Obvinení v prípade vraždy Kuciaka figurujú v ďalšej kauze: Väzby na Zsuzsovú aj sýkorovcov

Informáciu včera priniesol portál Aktuality.sk. Alena Zsuzsová figurovala v prípade osem rokov starej vraždy bývalého primátora Hurbanova a vtedajšieho mestského kontrolóra Lászlóa Basternáka. Okolo Zsuzsovej sa vynorili rôzne podozrenia, no nakoniec vypovedala len ako svedok. V Hurbanove však bol aktívny aj ďalší obvinený v prípade vraždy Kuciaka Zoltán Andruskó.

Tretí pokus o vraždu

Vražda sa stala pred ôsmimi rokmi. Vtedy pôsobil László Basternák ako mestský kontrolór, predtým ako primátor mesta Hurbanovo za stranu SMK. Spolu s manželkou sa v jeden podvečer 9. júla 2010 vracali z prechádzky so psami. V poradí tretí pokus o vraždu sa odohral tesne pred domom. Strelec zabrzdil pred domom, vytiahol z igelitovej tašky zbraň.

V strese sa mu nepodarilo otvoriť bráničku. Strelec prvýkrát minul. Basternák to chcel využiť a utiecť, no zakopol. Muž sa postavil nad nehoa z bezprostrednej blízkosti ho výstrelom z krátkej brokovnice do hlavy zabil. Zamieril do auta, no prenasledoval ho syn zavraždeného, ktorý ho postrelil. Polícia našla Štefana Kaluza už na druhý deň v Gabčíkove. V minulosti čelil Basternák slovným útokom, výhražným listom, prenasledovaniu a jeho blízkemu podpálili auto.

Zsuzsová a Andruskó

Počas vyšetrovania sa objavili dve zaujímavé mená, no v tom čase neznáme mená - Alena Zsuzsová a Zoltán Andruskó. Dnes vieme veľmi dobre o koho ide. V minulosti však neboli obvinení z vraždy, v celom prípade vystupovali len ako svedkovia. Napriek tomu sa ich angažovanie v meste zdalo mnohým podozrivé. Vražda sa stala v čase vrcholiaceho boja o post primátora, špinavej kampani však Basternák čelil už predtým.

Po vražde sa pozornosť upriamila na jeho hlavného rivala Romana Ostružlíka (Most-Híd). Viedol miestny autoservis a šéfoval futbalovému klubu. Jeho kampaň podporovali Zsuzsová a Andruskó. Ostružlík priznal, že mu Zsuzsová s kampaňou pomáhala, no zo súčasných udalostí bol šokovaný. Počas svojej kampane útočil Ostružlík na projekt kanalizácie za 1,2 miliardy, ktorý začal Basternák, a ktorý bol podľa neho predražený a netransparentný. Po vražde a neúspechu sa Basternákov rival z Hurbanova osťahoval.

Väzby na sýkorovcov

Štefana Kaluza napokon odsúdili na 25 rokov. Dôkazy proti nemu boli silné, pretože si v aute zabudol doklady a jeho zranenie zodpovedalo tomu, ako ho postrelil syn obete. Dodnes nie je známe, kto si vraždu objednal, no jedna zo stôp vedie práve k Zsuzsovej. V prípade však vypovedala len ako svedok a nečelila žiadnym obvineniam. Najprv sa na pojednávanie opakovane neodstavila, čo ospravedlnila tým, že trpí panickou poruchou (čo zaznelo aj v údajnem komunikácii s Lipšicom).

Podľa blogu Toma Nicholsona, Kaluz v čase vraždy pracoval pre SBS-ku Detektívna kancelária Františka Borbélyho, známej postavy bratislavského gangu sýkorovci. Zsuzsová mohla by so strelcom v kontakte možno len nepriamo. Kaluž sa po dolapení začal správať zvláštne, dokonca mal obavy o svojich blízkych. Najprv hovoril o podrobnostiach i motíve, potom svoju výpoveď odvolal.

Kaluz sa po dolapení políciou začal správať zvláštne, na následných súdnych pojednávaniach bolo zjavné, že mal obavy o svojich blízkych. Podľa našich informácií najprv o prípade rozprával veľa podrobností a naznačil aj motív, potom svoju výpoveď odvolal. Zsuzsová sa aj po vražde o Hurbanovo zaujímala a prevážala sa po meste v nielom terénnom aute, ktoré malo patriť človeku blízkemu Marianovi Kočnerovi. V Hurbanove bol aktívny aj Andruskó, v meste si otvoril pizzeriu, ktorá už dnes nefunguje. Ostružlík považuje vstup do politiky za najväčšiu chybu svojho života.