Škandál na najvyššom poste Interpolu: Šéf najväčšej policajnej organizácie končí

"Dnes, v nedeľu 7. októbra, dostal generálny sekretariát Interpolu v Lyone vo Francúzsku rezignáciu Meng Chung-weja na funkciu prezidenta Interpolu, a to s okamžitou platnosťou," uvádza sa vo vyhlásení policajnej organizácie. V súlade so stanovami a vnútornými predpismi Interpolu sa jeho úradujúcim prezidentom stáva jeho viceprezident a člen výkonného výboru Kim Čong-jang z Južnej Kórey.

