporu nových firiem máme špecializovanú štátnu agentúru, Slovak Business Agency, a asi nikde na svete to nefunguje tak, že firma, ktorá nikdy nič nerobila, zrazu dostane od štátu milión eur, veď pre rizikový kapitál a nové firmy sú úplne iné postupy," uviedla. Za "najkrajšiu časť príspevku pani ministerky" označila Remišová pasáž, keď tvrdila, že start-upy z rodinných domov a neexistujúcich sídiel musia podporovať podľa nariadenia Európskej komisie. "V tom nariadení vôbec nejde o to, aké výskumné projekty sa majú podporovať. Je to všeobecné nariadenie, v ktorom sa hovorí, na čo všetko sa môže zjednodušene poskytovať štátna pomoc. Okrem výskumu sa tam píše o všetkom možnom od kultúry, športu, cez sociálne programy a námornú osobnú dopravu po ochranu životného prostredia," objasnila Remišová.

Remišová potvrdila, že medzi firmami, ktoré získali stimuly, sú aj seriózne, nájdu sa však aj také, ktoré sú pochybné. Ako ďalej doplnila, podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolávanie ministerky školstva sú už zozbierané. Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Podľa Remišovej celkový systém prideľovania stimulov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze "od buka do buka".