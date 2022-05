Smrť disco kráľovnej: Za svoju rakovinu vinila teroristov!

Donna Summer sa narodila 31. decembra 1948 ako LaDonna Adrian Gaines. Už v detstve ukázala záujem o hudbu a ako tínedžerka založila niekoľko hudobných skupín.

V roku 1967 sa stala súčasťou bluesovo-rockovej skupiny Crow. V auguste 1968 sa presťahovala do Nemecka, kde dostala úlohu v muzikáli Hair. Neskôr odišla do Viedne, kde pôsobila v opere.

Svoj prvý štúdiový album Lady of the Night vydala v roku 1974, no veľký ohlas nezískala. O rok neskôr však svetu ponúkla pieseň Love to Love You Baby, v ktorej vzrušene vzdychá, a dotiahla to na prvé priečky hitparád vo viacerých krajinách.

Galéria fotiek (3) Zdroj: columbia

Do amerického rebríčka magazínu Billboard sa dostalo celkovo 42 jej piesní, 14 z nich vyskočilo do prvej desiatky. Jej najväčšími hitmi sú piesne ako Last Dance, Hot Stuff či Bad Girls.

Donna Summer zomrela 17. mája 2012 na rakovinu pľúc. Počas svojho života mala teóriu, že sa nadýchala jedovatých výparov a prachu pochádzajúcich z teroristického útoku na WTC 11. septembra 2001. Keď došlo k útoku, bola v apartmáne v blízkosti Svetového obchodného centra.

Iné zdroje však tvrdili, že príčinou bude skôr jej fajčenie v mladosti a vystavovanie sa pasívnemu fajčeniu napríklad počas vystúpení v kluboch. A tiež rodinné predispozície.