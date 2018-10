Mikuláš Černák, Piťo aj najhorší sériový vrah: Toto sú susedia Kočnera v Leopoldove

Kočner sa momentálne nachádza vo väznici v Leopoldove

Zdroj: Koláž Topky, TASR

BRATISLAVA - Do centra pozornosti sa po siedmich mesiacoch dostali mená obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jeden z obvinených ukázal prstom aj na Mariana Kočnera. Na povrch začali vychádzať rôzne možné prepojenia Kočnera na obvinenú Alenu Zsuzsovú. Krátko na to ho previezli z Justičného paláca do väzenia v Leopoldove. Pozreli sme sa preto na Kočnerových spoluväzňov.