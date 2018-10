Objednávateľ Kočner? V uznesení o obvinených z vraždy Jána a Martiny sa spomína aj krstný otec!

Alena Zsuzsová, obvinená z objenávky vraždy Jána Kuciaka a z úkladnej vraždy formou účastníctva, mala za Marianom Kočnerom chodiť do jeho hotela na Donovaloch.

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - Štyria obvinení z vraždy Jána Kuciaka sú vo väzbe. Z uznesenia, ktoré si Topky vyžiadali na základe infozákona od Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici však vyplýva, že piatym človekom, ktorý je zodpovedný za vraždu novinára a jeho snúbenice, by mohol byť práve kontroverzný podnikateľ Marian Kočner. Ten je momentálne väzobne stíhaný v kauze zmeniek. Bol to pravdepodobne on, ktorý Zsuzsovej platil jej nákladný život. Prinášame vám aj uznesenie v plnom znení.