MIMORIADNE NAKA zadržala dve osoby podozrivé z úkladnej vraždy poslanca

"V roku 2013 vybuchlo vozidlo s 29-ročným poslancom Marekom Rakovským v Žiari nad Hronom. Vďaka precíznej práci, ktorá nepoľavila ani po piatich rokoch, protizločinecká jednotka NAKA dnes v ranných hodinách zadržala dve osoby podozrivé z úkladnej vraždy," uviedla polícia s tým, že čoskoro poskytne aj bližšie informácie.

Násilná smrť mladého poslanca bola ako vystrihnutá z prípadov mafiánskych vrážd. Jeho auto v júli 2013 krátko pred deviatou na ulici M. R. Štefánika pohltili plamene po tom, čo explodovala pravdepodobne výbušnina nastražená pod sedadlom vodiča. Podľa svedkov z miesta auto najprv nadhodilo, vyšľahli z neho plamene, prešlo ešte asi 50 metrov a zastavilo na trávniku v tesnej blízkosti základnej školy.

Po výbuchu v sedadle ostala diera a trosky auta boli rozmetané po ulici až 10 metrov od miesta. Niektoré dokonca poškodili fasádu neďalekého paneláku. "Bývam 50 metrov odtiaľ, som spal a som si myslel, že sa zrútil panelák oproti," opísal vtedy ohlušujúcu explóziu náš čitateľ Tomáš. Na miesto okamžite vyrazili hasiči, no mužovi v aute už nebolo pomoci. "Na mieste vodiča bolo nájdené obhorené telo," povedal hovorca banskobystrických hasičov Erik Piater.

Rakovský necelé dva roky pracoval ako advokát, preto sa objavili domnienky o tom, že by mohla násilná smrť súvisieť s jeho prácou. Podľa známych sa však nepúšťal do žiadnych riskantných káuz a pracoval v oblasti občiansko-právnych sporov. Pred útokom vraj nič nenasvedčovalo tomu, že by mal nejaké problémy. Avšak podľa informácií, ktoré priniesol denník Plus jeden deň, sa mladý poslanec stretával s pochybnými kamarátmi.