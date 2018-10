Nové fakty z vyšetrovania vraždy Jána a Martiny: Detaily, z ktorých mrazí

BRATISLAVA/VEĽKÁ MAČA - Vražda novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej trvala asi tri minúty. Vyplýva to z uznesenia, ktoré si Topky vyžiadali na základe infozákona od Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Obvinení si minimálne sedemkrát pred vraždou obhliadli miesto činu a po medializácii vraždy si pýtali viac peňazí.

Koncom septembra vykonala NAKA razie v Kolárove, pri ktorých zadražala aj Tomáša Szaboá, Miroslava Marčeka a Zoltána Andruskóa. Všetkých troch obvinili z úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. O deň neskôr, 28. septembra, zadržali v Komárne 44-ročnú Alenu Zsuzsovú, ktorá si mala vraždu objednať za 70-tisíc eur. Zsuzsová je od začiatku spájaná s Marianom Kočnerom, ktorý sa Kuciakovi vyhrážal a ktorý je momentálne väzobne stíhaný v kauze zmeniek.

Zdroj: SITA, TASR ​

Zoltán Andruskó, ktorý sa ako jediný rozhodol spolupracovať s políciou, mal byť sprostredkovateľom medzi Alenou a Tomášom Szabóom, ktorý mal Jána a Martinu zastreliť. Práve Andruskó mal podľa medializovaných informácií označiť Kočnera za objednávateľa vraždy, čo mu mala povedať Zsuzsová.

Dôkladná príprava

Podľa uznesenia, ktoré si Topky vyžiadali na základe infozákona od Špecializovaného trestného súdu, sa mal Andruskó strestnúť s Alenou pravdepodobne na konci roka 2017 alebo začiatku roka 2018 v aute pred jej domom. Obvinená Alena mala priniesť z domu laptop, v ktorom mala fotografie a iné záznamy o novinárovi Jánovi Kuciakovi. Tie mala odovzdať Andruskóovi, ktorému za sprostredkovanie vraždy sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur a ďalších 50-tisíc mal dostať po vykonaní vraždy.

Zdroj: Topky.sk

Andruskó sa stretol so Szabóom, ktorému mal povedať, že za vraždu Kuciaka si môže privyrobiť až 40-tisíc eur. Vraždu si dôkladne naplánoval Szabó pravdepodobne s Marčekom. V uznesení sa píše, že počas februára niekoľkokrát, minimálne sedem, urobili ohliadku domu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači. Zabezpečili si zbrane a mobilné telefóny za 80 eur.

Szabó prišiel k domu Kuciaka a Kušnírovej 21. februára okolo 18:31 hod. "Zdržiaval sa na doposiaľ nezistenom mieste do času 20:21, kedy bez použitia násilia vošiel do domu," píše sa v uznesení. Szabó najskôr zastrelil Martinu Kušnírovú jedným výstrelom do hlavy. Potom dvoma strelami zabil Jána Kuciaka. Podľa uznesenia trvala vražda Jána a Martiny menej ako 3 minúty. Szabó bol už o 20:25 pri ihrisku, odkiaľ zavolal Marčekovi, aby ho prišiel vyzdvihnúť.

Ešte v ten deň sa stretli u Andruskóa doma a informovali ho o vykonaní vraždy "a ešte jednej ženy". Za vraždu novinára a jeho snúbenice dostal Szabó s Marčekom 20-tisíc eur v 500-eurových bankovách zabalených v servítke deň po vražde. Andruskó si nechal 10-tisíc eur.

Po medializácii vraždy chceli viac

Deň po vražde, teda 22. februára, sa Andruskó stretol so Zsuzsovou a oznámil jej, že vraždu vykonali a aj skutočnosť, že bola zavraždená aj žena. "Obvinená bola nahnevaná a vystúpila z auta. Obvinený odišiel. Po nejakom čase mu obvinená volala, aby sa zastavil a na tomto stretnutí mu odovzdala dohodnutú sumu 50-tisíc eur," píše sa v uznesení.

"V čase po dni 26.2.2018, kedy bola táto dvojnásobná vražda medializovaná si obvinený (Szabó, pozn. red.) a XX (Marček) prostredníctvom obvineného XX (Andruskóa) vypýtali od objednávateľa, ktorého oni nepoznali ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú čiastku, ktorú vypýtal od obvinenej XX (Zsuzsovej) a túto doposiaľ nešpecifikovanú čiastku mu odovzdala presnejšie nezisteného dňa zabalenú v bielej servítke, ktorú obvinený XX (Andruskó) ďalej odovzdal obvinenému XX (Szabóovi)," píše sa ďalej v uznesení.

Zdroj: Topky.sk

Sudca poslal všetkých štyroch do väzby. "Hoci vyjadrenie obvineného nasvedčuje skutočnosti že objednávateľom vraždy mala byť osoba, ktorá je momentálne vo väzbe v inej trestnej veci, objednávka bola urobená sprostredkovane cez minimálne jednu ďalšiu osobu a hrozí teda reálne nebezpečenstvo že v prípade ponechania obvinených na slobode budú títo kontaktovaní objednávateľmi prípadne ich spoločníkmi a podrobení tlaku, aby zmenili svoje výpovede," stojí v uznesení.

Nemajetná Zsuzsová

Podľa uznesenie Zsuzsová vypovedala, že je nemajetná, no pri obhliadke jej domu našla polícia značnú hotovosť, pričom sa sama vozila na drahých autách. "Pri výsluchu uviedla, že obvinenia zo strany xxxxxxx považuje za absurdné. Poznajú sa asi 13 rokov, boli si blízki, obvinenému nedávala žiadne peniaze, okrem tých, ktoré mu požičala a dlží ich jej aj dodnes. Platieval jej úroky za požičané peniaze. Stará sa o 15-ročnú dcéru a 75-ročnú matku. Má pravidelný príjem, peniaze dostávala od osoby xxxxxxxxx v sume 2.000,- € mesačne. V súčasnosti dostáva od xxxxxxxx 1.400,- €. Nič nespáchala, nemá prečo utekať. xxxxxxxx pozná, je krstným otcom jej dcéry, nemala žiadny dôvod objednať si vraždu," obhajovala sa Zsuzsová.

Zdroj: topky

Dvaja ďalší obvinení sa k skutku vyjadrovať nechceli alebo ho popreli, ako aj to, že by od niekoho dostali peniaze. Ďalší poprel to, čo vypovedal v minulosti.